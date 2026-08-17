Las cadenas de suministro de América Latina operan en un entorno cada vez más inestable y complejo, marcado por interrupciones globales, tensiones geopolíticas, cambios en las políticas comerciales, eventos climáticos y persistentes cuellos de botella logísticos. A estas presiones se suman desafíos estructurales, como las brechas de infraestructura y la complejidad normativa. Así lo plantea Maersk al analizar la evolución de las cadenas de suministro en la región.

Según la compañía, los enfoques tradicionales de planificación basados principalmente en datos históricos resultan insuficientes frente a este escenario. Por ello, las organizaciones están avanzando desde estrategias reactivas hacia capacidades predictivas y adaptativas que les permitan anticipar riesgos y ajustar sus operaciones en tiempo real, apoyándose en tecnologías como inteligencia artificial (IA), torres de control- sistemas o plataformas para centralizar la visibilidad de la cadena de suministro-, gemelos digitales e Internet de las Cosas (IoT).

Mayor exposición a las interrupciones

Maersk señala que la estrecha vinculación de América Latina con el comercio internacional hace que las interrupciones globales tengan un impacto directo sobre la planificación regional. El análisis cita datos del Grupo del Banco Mundial según los cuales el comercio de bienes representó en 2024 el 43,1% del PIB de América Latina y el Caribe, con una exposición particularmente elevada en México, Chile, Costa Rica y Panamá.

El riesgo, además, proviene de múltiples fuentes. El análisis recoge la observación de la UNCTAD sobre un periodo de interrupciones simultáneas en importantes rutas marítimas, entre ellos el Mar Rojo, el Mar Negro y el Canal de Panamá. A esto se suman los riesgos climáticos. Según la Organización Meteorológica Munidal (OMM), 2024 fue el año más cálido o el segundo más cálido registrado en América Latina, mientras que distintas zonas enfrentaron huracanes, inundaciones, sequías e incendios forestales.

Las condiciones de infraestructura también constituyen un factor relevante. En el último Índice de Desempeño Logístico del Banco Mundial, Brasil obtuvo una puntuación de 3,2, seguido de Chile con 3,0 y Colombia, Costa Rica y México con 2,9. Maersk destaca estas cifras como evidencia de las brechas que aún persisten frente a las principales economías logísticas.

De la predicción a la ejecución

Frente a este escenario, Maersk plantea que la resiliencia ya no debe entenderse solamente como la capacidad de recuperarse después de una interrupción, sino como la posibilidad de “detectar el cambio antes, mantener la visibilidad en todas las operaciones y adaptarse continuamente”.

Las capacidades predictivas están avanzando a diferentes velocidades en América Latina. El análisis señala que alrededor del 85% de las empresas emergentes de la región declara utilizar IA generativa y cerca del 75% emplea tecnologías predictivas, mientras que su adopción en industrias tradicionales continúa siendo más gradual.

En este proceso adquieren relevancia las torres de control, los Port Community System (PCS) y los gemelos digitales. Estos últimos pueden ayudar a anticipar operaciones, estimar con mayor precisión los tiempos de llegada de los buques y coordinar recursos con anticipación.

Sin embargo, Maersk advierte que anticipar una interrupción no es suficiente. “El verdadero diferenciador reside en cerrar la brecha entre la planificación y la ejecución”, de manera que la información disponible permita respuestas más rápidas y coordinadas en toda la cadena de suministro.

Para ello, las empresas están incorporando plataformas de visibilidad en tiempo real, monitoreo mediante IoT y sistemas avanzados de decisión que permiten redirigir envíos o reasignar recursos conforme cambian las condiciones. La siguiente etapa estaría impulsada por aplicaciones de IA más avanzadas, incluidos sistemas basados en agentes y autónomos.

Maersk concluye que, en un entorno de cambios constantes, la capacidad de anticiparse y responder eficazmente “ya no es una opción, sino que se está convirtiendo en una capacidad fundamental para operar en América Latina”.

Por MundoMaritimo