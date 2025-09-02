De acuerdo con el informe de Desempeño Global de Líneas Navieras (GLP) de Sea-Intelligence, en julio de 2025, la confiabilidad de los itinerarios disminuyó de forma mensual por primera vez desde enero de 2025, cayendo en -2,2 puntos porcentuales hasta alcanzar el 65,2% (imagen abajo). A nivel interanual, la confiabilidad en julio de 2025 aumentó en 13,0 puntos porcentuales. El retraso promedio en el arribo de buques “tardíos” empeoró, aumentando en 0,14 días mensual hasta los 4,68 días.
Maersk fue la línea naviera más confiable entre las 13 principales, con una confiabilidad del 80,6%, seguida por Hapag-Lloyd con un 74,0%. Las siguientes seis líneas navieras se situaron en el rango del 60%-70%, y las restantes en el rango del 50%-60%. HMM tuvo la confiabilidad más baja en julio de 2025, con un 50,7%.
Tradicionalmente, las calificaciones de las alianzas (segunda imagen galería) se basan únicamente en las llegadas a las regiones de destino, pero dado que ese indicador no estaba disponible para las nuevas alianzas en febrero, Sea-Intelligence introdujo una nueva métrica basada en todos los arribos, incluyendo las recaladas en la región de origen en las rutas Este/Oeste. La consultora continúa presentando ambas métricas: “todas las recaladas”, comparable con la métrica de febrero, y “recaladas comerciales”, comparable con las alianzas “antiguas”. A medida que las nuevas alianzas se implementen por completo, estas dos métricas convergerán.
En junio/julio de 2025, Gemini Cooperation registró una confiabilidad del 92,0% en todas las recaladas, y del 89,6% en recaladas comerciales, seguida por MSC con un 76,5% en todas las recaladas y un 76,2% en las recaladas comerciales, mientras que Premier Alliance registró un 54,6% en todas las recaladas y un 54,8% en las recaladas comerciales. Para las alianzas “antiguas”, “todas las recaladas” es igual a “recaladas comerciales”, y Ocean Alliance obtuvo un 69,4%.
Por MundoMaritimo
Maersk encabezó la confiabilidad de los itinerarios en mayo con un 75,9%, seguida de Hapag-Lloyd con un 72,5%
Hapag-Lloyd fue la línea naviera con itinerarios más confiables en junio de 2024
