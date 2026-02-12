La capacidad operada en conjunto por las 18 líneas navieras de menor tamaño ubicadas entre los puestos 13 y 30 del Top 100 de Alphaliner aumentó apenas un 2,7% en los últimos doce meses. En términos absolutos, estos operadores sumaron cerca de 56.000 TEUS a sus flotas, alcanzando una capacidad conjunta de 2,1 MTEUs al 1 de febrero de 2026.

Este volumen representa el 6,2% de la flota portacontenedores mundial. En comparación, la flota global creció un 6,4% en el mismo período, equivalente a más de 2,0 MTEUs adicionales en capacidad nominal.

Evolución dispar entre operadores

Dentro de este segmento, la singapurense SeaLead Shipping, que en años anteriores había mostrado una rápida expansión hasta escalar al puesto 13, experimentó la contracción más significativa. La línea naviera perdió aproximadamente 110.000 TEUs, impactada principalmente por las sanciones impuestas en julio de 2025 por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos a 22 portacontenedores, de los cuales 16 formaban parte de su flota operada.

La línea naviera reaccionó cancelando los contratos de fletamento de estas naves, lo que explicó cerca de dos tercios de la reducción de su capacidad. A ello se sumó una racionalización de su red tras la suspensión de varios servicios propios y compartidos, que restó otros 30.000 TEUs, provocando su caída hasta el puesto 24 del ranking. No obstante, SeaLead ha buscado nuevas rutas comerciales, ingresando a China–México mediante una alianza multicarrier y lanzando un nuevo servicio conjunto intra-Asia.

En contraste, la sostenida demanda, particularmente en el Mediterráneo, Medio Oriente e India, impulsó el crecimiento de los tres mayores operadores feeder independientes: X-Press Feeders, Unifeeder —propiedad de DP World— y Global Feeder Shipping (GFS), controlada por AD Ports Group.

GFS registró el mayor incremento entre las líneas navieras de menor tamaño, con un alza cercana a 54.000 TEUs, equivalente a un 66,3%, lo que le permitió escalar cinco posiciones hasta el puesto 18. Esta expansión respondió a una combinación de adquisiciones en el mercado de segunda mano y mayor capacidad fletada.

X-Press Feeders y Unifeeder también registraron crecimientos sólidos de 14,5% y 12,3%, respectivamente. Estos avances permitieron a X-Press afianzar su posición en el puesto 13, mientras que Unifeeder ascendió dos lugares hasta el 15.

En la parte baja del Top 30 se produjo un leve reordenamiento, con el ingreso de dos nuevos actores: Grimaldi (puesto 27) y Sinotrans Container Lines (puesto 30), que reemplazaron a Zhonggu Logistics (puesto 35) y SM Line (puesto 31).

Si bien Grimaldi ingresó al ranking con una capacidad nominal superior a 77.000 TEUs, su condición de operador especializado en carga rodante (roro) implica que gran parte de su capacidad está orientada a vehículos y carga rodante, por lo que su posición en TEUs no refleja una presencia equivalente en el transporte de contenedores.

Por su parte, Zhonggu Logistics, de China, optó por aprovechar las altas tarifas de fletamento, destinando una mayor proporción de su flota propia al arriendo para terceros en lugar de operarla directamente, lo que la dejó fuera del Top 30.

Finalmente, Emirates Shipping Lines, que en 2025 retornó a la ruta Transpacífico, se expandió hacia Centroamérica y reforzó su red existente, registró un sólido crecimiento interanual de 18,7%. La incorporación de 18.470 TEUs le permitió avanzar hasta el puesto 20 del ranking.

Por MundoMaritimo