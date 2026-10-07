La oferta de transporte marítimo de contenedores entre Asia y la Costa Este de Sudamérica (ECSA) registra cambios en servicios, recaladas y conexiones. ZIM y Hapag-Lloyd anunciaron una operación conjunta bajo las denominaciones ‘ZFS’ y ‘AS3’, respectivamente, con inicio previsto para mediados de septiembre de 2026, mientras CMA CGM presentó nuevos itinerarios para sus servicios ‘SEAS 2’ y ‘SEAS A’, que comenzarán a implementarse en diciembre.

El 14 de agosto, ZIM actualizó el itinerario del servicio ‘ZFS’ y anunció que lo operaría, desde mediados de septiembre, en conjunto con Hapag-Lloyd, que lo denomina ‘AS3’ dentro de su red. El itinerario revisado contempla Shanghái, Ningbo, Xiamen, Hong Kong, Yantian, Rio Grande, Paranaguá, Itajaí, Santos y Rio de Janeiro, antes de regresar a Shanghái.

Con este ajuste, Montevideo y Buenos Aires dejaron de figurar como recaladas directas y la conexión con el Río de la Plata pasó a realizarse a través de Rio Grande.

CMA CGM reorganiza su red desde diciembre

Por su parte, CMA CGM anunció el 30 de septiembre una reorganización de sus servicios entre el Lejano Oriente y la ECSA a partir de mediados de diciembre de 2026.

La línea naviera informó la renovación de sus servicios ‘SEAS 2’ y ‘SEAS A’, argumentando que la nueva estructura busca ampliar la cobertura portuaria, mejorar las conexiones directas y aumentar la flexibilidad de su red.

El nuevo ‘SEAS 2’ comenzará con el zarpe en Tianjin el 14 de diciembre del “CMA CGM Cobalt” y contempla las siguientes recaladas: Tianjin, Qingdao, Shanghái, Ningbo, Shekou, Singapur, Rio de Janeiro, Santos, Paranaguá, Itapoá, Itajaí, Santos, Rio de Janeiro, Colombo, Singapur.

En tanto, el inicio del ‘SEAS A’ está previsto para el 17 de diciembre de 2026 desde Ningbo, con el zarpe del “CMA CGM Xenon”. Su itinerario contempla recaladas en Ningbo, Shanghái, Shekou, Singapur, Santos, Navegantes, Montevideo, Buenos Aires, Navegantes, Santos, Coega y Singapur. La recalada en Coega está sujeta a la confirmación de la ventana de atraque.

Servicios de Maersk

El 4 de marzo de 2025, Maersk anunció el servicio semanal ‘ASAS2’ para complementar su servicio ‘ASAS’ entre Asia y la ECSA. El primer zarpe estaba previsto desde Shanghái para el 9 de abril de ese año, con el “CMA CGM Nansha”, viaje 515W.

En un aviso publicado el 15 de abril de 2026, Maersk anunció la cancelación de dos viajes del servicio y ofreció el ‘ASAS’ como alternativa durante ese período. Para reservas posteriores en el ‘ASAS2’, indicó que los clientes podían embarcar en el “CMA CGM George Sand”, viaje 621W.

Por su parte, Maersk publicó el 20 de abril de 2026 una actualización de las ventanas portuarias de su servicio ‘ASAS’, aclarando que no se agregaban ni eliminaban recaladas. El itinerario informado incluía Shanghái, Ningbo, Hong Kong, Yantian, Santos, Itapoá, Buenos Aires, Montevideo, Paranaguá, Port Elizabeth y Singapur, con recaladas repetidas en algunos puertos.

La cooperación entre ZIM y Hapag-Lloyd en el ‘ZFS’/‘AS3’ y la renovación de los servicios ‘SEAS 2’ y ‘SEAS A’ de CMA CGM reflejan ajustes en la oferta entre Asia y la Costa Este de Sudamérica, con cambios en recaladas y conexiones para Brasil y el Río de la Plata.

Por MundoMaritimo