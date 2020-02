A.P. Moller - Maersk aseguró una nueva línea de crédito renovable vinculada a la sostenibilidad por US$5.000 millones a través de un sindicato de 26 bancos seleccionados. Esta es la primera refinanciación bancaria organizada por Maersk después de su transformación de un conglomerado diversificado a una compañía global de logística de contenedores.

La nueva línea de crédito refinancia una anterior por US$5.100 millones que no fue utilizada que vence en 2021 y tiene un plazo de cinco años que puede ampliarse hasta dos años. Estos recursos formarán parte de la reserva de liquidez de la firma.

"Hemos recibido un fuerte apoyo de nuestros bancos de relaciones globales. La línea de crédito fue sustancialmente sobre suscrita, y estamos satisfechos con los términos y condiciones de la nueva línea de crédito. Con el nuevo instrumento hemos ampliado el perfil de vencimiento de nuestros compromisos financieros, al tiempo que nos alineamos con nuestros compromisos de sostenibilidad", destacó Henriette Hallberg Thygesen, CEO de Fleet & Strategic Brands.

El margen de crédito se ajustará en función de los progresos de Maersk para cumplir su objetivo de reducir las emisiones de CO2 por carga transportada en un 60% para 2030, lo que es significativamente más ambicioso que el objetivo de la OMI de un 40% para 2030 (toda la línea de base de 2008).

En 2018 Maersk anunció su compromiso de ser carbono neutral para 2050. El nuevo mecanismo de financiación afirma los esfuerzos de Maersk por impulsar la sostenibilidad en sus operaciones y cadenas de suministro.

"Estamos decididos a alcanzar nuestro objetivo final de llegar a ser completamente neutrales en cuanto a las emisiones de carbono para 2050, y este acuerdo nos sirve como otro medio para cumplir esa ambición. Dada la vida útil de nuestra flota, necesitamos encontrar soluciones nuevas y sostenibles para impulsar nuestros buques en los próximos 10 años. Para hacer realidad este ambicioso compromiso, nos estamos asociando con investigadores, reguladores, desarrolladores de tecnología, clientes, proveedores de energía, y ahora con los bancos", explicó Henriette.

Banco Santander, London Branch, Bank of America Merrill Lynch International Designated Activity Company, Barclays Bank Plc; BNP Paribas, Citibank N.A. London, Commerzbank Aktiengesellschaft, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Danske Bank A/S; Deutsche Bank, Handelsbanken; HSBC France, MUFG, Nordea, SEB y Standard Chartered Bank, se unieron como principales organizadores mandatarios.

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria; London Branch, DNB Bank ASA, Industrial and Commercial Bank of China (Europe) S.A. Brussels Branch, ING Bank, J.P. Morgan Securities, Mizuho Bank, Morgan Stanley Bank International Limited, Natwest Markets, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Société Générale y Standard Bank South Africa Limited, Isle of Man Branch, se incorporaron como organizadores principales.

Crédit Agricole y SEB actuaron como coordinadores de sostenibilidad. MUFG actuó como agente de documentación y BNP Paribas como agentes.

Por MundoMarítimo