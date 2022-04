El supply chain global no ha logrado regresar a su estatus de ‘normalidad’ previo a la pandemia. Y es que, además de los efectos propios del cambio de comportamiento de los consumidores, se han ido sumando eventos imprevistos que causan nuevas disrupciones que distorsionan un funcionamiento que ya viene luchando contra otras adversidades que se vienen arrastrando desde antes y que no permiten un regreso al flujo habitual de la cadena de suministro.

El más reciente caso es el conflicto geopolítico Rusia-Ucrania, donde el cierre del espacio aéreo ruso tiene a la logística global atada de manos frente a un bloqueo indefinido de una de las rutas claves para el transporte que cruza Europa oriental, lo que se suma a los cierres en los mega-puertos chinos de Shangahi y Shenzhen. “Hemos perdido la capacidad de amortiguación de los impactos importantes en la cadena logística (…) el nivel de congestión que tenemos ahora es el más alto y nos tomará mucho tiempo salir de esto”, comentó el analista Lars Jensen, durante una mesa redonda de conversación convocada por la naviera alemana Hapag-Lloyd, moderada por Niels Haupt, director senior de comunicaciones corporativas de Hapag Lloyd y que contó además con la participación de Eugene Seroka, director ejecutivo de Port of Los Angeles, Tim Scharwath, de DHL y Rolf Habben Jansen, CEO Hapag Lloyd.

La mirada optimista

Y es que el regreso a la ‘normalidad’ se ve cada vez más lejano para el supply chain. Solo si las condiciones actuales se mantienen – esto es, que no ocurran más disrupciones— el esperado retorno a las condiciones pre-pandemia debiera darse hacia finales de año 2022. Pero el cambio en el patrón de consumo ha hecho migrar desde el just in time hacia el just in case, lo que es parte de la crisis interna del shipping que vive una disrupción en el patrón de despachos de carga, como destacó Seroka. “Muchas naves están atrapadas en la espera afuera de puertos congestionados, como Los Ángeles y Long Beach, esperando descargar”, agrega el ejecutivo de Los Ángeles, haciendo referencia a la llegada de carga a destiempo de las temporadas tradicionales, impactando en el flujo habitual. “Por ejemplo, hemos visto la compra adelantada de televisores para mirar el Super Bowl, que es en enero-febrero, en agosto, interrumpiendo la llegada de otras cargas estacionarias”, destacó.

Precisamente, este cambio de comportamiento de compra, sumado a la preferencia de canales digitales y e-commerce, tiene la demanda de contenedores a su máximo histórico, lo que tiene un efecto opuesto en la disponibilidad y confiabilidad del itinerario, que están en los niveles más bajos jamás registrados. “La esperada ‘normalización’ tendrá que esperar hasta el 2023, siempre y cuando no hayan más sorpresas en el camino. Llevamos dos años recorriendo un camino lleno de baches y otros impedimentos”, agrega Jensen.

Capacidad al máximo

La paradoja de la crisis viene de la mano de la tendencia previa a la pandemia de desguazar naves y cancelar navegaciones. Ahora el libro de órdenes está lleno de pedidos, mientras que todas las embarcaciones de la flota mundial están disponibles para aliviar la intensa presión en la cadena de suministro. “Toda la capacidad disponible está desplegada. Incluso hemos agregado 500 mil TEU en los últimos dos años”, destaca Rolf Habben Jansen, CEO de Hapag Lloyd, quien remarca que a pesar de todos los esfuerzos “eso aún no resuelve todos esos problemas. Es una situación difícil contra la cual batallamos a diario para salvar la mayor cantidad de viajes posibles, aun cuando eso signifique regresar a la práctica de cancelar navegaciones, pero esta vez por razones completamente diferentes”, ciertamente, una premisa con la que todos los panelistas y asistentes al evento online podrían estar de acuerdo.

Por MundoMaritimo