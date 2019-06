De acuerdo datos de Alphaliner, A.P. Moller Maersk encabeza el listado de las navieras con mayor volumen de capacidad medida en TEUs, contabilizando las unidades operativas tanto de flota propia como charteadas, con 4,15 millones TEUs, equivalentes al 18,0% de la flota global. Le sigue en el segundo lugar MSC con 3,37 millones TEUs y un 14, 6% de la flota; tercero se ubica Cosco Group con 2,88 millones TEUs (12,5%); cuarto se posiciona CMA CGM Group con 2,68 millones de TEUs (11,6%) y quinto Hapag Lloyd con 1,70 millones TEUs (7,4%).

El listado del TOP 12 continúa de la siguiente forma: 6) ONE: 1,53 millones TEUs (6,7%) 7) Evergreen: 1,27 millones (5,5%); 8) Yang Ming: 643.180 TEUs (2,8%); 9) HMM: 424.566 TEUs (1,8%); 10) PIL: 391.831 TEUs (1,7%); 11) Zim: 293.707 (1,3%) y cierra el TOP 12, Wan Hai con 2637.333 TEUs (1,2%).

Flota propia versus flota chárter

Resultados interesantes se pueden apreciar al observar en las navieras TOP 12 el contraste del número de buques propios versus el de naves charteadas, así como el porcentaje de volumen movilizado en flota arrendada. Los números que se pueden apreciar son los siguientes:

A.P. Moller Maersk: 317 propios vs 403 charteados (43,3%); MSC: 180 propios vs 351 (68,8%) ; Cosco Group: 172 propios vs 298 (47,8%); CMA CGM: 131 propios vs 387 (61,2%); Hapag Lloyd: 111 propios vs 124 (38,7%); ONE: 74 vs 140 (64,8%); Evergreen: 114 vs 93 (54,7%); Yang Ming: 41 vs 55 (70,8%); HMM: 14 vs 57 (69,5%); PIL: 71 vs 49 (40,8%); Zim: 2 vs 59 (96,9%); Wan Hai: 68 vs 27 (39%).

Ahora al oponer el volumen capacidad de las flotas propias versus la flota chárter, se aprecian los siguientes números:

A.P. Moller Maersk: 2,35 millones de TEUs propios vs 1,80 TEUS chárter; MSC: 1,05 millones de TEUs propis vs 2,32 TEUs chárter; Cosco Group: 1,50 millones de TEUs propios vs 1,38 TEUs chárter; CMA CGM: 1,04 millones de TEUs vs 1,63 TEUs chárter; Hapag Lloyd: 1,04 millones de TEUs propios vs 657.454 TEUs chárter; ONE: 541.934 TEUs propios vs 996.340 TEUs chárter; Evergreen: 579,694 TEUs propios vs 699.628 TEUs chárter; Yang Ming: 187.835 TEUs propios vs 455,345 TEUs chárter; HMM: 129.439 TEUs propios vs 295.127 TEUs chárter; PIL: 161.318 TEUs propios vs 230.TEUs chárter; Zim: 9.242 TEUs propios vs 284.465 TEUs chárter Wan Hai: 163.124 TEUs propios vs 104,209 TEUs chárter.

En cuanto al número de buques ordenados y la capacidad total de las nuevas construcciones en TEUs: A.P. Moller Maersk: 13 unidades, 28.640 TEUs; MSC: 21 unidades, 379.156 (TEUs); Cosco Group: 7 unidades, 62.664 TEUs; CMA CGM: 31 órdenes, 446.584 TEUs; Hapag Lloyd: sin registros de órdenes de construcción; ONE: 1 unidad, 14.053 TEUs: Evergreen: 68 unidades, 393.516 TEUs; Yang Ming: 24 unidades, 198.100; HMM: 20 unidades, 396.000 TEUs; PIL: 1 unidad, 600 TEUs; Zim: sin registro de órdenes de construcción; Wan Hai: 20 unidades, 48.744 TEUS.

