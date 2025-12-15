La Liga Marítima de Chile celebró el viernes 12 de diciembre su Ceremonia de Aniversario número 111 en el Club Naval de Valparaíso, reuniendo a representantes de la industria marítimo-portuaria, autoridades y destacados actores vinculados al sectorl. La actividad, a la que asistió MundoMaritimo, fue encabezada por el presidente de la institución, almirante (R) Edmundo González y destacó la presencia del comandante en jefe de la Armada de Chile, almirante Fernando Cabrera.
La jornada inició con la ceremonia oficial, instancia en la que se destacó el rol de la Liga Marítima en la promoción de la cultura oceánica, el fortalecimiento de la conciencia marítima nacional y el vínculo permanente entre las distintas entidades del sector. En la ocasión, González subrayó que “este año 2025 ha sido un periodo de intensa actividad que refleja la vitalidad y vigencia de nuestra institución, que cumplió 111 años de existencia. Hemos trabajado con convicción para fortalecer la conciencia marítima y avanzar en la visión que nos ha guiado por más de un siglo: promover el destino marítimo de Chile y contribuir a que el mar esté presente en la agenda país”.
Durante el encuentro también se reconoció a empresarios, profesionales y personalidades que han contribuido al desarrollo de la corporación y de las actividades marítimas del país.
En esa línea, se otorgó la “Medalla de FIDALMAR en categoría de Oro” al comandante en cefe de la Armada de Chile, quien señaló que “quienes estamos aquí compartimos una misma convicción: que el futuro de Chile está en el mar”. Además, destacó el aniversario 111 de la Liga Marítima, subrayando que “no es menor el cúmulo de actividades desarrolladas durante más de un siglo en favor del destino marítimo del país”, junto con reconocer el trabajo desplegado durante el último año por la institución y su permanente aporte al debate estratégico nacional, así como el respaldo de FIDALMAR en la promoción de principios y valores compartidos.
Asimismo, agradeció el reconocimiento en nombre de todos quienes han sido distinguidos por su contribución al quehacer marítimo, enfatizando que “este no es un reconocimiento personal, sino al trabajo diario de hombres y mujeres que se desempeñan en distintas áreas, desde el comercio y la estrategia hasta labores fundamentales como el rescate marítimo”.
En cuanto a los desafíos que enfrenta la Armada y el país en materia marítima, el almirante Cabrera profundizó en los cinco ejes estratégicos contenidos en el acrónimo CCCCI, los que —según explicó— “representan nuestros principios rectores y valores fundamentales”. En particular, puso énfasis en el fortalecimiento de la conciencia marítima, entendida no como un eslogan, sino como una tarea permanente que debe permear a la educación, la toma de decisiones públicas y la planificación del desarrollo nacional. En este sentido, subrayó que avanzar en cooperación institucional, potenciar el capital humano y asegurar coherencia en el uso de los recursos resulta clave para cumplir las misiones de defensa, resguardo del territorio marítimo y apoyo al desarrollo económico y social del país, proyectando una visión marítima de largo plazo entre 2025 y 2029.
Hechos destacados en 2025
En 2025, la Liga Marítima de Chile incorporó a cerca de 30 nuevos socios —entre ellos el excomandante en jefe de la Armada, Almirante Juan Andrés de la Maza— fortaleciendo su carácter multisectorial. El año estuvo marcado además por un ciclo de coloquios de alto impacto que abordaron el desarrollo portuario de Valparaíso, el futuro Puerto Exterior de San Antonio y las lecciones del puerto de Chancay, impulsando la necesidad de una renovada política portuaria de Estado y una visión integrada de los puertos del país.
En el ámbito internacional, la Liga representó a Chile en la Asamblea General de FIDALMAR en Lisboa, logrando que el país fuese elegido sede para 2029. Asimismo, mantuvo una postura firme frente al debate de la Ley de Cabotaje, destacando su relevancia para la soberanía, la seguridad y la protección de la marina mercante nacional.
Edmundo González subrayó que “este año hemos puesto un énfasis especial en el tema portuario, porque Chile ha dado históricamente poca importancia a sus puertos y hoy nos estamos quedando atrás. La ley que los regula tiene más de 30 años y ya no responde a los desafíos actuales. Necesitamos modernizar nuestra infraestructura y avanzar hacia verdaderos nodos hub en el norte, centro, sur y extremo austral, capaces de articular corredores biooceánicos que proyecten a Chile como plataforma de salida de Sudamérica hacia el Asia-Pacífico”.
Asimismo, precisó que esta visión abarca complejos estratégicos como Mejillones–Antofagasta, San Antonio–Valparaíso, los puertos del Gran Concepción y el estrecho de Magallanes, especialmente ante el desarrollo del hidrógeno verde. “Es indispensable que estos puertos se fortalezcan y se piensen como sistemas integrados, no como competidores entre sí”, añadió.
