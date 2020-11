"En una nota publicada con anterioridad en MundoMarítimo, me referí a la confluencia de las compraventas, el transporte marítimo, el seguro de carga y el crédito documentario, tema que es objeto de una investigación que me encuentro realizando con el Instituto de Investigación Científica de la Universidad de Lima" indica José Antonio Pejovés, abogado, árbitro y profesor de Derecho Marítimo, quien considera oportuno abordar, aunque sea brevemente, la relación entre los nuevos Incoterms 2020 y las ventas marítimas.

Al respecto explica que la Cámara de Comercio Internacional (CCI) en la publicación que contiene las reglas para el uso de los términos comerciales internacionales, sostiene que "éstas tienen en cuenta los últimos avances en la práctica comercial y que las ha adecuado para hacerlas más accesibles y fáciles de usar".

De acuerdo con el abogado, Los Incoterms 2020, vigentes desde el 1 de enero de 2020, contienen once términos y su clasificación los distingue entre términos utilizables para cualquier modo de transporte -inclusive el transporte multimodal e intermodal-, y los términos clásicos relacionados con el transporte marítimo y por consiguiente utilizados en las ventas marítimas Destaca que "las cuatro reglas exclusivamente marítimas son: Free Alongside Ship (FAS), Free on Board (FOB), Cost and Freight (CFR) y Cost, Insurance and Freight (CIF)". Los otros siete términos, en tanto, se pueden utilizar para compraventas de bienes que se tengan que desplazar por cualquier medio de transporte, aclara Pejovés.

Según Pejovés, los Incoterms vinculados con las ventas de plaza a plaza, desde versiones anteriores, se reúnen en cuatro grupos: E, F, C y D. Los citados cuatro términos exclusivamente marítimos se recogen en los grupos “F” y “C”. Se debe considerar que en los grupos "F" y "C", poner la mercancía a bordo del buque o en poder o disposición del porteador, marca el punto donde se entrega la mercancía del vendedor al comprador y esto implica también la transferencia del riesgo. "Como efecto de estas dos consecuencias es crucial identificar al porteador y cuando haya más de uno por el hecho que la carga se transborda de un buque a otro o a un modo diferente si es una operación de transporte multimodal o intermodal, en los que se pueden aplicar los términos no exclusivamente marítimos", añade.

"Así tenemos que los Incoterms insertados en un contrato de compraventa internacional, cuando el traslado de las mercancías se realiza por medio de buques –modo marítimo- como ocurre mayormente en el comercio internacional, califica a ese contrato como una venta marítima; un contrato de compraventa con transporte, entre cuyos elementos se incluye el desplazamiento de los bienes", define Pejovés.

Los Incoterms en las ventas marítimas se pueden utilizar para cualquier tipo de tráfico, es decir, son aplicables a la compraventa internacional de cualquier clase de mercancías, por ejemplo: carga a granel sólida o líquida, como minerales o granos comestibles, o hidrocarburos; y también se pueden utilizar en el tráfico de carga contenerizada y de carga rodante. En este orden de ideas, hay que tener en cuenta que los países de la región son básicamente exportadores de commodities y también importan bienes finales muchas veces "unitarizados" en contenedores y también se compra maquinaria pesada y vehículos para el transporte terrestre, por mencionar algunos ejemplos. Esos cuatro términos exclusivamente marítimos, son utilizables también en vías navegables interiores, como podrían ser en el caso del río Amazonas o de la hidrovía Paraguay-Paraná, explica el abogado.

"Los Incoterms exclusivamente marítimos y los aplicables en cualquier modo o modos de transporte, recogidos en un contrato de compraventa internacional, no tienen ningún efecto jurídico frente a los otros contratos confluyentes, como el de transporte marítimo, el de seguro de la carga o el de crédito documentario", concluye.

