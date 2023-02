Uno de los focos centrales de LUTZ Elevators a la hora de diseñar, generar la ingeniería y fabricar un ascensor para propósitos marítimos es lograr que su ciclo de vida sea equivalente al de la nave o plataforma en donde fue instalado, plazo que en un buque de carga puede extenderse por 30 años o más, explica David Jaramillo, director comercial en el área de servicio para ascensores marítimos de la empresa basada en Hamburgo. En conversación con MundoMarítimo se refirió a las claves para que estos equipos puedan rendir al máximo nivel durante su periodo de funcionamiento.

El desafío no es menor, puesto que estos aparatos suelen tener un uso de alta intensidad, de modo que “la continuidad en el seguimiento operacional, así como en las reparaciones, modificaciones y mantenimiento de la condición general de cada ascensor a bordo es fundamental para la prolongación de su vida útil. Allí radica en buena parte nuestra ventaja como fabricante con casi 100 años en este negocio”, destaca Jaramillo.

LUTZ Elevators, con el fin de llevar a cabo un monitoreo adecuado, opera bajo el concepto de “flota servida” que engloba al conjunto de buques que cuentan con equipos bajo su cuidado. Es por eso que, al margen de los datos de fabricación y los registros requeridos por las autoridades correspondiente (sociedades de clasificación, estados de abanderamiento, etc.), genera y mantiene un completo historial operativo de cada buque y de la condición de los ascensores que operan en ellos.

Pero el cuidado de un ascensor no acaba en la supervisión y mantención para su adecuado funcionamiento, sobre todo, en estos tiempos, cuando la tecnología avanza en forma constante, imponiendo un nuevo desafío: evitar la obsolescencia. Al respecto, el ejecutivo destaca el servicio de asesoría basada en análisis de riesgos, destinado a evaluar especialmente la condición de aquellos ascensores que llevan más de 15 años de operación. En ese proceso ‐ explica- se consideran los avances tecnológicos o cambios en las normas y reglamentos que requieren la adaptación del equipo para lograr el cumplimento de los nuevos requerimientos. “Un ascensor que ha sido acompañado por nosotros constantemente y al cual se le haya aplicado mantenimiento preventivo no correrá la suerte de volverse desechable”, sostiene Jaramillo. Explica además que, al modificar un ascensor mediante el reemplazo de una pieza con un componente distinto, se habla de “modernización”, proceso diferente al reemplazo de una pieza por otra igual o muy similar, lo que corresponde simplemente a una reparación. “Optar por la modernización permite aprovechar elementos de última tecnología, cumplir con nuevas normas de seguridad y sobre todo extender la vida útil del ascensor, más allá de la que inicialmente se consideró al fabricarlo. Es algo similar a cuando se le cambia el motor a un automóvil antiguo”, ejemplifica. Ahora bien, “el rango dependerá por supuesto del alcance de la modernización, del uso y sobre todo el cuidado (mantenimiento, inspecciones, etc.) que se le aplique el equipo”, acota.

¿Esto incluye garantía a sus opciones de mantenimiento que favorezcan al cliente que opta por esta vía?

“Por supuesto. El proceso de modernización es similar al de una nueva construcción e implica las garantías correspondientes. El servicio de mantenimiento preventivo que ofrecemos es muy favorable para incrementar la operabilidad y reducir cualquier tipo de fallas e interrupciones que puedan comprometer la seguridad del ascensor”.

David Jaramillo, destaca finalmente que LUTZ Elevators “ha llegado a las Américas a promover su filosofía de excelencia en servicio con la que ya ha tenido mucho éxito en Europa y Asia. En nuestra oficina en Panamá estaremos atendiendo tanto a nuestros actuales y futuros clientes de la región, como a los provenientes de otros puntos del mundo, cuyos buques naveguen por estas aguas”.

Por MundoMarítimo