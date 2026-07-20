Maersk protagonizó una de las primeras operaciones de abastecimiento con bioetanol en el Mediterráneo tras recibir 2.800 toneladas de este combustible renovable suministrado por Repsol al portacontenedores “Antonia Maersk” en el Port de Barcelona. El operativo marca un nuevo avance en la incorporación de combustibles alternativos para el transporte marítimo y refuerza los esfuerzos del sector por reducir sus emisiones en el camino hacia la descarbonización.
El suministro tuvo lugar en el Port de Barcelona en condiciones plenamente comerciales, reuniendo a actores clave de toda la cadena de valor marítima. La entrega fue realizada por el “Bahía Candela”, el buque de suministro de combustible más nueva de Repsol, operado por Mureloil y diseñado para suministrar tanto combustibles marinos convencionales como productos energéticos de nueva generación. Durante la operación de bunkering, el Bahía Candela operó utilizando su sistema de baterías, lo que permitió completar la transferencia del combustible con cero emisiones locales y reducir aún más la huella ambiental de la operación.
Antes de esta operación, Maersk probó el etanol en una de sus naves de menor tamaño, el buque feeder “Laura Maersk”, de 1.800 TEUs, que en 2023 se convirtió en el primer portacontenedores del mundo combustible dual capaz de operar con metanol.
En la actualidad, Maersk cuenta con 23 portacontenedores de combustible dual diseñados para operar con metanol. Sin embargo, la compañía continúa explorando el etanol como combustible alternativo para estos buques ya preparados para operar con metanol. El “Laura Maersk” ha realizado travesías utilizando tanto etanol al 100% como mezclas de etanol y metanol.
Emma Mazhari, vicepresidenta de Mercados Energéticos de Maersk, afirmó que “tras los exitosos ensayos con etanol realizados en el ‘Laura Maersk’, este nuevo suministro al ‘Antonia Maersk’ representa otro paso importante en nuestros esfuerzos por explorar soluciones de combustibles de bajas emisiones que puedan escalarse. Como primer ensayo con etanol en uno de nuestros grandes buques de combustible dual, con capacidad para 16.000 TEUs, nos permite profundizar en el conocimiento del potencial operativo del etanol a gran escala”.
Agregó que “aprovechando la experiencia adquirida con el metanol, trabajamos estrechamente con las autoridades portuarias y nuestros socios del sector para desarrollar la infraestructura y los procedimientos necesarios que respalden el suministro de etanol. Este carburante es una de las distintas vías que estamos explorando para diversificar nuestra futura cartera de combustibles y contribuir a acelerar el desarrollo de nuevos mercados viables de combustibles líquidos para el transporte marítimo”.
Por MundoMaritimo
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