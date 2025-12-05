La incorporación de la grúa eléctrica LPS 550, fabricada por Liebherr, marcó un nuevo hito en el desempeño operativo del puerto vietnamita de Phu My. El equipo, montado sobre pórtico y diseñado para el manejo de graneles, combina una capacidad de izaje de 144 toneladas y una pluma de 48 metros con un sistema de tracción hidroestático de última generación. Su motor eléctrico de alta tensión permite operaciones eficientes, mientras que un motor diésel actúa como respaldo ante eventuales interrupciones en la red.
Baria Serece, operador del terminal, registró en los últimos años un movimiento cercano a 7 millones de toneladas, lo que incrementó la necesidad de equipos de ciclo intensivo. En su primer año de operación, la LPS 550 acumuló 4.000 horas de trabajo y operó hasta 22 horas diarias, consolidándose como un componente clave en la continuidad operativa del puerto.
Las pruebas de rendimiento realizadas tras su puesta en servicio confirmaron un manejo de hasta 1.250 toneladas por hora, resultado asociado al sistema de cuatro cables de la grúa y a la capacidad de ejecutar simultáneamente elevación, giro y pluma gracias a su transmisión hidroestática. Estas características contribuyen a mantener tiempos de descarga estables para productos agrícolas y fertilizantes, incluso durante los picos estacionales.
Ingeniería adaptada a espacios reducidos
El diseño de pórtico permite que la grúa se desplace sobre rieles manteniendo libre el área inferior para el tránsito de camiones y servicios. Esta configuración resulta especialmente útil en muelles estrechos y facilita la integración con líneas transportadoras ubicadas bajo la estructura, lo que reduce movimientos adicionales y evita congestión en la zona operativa.
La combinación de alcance, precisión y capacidad de adaptación permite que la LPS 550 atienda distintos tipos de carga y varios muelles sin necesidad de modificaciones en la infraestructura existente.
Liebherr mantiene una red de servicio regional que respalda tareas de mantenimiento programado y suministro de repuestos, lo que contribuye a la disponibilidad del equipo en operaciones de alta utilización.
“Las decisiones de ingeniería en Baria Serece estuvieron guiadas por el espacio disponible, los tiempos de ciclo y la confiabilidad del equipo”, señaló Andreas Ritschel, gerente general de ventas de Mobile Harbour Cranes en Liebherr-Rostock GmbH. Según el directivo, la selección de una grúa pórtico con control de cuatro cables ofrece la estabilidad y velocidad necesarias sin comprometer el acceso terrestre al muelle.
Por MundoMaritimo
