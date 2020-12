Las cadenas de suministro anteriores a COVID-19 se presentaban muy compartimentadas y fragmentadas, mientras que los acontecimientos de los últimos meses se encargaron de exacerbar la situación de manera significativa. Escasez de mano de obra, flotas comerciales aéreas en tierra, y las fronteras cerradas son desafíos que se han apoderado de las cadenas de suministro a nivel mundial y a los que la distribución de las vacunas contra el COVID-19 deberá enfrentar, inevitablemente, destaca el documento "Conquistando al COVID-19, Un plan de asalto para la distribución de la cadena de suministro de la vacuna Covid-19" publicado por The Logistics & Supply Chain Management Society.

Según el informe, en particular, el transporte aéreo de bienes ha resentido los efectos de la pandemia, con las empresas farmacéuticas absorbiendo los altos costos de los fletes aéreos. Mientras se espera que la distribución de la vacuna COVID-19 aumente radicalmente demanda de flete aéreo lo que lógicamente tendrá un impacto en el precio del transporte de la cadena de frío tanto por tierra como por aire.

En ese sentido, el informe señala que será necesario tomar decisiones de priorización, considerando que el aumento de las transacciones de e-commerce se han sumado a la demanda de logística de última milla.

Las vacunas, no necesariamente serán transportada por aire simultáneamente. Dentro de Europa, por ejemplo, gran parte de las dosis pueden ser distribuidas por carretera. Algunos países, como Australia, ya han indicado una intención de fabricar la vacuna en el país. Además, ya consista en una dosis única o doble, no estará disponible de inmediato para a todos los miembros de una población. Por otra parte, no todas las personas pueden querer o necesitan ser vacunados, indica el informe.

Decisiones de diseño

De acuerdo con el documento, cuando se trata de la ejecución, se deben tomar muchas decisiones de diseño para la cadena de suministro de distribución de vacunas. Estas decisiones se tomarán dentro del contexto de los impulsores tradicionales de los negocios: costo, tiempo de entrega y el equilibrio la oferta y la demanda. En este caso, también entran en juego otros factores, entre ellos el mantenimiento de la calidad y la integridad del producto, la ubicación de los nodos de almacenamiento dentro la red de suministro, el desempeño de la entrega, la diferenciación de los requisitos de almacenamiento, la optimización de los inventarios y la gestión de riesgos.

Flujo de Información paralelo

Además del flujo físico del producto en una cadena de suministro, obviamente la información deberá fluir idealmente hacia arriba y hacia abajo, lo que raramente ocurre en las mejores circunstancias. Según el informe, dado el gran número de participantes en un ecosistema de cadena de suministro: exportadores, expedidores, importadores, camioneros, fábricas, aduanas, centros de distribución, agentes de aduanas, autoridades sanitarias y transportistas, garantizar una colaboración cohesiva es una delicada tarea.

El factor de los diferentes canales de comunicación, por ejemplo: WhatsApp, los correos electrónicos, los correos físicos, hacen que los plazos se conviertan en una enorme variable y esto elimina la tan necesaria previsibilidad en el suministro de vacunas que los países en gran medida afectados por la pandemia requieren con desesperación.

Además, en las cadenas de suministro transfronterizas, los diversos medios de transmisión de la documentación de embarque también plantean riesgos y desafíos sustanciales durante el envío de las vacunas.

A nivel de la carga física se debe considerar que la eficacia de las vacunas se debe en parte a su almacenamiento y manipulación, y esto se aplica en tránsito a lo largo de todo el viaje de la cadena de suministro, desde el momento en que se producen, hasta que son administradas. A fin de mantener eficazmente la integridad de la manipulación de la cadena de frío, el control de la temperatura y la vigilancia debe ser prioritario.

Soluciones activas y pasivas

El control y la vigilancia de la temperatura requieren soluciones activas o pasivas, y normalmente se incluyen en la categoría de embalaje con temperatura controlada (TCP). Las soluciones TCP suelen describirse como soluciones "activas" o "pasivas".

Las soluciones activas como los camiones o contenedores refrigerados dependen de una fuente externa de energía, como la batería, la electricidad o el hielo seco. Son fiables y ofrecen grandes espacios de carga útil. Sin embargo, el suministro de soluciones activas es limitado y los costos son elevados si no hay una carga completa.

Las soluciones pasivas, en tanto, vienen completas con su propio aislamiento y utilizan agua/gel o materiales cambiados por fases (PCM) como elementos de refrigeración. El tamaño de estas soluciones varía según el tamaño de los paquetes o pallets. Son más baratas y los usuarios tienen la flexibilidad de aumentar el volumen siempre que lo necesiten.

Según el informe, la correcta y apropiada selección del TCP es quizá uno de los componentes más críticos de un y asegurar el transporte de la vacuna. Los siguientes son algunos de los factores que deben considerarse:

-Productos del TCP probados y certificados. Todos los productos farmacéuticos y médicos tienen una tolerancia a la temperatura. Cuando un producto se mueve o almacena fuera de este rango, su eficacia o vida útil se ve afectada. Asegurarse de que el TCP, ya sea activo o pasivo, sea probado o certificado para cumplir con la tolerancia requerida es esencial para mantener la integridad durante el tránsito.

-Escalabilidad y flexibilidad. El número de vacunas a enviar dentro de la cadena de suministro de un país o fabricante específico variará enormemente. La solución TCP seleccionada deberá ser capaz de "escalar" de acuerdo con las características de la distribución.

-Normas y reglamentos internos. Las normas locales pueden complicar el manejo de la vacunación y añadir consideraciones adicionales al manejo de los envíos refrigerados. Un ejemplo de ello podría ser si un país o un modo de transporte puede restringir la importación de hielo seco. Una solución alternativa será usar PCM (Phased Changed Materials) congelados en lugar de hielo seco. Ese cargamento puede entonces quedar atascado en la aduana donde puede haber instalaciones inadecuadas como el suministro de energía para las soluciones activas o los servicios de recarga de hielo seco o las cámaras frigoríficas.

Por último, cualquier TCP deberá ser capaz de mantener las vacunas a la temperatura requerida, que en esta etapa se señala podría ser tan baja como -80 grados centígrados.

