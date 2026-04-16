Las líneas navieras de tamaño medio que operan fuera de las principales rutas Este-Oeste registraron un sólido desempeño en 2025, superando ampliamente a los grandes operadores en términos interanuales. De hecho, varias lograron incrementos tanto en sus ingresos operativos como netos, en claro contraste con las diez mayores líneas navieras que reportaron caídas frente a 2024, reporta Alphaliner.
En este sentido, la consultora destaca que “las principales líneas navieras registraron descensos interanuales en sus utilidades que oscilaron entre -34% y -88%”, reflejando un año más desafiante para los grandes actores del mercado global. En cambio, las más pequeñas como SITC, Samudera, Nantong Ocean Shipping (NBOSCO), Antong Shipping y Zhonggu Logistics lograron aumentos en sus beneficios. Este desempeño fue impulsado por una fuerte demanda en China y el comercio intra-Asia, además de verse reforzado por una oferta limitada de tonelaje y la expansión de servicios.
Entre los casos destacados, SITC —listada en Hong Kong— reportó una utilidad neta de US$1.200 millones, lo que representa un alza de 20% interanual, favorecida por el aumento de las tarifas promedio en sus rutas hacia el Sudeste Asiático e India. La compañía también expandió su flota en más de 15% durante 2025. Por su parte, la tailandesa RCL también incrementó sus operaciones, con un alza de 5% en sus ingresos por fletes.
Ajustando por efectos extraordinarios y tipo de cambio, RCL alcanzó una utilidad neta de US$247,5 millones, levemente superior a la del año anterior, confirmando una tendencia positiva entre los operadores regionales.
No obstante, los resultados más llamativos provinieron de las navieras medianas chinas. NBOSCO y Antong Shipping aumentaron sus utilidades netas en 18% y 78%, respectivamente, mientras que Zhonggu Logistics registró un alza de 27% en los primeros nueve meses del año.
Este desempeño se explica por varios factores. Por un lado, “las navieras se beneficiaron de un comercio intra-China resiliente, mayores exportaciones chinas hacia mercados en crecimiento y una intensa actividad de fletamento”. Por otro, la escasez de buques de menor tamaño jugó un rol clave.
En particular, “la limitada oferta de buques bajo 4.000 TEU generó atractivos retornos de fletamento y desvió capacidad desde mercados asiáticos locales, elevando las tarifas en la región”, lo que terminó favoreciendo los ingresos de estas compañías.
En términos generales, 2025 marcó un cambio de tendencia respecto de años anteriores, cuando operadores especializados en el Transpacífico —como Matson y SM Line— habían superado a las navieras regionales. Esta vez, el protagonismo estuvo claramente del lado de las líneas navieras medianos, impulsadas por dinámicas más favorables en los mercados intra-regionales.
Por MundoMaritimo
Líneas navieras pequeñas y medianas que operan en el Transpacífico superan en ganancias operativas a las de servicios regionales
Líneas navieras anticipan un 2026 más débil por reapertura del Mar Rojo y exceso de capacidad
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