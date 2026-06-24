Liebherr confirmó la adjudicación de un pedido para el suministro de siete grúas pórtico ship-to-shore (STS) destinadas a la nueva terminal Sparrows Point Container Terminal (SPCT), ubicada en el Puerto de Baltimore, Estados Unidos. El proyecto es desarrollado por Tradepoint Atlantic en asociación con Terminal Investment Limited (TiL Terminal LLC) y representa un nuevo avance en la expansión de la presencia de Liebherr en el mercado estadounidense.

La nueva infraestructura se emplaza en un terreno de 168 acres correspondiente al antiguo complejo siderúrgico Bethlehem Steel y busca transformarse en un moderno hub logístico global. De acuerdo con la compañía, la terminal permitirá incrementar aproximadamente en un 70% la capacidad de movilización de contenedores del Puerto de Baltimore, además de generar actividad económica y empleo en la región.

Las siete grúas STS serán un componente central de las operaciones del terminal, permitiendo la atención de buques portacontenedores de gran tamaño actuales y futuros. Los equipos fueron diseñados para operar con naves de última generación y cuentan con un alcance de 70 metros, un backreach (alcance posterior) de 25 metros y una altura de elevación sobre riel de 51 metros.

Según Liebherr, esta configuración permitirá atender a los buques de mayor capacidad actualmente en operación, incorporando además sistemas de control y arquitecturas digitales orientadas a garantizar operaciones confiables y seguras en el largo plazo.

“El proyecto agregará capacidad y eficiencia no solo para la comunidad local, sino también para las regiones más amplias del Atlántico Medio y el Medio Oeste”, señaló Ammar Kanaan, CEO de Terminal Investment Limited (TiL). Agregó que “desarrollos como Sparrows Point son fundamentales para el futuro de la cadena de suministro de Estados Unidos”.

Por su parte, Declan O'Sullivan, director ejecutivo de Ventas de Liebherr Container Cranes Ltd., destacó que “este es un proyecto emblemático, tanto para nuestro cliente como para Liebherr”, y afirmó que refleja “la escala de inversión y ambición detrás de Sparrows Point”, además de reforzar la capacidad de la compañía para entregar soluciones de grúas de alto desempeño para grandes desarrollos portuarios.

Desde Tradepoint Atlantic, Tom Caso, vicepresidente de la compañía, indicó que “nos complace asociarnos con Liebherr en este importante proyecto”. Según explicó, “su experiencia en la entrega de soluciones de grúas de alto desempeño y confiables para grandes terminales nos da confianza mientras desarrollamos Sparrows Point como una puerta de entrada clave para el comercio global”.

El pedido también fortalece la presencia de Liebherr en Estados Unidos. La compañía informó que, desde 2020, ha recibido órdenes por un total de 27 grúas STS para el mercado estadounidense, consolidando su base instalada y sus relaciones con clientes en la región.

Shane Kuhlmey, director de división de Grúas Móviles y sobre Orugas (MCC) de Liebherr USA, afirmó que “este proyecto destaca la continua confianza depositada en la experiencia y tecnología de Liebherr en Estados Unidos”. Asimismo, señaló que la compañía está “orgullosa de apoyar el desarrollo de Sparrows Point como una terminal de contenedores de próxima generación y contribuir al fortalecimiento de la infraestructura crítica de la cadena de suministro en la región”.

El desarrollo de Sparrows Point contempla una inversión aproximada de US$1.200 millones y es considerado uno de los mayores proyectos privados de terminales de contenedores actualmente en ejecución en Estados Unidos. Una vez finalizado, se espera que contribuya a fortalecer la competitividad del Puerto de Baltimore y su rol como nodo del comercio internacional.

Por MundoMaritimo