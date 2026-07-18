Maersk comenzó a operar un nuevo centro de distribución en Suape, Pernambuco, ampliando su capacidad para ofrecer soluciones de almacenamiento, distribución y transporte conectadas a nivel nacional e internacional.

Ubicada en Cabo de Santo Agostinho, a aproximadamente 20 kilómetros del Puerto de Suape y del Aeropuerto Internacional de Recife, la instalación refuerza la capacidad de Maersk para integrar servicios de transporte marítimo, cabotaje, transporte terrestre, almacenamiento y distribución a través de una solución logística única e integrada.

La inversión responde al creciente dinamismo económico del Nordeste brasileño, una región que continúa consolidándose como un importante polo de consumo, manufactura y comercio internacional. En este contexto, las empresas demandan cada vez más soluciones logísticas capaces de mejorar la eficiencia operativa, optimizar la gestión de inventarios y aumentar la visibilidad de sus cadenas de suministro.

"Brasil sigue siendo uno de los mercados más estratégicos para Maersk en América Latina, y el Nordeste se consolida cada vez más como un polo clave para la industria, el comercio y la logística. Al fortalecer nuestra presencia en Suape, ayudamos a nuestros clientes a reducir la complejidad de sus operaciones y acceder a soluciones integradas que conectan de manera más eficiente los centros de producción, los puertos y los mercados de consumo", dijo Ricardo Rocha

vicepresidente y Managing director de Maersk para la Costa Este de América del Sur.

Detalles de la instalación

El centro de distribución amplía la capacidad de Maersk para atender a clientes de sectores como bienes de consumo, retail, automotriz, tecnología, electrónica y alimentos y bebidas. Gracias a su ubicación estratégica junto al Complejo Portuario de Suape, la instalación conecta las redes de distribución doméstica con los flujos de comercio internacional, facilitando el movimiento de mercancías entre mercados regionales y globales.

Diseñado para responder a una amplia variedad de necesidades operativas, el centro puede gestionar desde componentes para procesos manufactureros hasta carga de proyectos sobredimensionada y electrodomésticos de gran porte. Esta flexibilidad permite a los clientes consolidar operaciones logísticas, acompañar el crecimiento de la demanda y responder con mayor rapidez a las necesidades del mercado.

La instalación forma parte del ecosistema logístico integrado de Maersk en Brasil y América Latina, permitiendo combinar servicios de almacenamiento, transporte terrestre, despacho aduanero, transporte marítimo, carga aérea y gestión de cadena de suministro a través de un único socio logístico. Este enfoque proporciona una mayor visibilidad, confiabilidad y flexibilidad operativa, al tiempo que simplifica la coordinación logística de extremo a extremo.

Las operaciones son gestionadas mediante el sistema global de gestión de almacenes (WMS) de Maersk, que ofrece visibilidad de inventario en tiempo real, control de procesos y herramientas para la toma de decisiones basadas en datos. La plataforma ayuda a optimizar la gestión de inventarios, mejorar la precisión operativa y aumentar la eficiencia de las operaciones.

Como parte de su compromiso con operaciones más eficientes, la instalación incorpora programas de segregación y reciclaje de residuos, iluminación LED en todas sus áreas y equipos de manipulación de carga totalmente eléctricos alimentados por baterías de ion-litio. Estas iniciativas contribuyen a mejorar la productividad y apoyar operaciones logísticas con menores emisiones locales de gases de efecto invernadero.

Datos destacados de la instalación:

Ubicación: Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco, Brasil

A aproximadamente 20 km del Puerto de Suape y del Aeropuerto Internacional de Recife

Conectividad para flujos de carga nacionales e internacionales

Superficie total: 11.920 m²

Área de almacenamiento: 10.850 m²

Capacidad: 11.297 posiciones de pallet

36 muelles de carga

4 rampas de acceso

Altura libre de 12 metros

Capacidad del piso de hasta 5 toneladas por m²

Servicios de fulfillment y transload

Capacidades de cross-docking

Área dedicada para carga a granel

Oficinas para clientes

Gestión mediante la plataforma global WMS de Maersk

Iluminación LED en toda la instalación

Equipos de manipulación de carga 100% eléctricos

Por MundoMaritimo