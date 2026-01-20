Tras más de dos años de disrupciones provocadas por riesgos de seguridad en el Mar Rojo, las principales líneas navieras del mundo han comenzado a definir estrategias para un eventual retorno de sus servicios al Canal de Suez, una de las rutas más críticas del comercio marítimo global. Desde noviembre de 2023, gran parte de la flota de contenedores ha sido desviada por el Cabo de Buena Esperanza, asumiendo mayores costos y tiempos de tránsito, luego de ataques a buques mercantes atribuidos a fuerzas hutíes de Yemen, en el contexto del conflicto en Gaza, reporta Reuters.
Un alto al fuego alcanzado en octubre de 2025 abrió la puerta a un escenario más favorable, alentando a algunas líneas navieras a explorar la reanudación de tránsitos. Sin embargo, nuevas advertencias geopolíticas, incluyendo declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre posibles acciones contra Irán, han vuelto a introducir cautela en el sector.
En este contexto, Maersk se convirtió en una de las primeras en anunciar un retorno concreto. Así, informó este mes que retomará los tránsitos por el Mar Rojo y el Canal de Suez en uno de sus servicios, luego de que “dos buques probaran la ruta en diciembre y a comienzos de enero”. Según la línea naviera, el primer servicio en reincorporar Suez será su conexión semanal entre Medio Oriente, India y la costa este de Estados Unidos, “a partir del 26 de enero, con un zarpe desde el puerto de Salalah, en Omán”, marcando el inicio de un regreso escalonado.
CMA CGM, en tanto, ha optado por un enfoque más prudente. Si bien había realizado tránsitos limitados con escolta naval y había enviado dos grandes portacontenedores por el canal el mes pasado, finalmente decidió frenar sus planes. En un reciente comunicado a sus clientes, la línea naviera señaló que volverá a desviar buques de tres de sus servicios —‘French Asia Line 1’ (FAL 1), ‘French Asia Line 3’ (FAL3) y ‘Mediterranean Club Express’ (MEX)— por el Cabo de Buena Esperanza, citando “el complejo e incierto contexto internacional”. La decisión implica un repliegue temporal tras dos años de disrupciones vinculadas a los ataques en el Mar Rojo.
Desde Alemania, Hapag-Lloyd también ha enfatizado la necesidad de cautela. Desde la línea naviera indicaron este mes que no realizarán ajustes inmediatos en sus operaciones en la zona. Previamente, su CEO, Rolf Habben Jansen había advertido que “el retorno de la industria naviera al Canal de Suez será gradual”, anticipando un período de transición de “60 a 90 días” para ajustar las cadenas logísticas y evitar congestiones repentinas en los puertos.
Por su parte, la naviera Ro-Ro noruega Wallenius Wilhelmsen, especializado en el transporte de vehículos, mantiene una postura de evaluación permanente. La compañía señaló en diciembre que no reanudará sus tránsitos hasta que “se cumplan ciertas condiciones”, reflejando la persistente preocupación por la seguridad.
Por MundoMaritimo
