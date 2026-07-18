Maersk comenzó a operar un nuevo centro de distribución en Suape, Pernambuco, ampliando su capacidad para ofrecer soluciones de almacenamiento, distribución y transporte conectadas a nivel nacional e internacional.
Ubicada en Cabo de Santo Agostinho, a aproximadamente 20 kilómetros del Puerto de Suape y del Aeropuerto Internacional de Recife, la instalación refuerza la capacidad de Maersk para integrar servicios de transporte marítimo, cabotaje, transporte terrestre, almacenamiento y distribución a través de una solución logística única e integrada.
La inversión responde al creciente dinamismo económico del Nordeste brasileño, una región que continúa consolidándose como un importante polo de consumo, manufactura y comercio internacional. En este contexto, las empresas demandan cada vez más soluciones logísticas capaces de mejorar la eficiencia operativa, optimizar la gestión de inventarios y aumentar la visibilidad de sus cadenas de suministro.
"Brasil sigue siendo uno de los mercados más estratégicos para Maersk en América Latina, y el Nordeste se consolida cada vez más como un polo clave para la industria, el comercio y la logística. Al fortalecer nuestra presencia en Suape, ayudamos a nuestros clientes a reducir la complejidad de sus operaciones y acceder a soluciones integradas que conectan de manera más eficiente los centros de producción, los puertos y los mercados de consumo", dijo Ricardo Rocha
vicepresidente y Managing director de Maersk para la Costa Este de América del Sur.
Detalles de la instalación
El centro de distribución amplía la capacidad de Maersk para atender a clientes de sectores como bienes de consumo, retail, automotriz, tecnología, electrónica y alimentos y bebidas. Gracias a su ubicación estratégica junto al Complejo Portuario de Suape, la instalación conecta las redes de distribución doméstica con los flujos de comercio internacional, facilitando el movimiento de mercancías entre mercados regionales y globales.
Diseñado para responder a una amplia variedad de necesidades operativas, el centro puede gestionar desde componentes para procesos manufactureros hasta carga de proyectos sobredimensionada y electrodomésticos de gran porte. Esta flexibilidad permite a los clientes consolidar operaciones logísticas, acompañar el crecimiento de la demanda y responder con mayor rapidez a las necesidades del mercado.
La instalación forma parte del ecosistema logístico integrado de Maersk en Brasil y América Latina, permitiendo combinar servicios de almacenamiento, transporte terrestre, despacho aduanero, transporte marítimo, carga aérea y gestión de cadena de suministro a través de un único socio logístico. Este enfoque proporciona una mayor visibilidad, confiabilidad y flexibilidad operativa, al tiempo que simplifica la coordinación logística de extremo a extremo.
Las operaciones son gestionadas mediante el sistema global de gestión de almacenes (WMS) de Maersk, que ofrece visibilidad de inventario en tiempo real, control de procesos y herramientas para la toma de decisiones basadas en datos. La plataforma ayuda a optimizar la gestión de inventarios, mejorar la precisión operativa y aumentar la eficiencia de las operaciones.
Como parte de su compromiso con operaciones más eficientes, la instalación incorpora programas de segregación y reciclaje de residuos, iluminación LED en todas sus áreas y equipos de manipulación de carga totalmente eléctricos alimentados por baterías de ion-litio. Estas iniciativas contribuyen a mejorar la productividad y apoyar operaciones logísticas con menores emisiones locales de gases de efecto invernadero.
Datos destacados de la instalación:
Por MundoMaritimo
APM Terminals finaliza construcción de terminal de contenedores en Suape con capacidad inicial de 400.000 TEUs anuales
3721 compañías registradas, 51 países, 83 empresas patrocinadas
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