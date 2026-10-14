El sector portacontenedor está ingresando en una nueva fase tras la Golden Week de China (del 1 al 7 de octubre), con capacidad que retorna gradualmente y presiones desiguales sobre las tarifas spot. Mientras las principales rutas Este-Oeste registran bajas, los servicios entre Asia y la Costa Este de Sudamérica (ECSA) continúan reorganizándose. La recuperación de los tránsitos por Suez añade capacidad efectiva, aunque la congestión portuaria, los ajustes de redes y la incertidumbre geopolítica mantienen riesgos para las operaciones.

El World Container Index (WCI) de Drewry cayó un 2% semanal el 8 de octubre, hasta US$4.351 por contenedor de 40 pies (FEU). La consultora vinculó el descenso al debilitamiento de la demanda durante las festividades en China, cuando los cierres de fábricas afectaron los embarques y las líneas navieras cancelaron servicios para ajustar capacidad a menores volúmenes de exportación.

En la ruta Transpacífico, las tarifas Shanghái–Los Ángeles disminuyeron un 3%, hasta los US$7.624/FEU, mientras Shanghái–Nueva York retrocedió un 2%, a US$10.220/FEU. Drewry prevé estabilidad para la semana siguiente, pese a una mayor capacidad programada: Las cancelaciones de itinerarios (blank sailings) anunciadas pasan de once en la semana del 5 al 11 de octubre a cuatro en la del 12 al 18 de octubre.

Xeneta también identificó señales de debilitamiento. Su analista jefe, Peter Sand, destacó que las tarifas desde el Lejano Oriente hacia la Costa Oeste de Estados Unidos (USWC) bajaron US$2 el 7 de octubre. “Es un movimiento marginal, pero la primera caída desde mediados de septiembre”, señaló. Ese día, sus promedios de las tarifas spot alcanzaron US$8.336/FEU hacia la USWC y US$11.512/FEU hacia la Costa Este (USEC).

En Asia–Europa, Drewry registró una caída del 2% en Shanghái–Róterdam, hasta los US$3.337/FEU, mientras Shanghái–Génova permaneció estable en US$3.696/FEU. Las navieras intentan revertir la tendencia mediante mayores tarifas freight all kind (FAK) durante la segunda quincena de octubre, pero su aplicación sigue siendo incierta. Según la consultora, un retorno a Suez más rápido de lo previsto constituye la principal amenaza para sostener los fletes, tras trece semanas consecutivas de descensos en esta ruta.

Sand precisó que, desde el máximo posterior a la crisis del Estrecho de Ormuz en julio, las tarifas hacia el Mediterráneo bajaron un 43% y hacia el norte de Europa un 34%. “Las tarifas siguen elevadas y la tendencia continúa siendo descendente, por lo que aún no hemos llegado al piso”, afirmó. Para los propietarios de carga europeos, esta evolución favorece las negociaciones de contratos de largo plazo, que también toman como referencia el mercado spot.

En la Costa Este de Sudamérica (ECSA), Lars Jensen destacó la continuidad del reordenamiento de servicios desde Asia. Tras la salida de Hapag-Lloyd del acuerdo de compartición de buques (VSA) con MSC y ONE, estas últimas anunciaron que mantendrán el servicio, incorporando más buques de MSC.

El analista subrayó que estos cambios muestran el alcance acotado de las grandes alianzas: “Muchas rutas quedan fuera de su ámbito”. Según los datos de Container Trade Statics (CTS) citados por Jensen, solo el 33% de los contenedores transportados mundialmente circula en rutas donde operan las alianzas; medido en TEU-millas, la proporción asciende al 57%.

Respecto de las cancelaciones de itinerarios, Drewry anticipa 34 blank sailings entre las semanas 42 y 46 —del 12 de octubre al 15 de noviembre— sobre 713 zarpes previstos, equivalentes al 5%. Asia–Norte de Europa/Mediterráneo concentra el 50% de las cancelaciones, seguida de la ruta Transpacífico hacia América, con un 32%, y el Transatlántico, con un 18%.

La mayor capacidad efectiva y las menores cancelaciones podrían aliviar gradualmente la presión sobre la oferta. Sin embargo, Drewry advierte que la congestión y los ajustes de redes pueden seguir restringiendo capacidad y sosteniendo tarifas elevadas en algunas rutas.

Por MundoMaritimo