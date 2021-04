Las líneas navieras se preparan para otro año récord; los contratos se están completando y han duplicado la tarifa de los contratos del año pasado; algunas han aumentado las primas y por si fuera poco, están presionando a las pequeñas y medianos BCOs para que utilicen los NVOCC, expone como resumen de los últimos acontecimientos en el corazón de la industria marítima, el especialista en el sector, Jon Monroe.

"Desgraciadamente, las líneas navieras también han reducido la relación entre la tarifa fija y las tarifas FAK (fletes de todo tipo) hasta el punto de dificultar que los NVOCC se ocupen del negocio de los BCOs (propietarios beneficiarios de la carga). Los BCOs y los NVOCCs (operadores de buques no propietarios) que esperaron un mejor trato este año se están encontrando con que no tienen nada que hacer" apunta, Monroe, quien añade que los armadores redujeron los MQC (compromiso de cantidad mínima) para muchas empresas que no cumplieron o que no habían firmado anteriormente un contrato con ellos.

"Las tarifas ya están por las nubes. Los índices que muestran que las tarifas se han estabilizado son más una broma que una guía. Sí, las tarifas de los fletes marítimos son estables; ja, ja. ¡Pero lo que hay que pagar en la factura para recoger un contenedor!", comenta con desconcierto Monroe, quien se cuestiona "¿Cuánto importa la tarifa del flete marítimo si mi factura muestra cargos que la triplican?" e interroga, además: "¿Se imaginan las tarifas de la costa este a US$20.000? ¿Cree que esto no es posible? Ya estamos viendo de 12 a 15 mil dólares a la costa este". Ante este panorama recomienda de forma satírica a los expedidores comprar acciones de las líneas navieras "como cobertura contra las altas tarifas de los fletes".

Para resolver la interrogante en cuanto a si las líneas navieras han comprometido en exceso sus volúmenes, Monroe recurre al informe de resultados de Zim, en el cual la naviera anuncia que estaban presupuestando el FAK (léase primas), lo que ocurrió semanas antes de que aumentaran su prima de 3.000 a 5.000 dólares y, con ese dato en mano, responde: "Las líneas navieras no han sobre comprometido sus volúmenes. Simplemente no han asignado los volúmenes comprometidos y están empujando a todo el mundo a los servicios premium. ¿Alguien puede elegir? Es eso o no tener equipos, no tener espacios y, por supuesto, no tener producto. Mientras tanto, los buques no aparecen en los puertos de origen y las líneas navieras cancelan con frecuencia las reservas".

¿Qué ocurre en los puertos?

"¿Qué puedo decir? Nada ha cambiado" describe Monroe al referirse a la evolución en el frente portuario. "Los puertos de origen están saturados, los más pequeños están muertos porque los armadores se los saltan, y sigue habiendo escasez de equipos. Ah, sí, y buena suerte para abordar a un buque cuando decida aparecer", apunta el analista.

De acuerdo con la apreciación de Jon Monroe, la mayoría de los buques se retrasan entre 7 y 10 días. "Realmente no importa qué puerto se utilice en Asia, todos tienen el mismo problema. Sí, algunos puertos son peores que otros. Qingdao es realmente malo. También lo son Haiphong y Ho Chi Minh en Vietnam", destaca.

Al comparar el actual periodo con lo ocurrido a estas alturas el año pasado, Monroe expone que "apenas estábamos consiguiendo que las fábricas volvieran a funcionar en marzo de 2020. Así que no debería sorprender que los números de marzo hayan subido tanto en comparación" y agrega que "Deberíamos comparar las cifras de 2021 con el rendimiento portuario de 2019. No tengo ninguna duda de que los números están por encima de 2019 también. Pero por cuánto. Esa es la verdadera medida", indica.

Covid-19

Respecto a la evolución de la pandemia en Estados Unidos, dato vital para comprender- el comportamiento de lo consumidores, Jon Monroe da cuenta de que al menos el 37% de la población ha recibido al menos una vacuna contra el Covid-19 y el 23,1% está totalmente vacunado. Explica además que la vacunación completa requerirá 700 millones de dosis. "El 75% o lo que se necesitará para lograr la inmunidad de rebaño requerirá 525 millones de inyecciones de Covid-19", apunta y resalta que ya en Estados Unidos se han superado los 200 millones de inoculaciones o el 38% del camino hacia la inmunidad de rebaño.

"La semana pasada alcanzamos los 213,39 millones de dosis administradas. Según el ritmo actual, pronto alcanzaremos los 25 millones de vacunas por semana, es decir, 3,57 millones de dosis por día. Ahora estamos en 3,11 millones de dosis por día, un poco menos que las dosis diarias de vacunas de la semana pasada".

Agrega que el incremento de las infecciones por Covid-19 continúa, pero a un ritmo mucho menor. "El crecimiento medio de los 11 estados principales fue del 1,6% la semana pasada, por debajo del 1,8% de la semana anterior (…). Es posible que las infecciones continúen con un nivel de altibajos hasta que la inmunidad de rebaño nivele el número de infecciones", concluiye.

Por MundoMarítimo