Estratégicamente ubicado en el golfo de İzmit, el puerto privado de Nuh Çimento, Turquía, —clave para la logística de exportación de la cementera— suma un nuevo hito con la instalación de una grúa pórtico Liebherr LPS 420, destinada a reforzar sus operaciones de movilización de graneles de alto volumen.
Desde Rostock, Liebherr confirmó en octubre de 2025 que la grúa “se ha instalado con éxito en el terminal privado de Nuh Çimento en Hereke, Turquía”, destacando que su accionamiento eléctrico permitirá reducir consumo de combustible y emisiones locales. El equipo incorpora el sistema de control Litronic, diseñado para ofrecer “una manipulación precisa de carga de graneles”, y un mecanismo de giro respaldado por circuito hidráulico cerrado, que asegura un movimiento más suave incluso bajo cargas pesadas.
La LPS 420 arribó para reemplazar a una histórica LPS 400, que operaba de forma continua desde 1999. Según Liebherr, la LPS 400 instalada en Nuh Çimento fue “la primera grúa pórtico giratoria Liebherr del mundo en ser entregada”, convirtiéndose en un modelo de referencia que impulsó la instalación de más de 130 unidades LPS a nivel global.
Ante mayores exigencias operativas y de mantenimiento, el terminal turco optó por esta nueva generación de grúas. El proceso de instalación —supervisado por especialistas de Liebherr— se completó según lo planificado.
Nuh Çimento destacó la labor técnica del fabricante y la rapidez del despliegue. “La grúa LPS 420 fue la opción ideal para nosotros. La instalación fue rápida y sencilla, como armar un Lego”, señalaron desde el terminal. Añadieron que los operadores “se adaptaron rápidamente a la nueva grúa gracias a su practicidad y facilidad de uso” y que la actualización se siente “como una continuación de lo que ya conocíamos, pero con más potencia y menos esfuerzo”.
El equipo arriba a un puerto que ya opera con altos estándares: un muelle de 595 metros, capacidad para recibir buques de hasta 80.000 dwt y sistemas automatizados conectados por un túnel subterráneo de 300 metros. Estas características permiten un flujo eficiente de graneles destinados a más de 40 países en cinco continentes, una red clave para la estrategia exportadora de Nuh Çimento.
Desde el terminal, agregaron que incorporar una grúa de mayor rendimiento fortalece su resiliencia operativa en un contexto de crecientes costos energéticos y regulaciones ambientales más estrictas.
En ese sentido, el accionamiento eléctrico de la LPS 420 facilita el cumplimiento de estándares internacionales de sostenibilidad y reduce los gastos operativos a largo plazo. Además, su funcionamiento “silencioso y con bajas vibraciones” mejora la seguridad y las condiciones laborales en una instalación que opera 24/7.
La disponibilidad del equipo es otro punto crítico. “Nuestras grúas deben estar listas para trabajar cuando se necesiten”, afirmaron en Nuh Çimento, subrayando la importancia del soporte técnico regional de Liebherr para mantener el programa de embarques sin interrupciones.
Desde Liebherr, en tanto, remarcaron que “este proyecto refleja la solidez de nuestra larga relación con Nuh Çimento” y que la LPS 420 ofrece “una solución preparada para el futuro que respalda la evolución de sus necesidades operativas y medioambientales”.
Con la nueva grúa en operación, el terminal turco consolida un salto generacional en su capacidad de manipulación de graneles, manteniendo su rol como nodo logístico esencial para la industria cementera del país.
Por MundoMaritimo
Liebherr entregará una grúa pórtico LPS 420 E eléctrica al terminal de Euroports Germany en Rosctok, Alemania
Puerto de Borg Hanv invierte en grúa pórtico giratoria Liebherr (LPS) totalmente eléctrica
3716 compañías registradas, 50 países, 79 empresas patrocinadas
Agencias de Aduana
Agencias Navieras
Almacenamiento y Bodegaje
Astilleros
Compañías Navieras
Consultores Marítimos
Embarcadores
Empresas Portuarias y Terminales Marítimos
Equipos Naúticos
Estiba y Desestiba
Exportadores
Importadores
Ingeniería, Certificación e Inspección
Organizaciones
Otras
Pesqueros
Repuestos y Accesorios
Terminales Terrestres y Aeroportuarios
Transporte Aéreo
Transporte Terrestre
Turismo
La política que en el presente documento se indica, tiene por objeto informar a los usuarios de MundoMaritimo sobre el proceder de nuestra empresa respecto del tratamiento de los datos de carácter personal recogidos a través de nuestros portales.1 | Recolección:
Cuando Usted requiere los servicios de MundoMaritimo, se recoge información personal como su nombre, rut, dirección, etc, a través de correo electrónico o formularios. Nuestro sitio no utiliza actualmente cookies, para registrar o recabar información del usuario, pero, podrá en cualquier momento y a su sola discreción y sin necesidad de autorización, utilizarlas, comprometiéndose dar el tratamiento y protección señalado precedentemente a dichos datos.Para qué se utiliza la información recolectada.
Toda la información recolectada de los usuarios en MundoMaritimo tiene por objetivo:
(1) Brindar servicios, contenidos y publicidad personalizada al usuario en su navegación por los portales de MundoMaritimo
(2) Realizar estudios internos sobre los datos demográficos, intereses y comportamiento de nuestros usuarios. La información se utiliza para entender y servir mejor a nuestros usuarios.2. Uso:
Estos datos que usted proporciona libre y voluntariamente, tienen por objeto dar un mejor servicio, información y utilidades a nuestros usuarios. Usted tiene el derecho de no aceptar entregarlos, renunciando a los beneficios que nuestro sitio web entrega.
Si decide aportar dichos datos, nos obligamos con usted a mantener una conducta clara y regular, sometida a la política que a continuación expresamos, de la cual usted es informado y que acepta.
Nuestra política respecto de los datos recogidos es la siguiente:
La responsabilidad por la veracidad de los datos recogidos por esta vía, es exclusiva del usuario.3. Seguridad:
Mantenemos una base de datos Off-Line, la que asegura a sus clientes total privacidad, respecto de los datos proporcionados a MundoMaritimo.
Por otra parte, una reconocida empresa externa proveedora de servicios de conectividad y hosting debidamente certificada, "aloja" nuestros sitios en sus servidores web, los 365 días del año, los siete días de la semana y las veinticuatro horas, lo que asegura que nuestro sitio tenga la menor posibilidad de "caída" en la web o intrusiones de "hackers" que vulneren nuestro Portal.4. Calidad:
Sin perjuicio de las responsabilidades que al usuario le corresponden, MundoMaritimo tendrá especial cuidado al recolectar, mantener, usar, publicar o distribuir la información personal vinculada a los usuarios y visitantes, verificando que los datos sean correctos, completos y adecuados para cumplir con los fines para los que serán utilizados.5. Modificación:
El usuario que haya entregado previamente datos o información personal a MundoMaritimo, podrá solicitar su modificación, corrección o eliminación, enviando un correo electrónico a [email protected], indicando su nombre, rut, dirección, teléfono, y expresando claramente que información de la que hubiere entregado desea modificar o eliminar.
En todo caso, y como medida de seguridad, MundoMaritimo se reserva el derecho de verificar la autenticidad de la comunicación.6. Publicación e intercambio:
MundoMaritimo, como norma general, no transferirá, cederá, venderá o de otra manera proveerá sus datos de carácter personal a persona alguna. MundoMaritimo podría transferir, revelar o ceder los datos recopilados a sus usuarios, a terceros de acuerdo a las siguientes circunstancias:
(1) En caso de tener la aprobación explícita del usuario, sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros para efectos de realizar marketing directo, llamadas telefónicas, para enviar correos electrónicos, entre otros. El usuario tiene el derecho y la opción de poder denegar la recepción de esta información por parte de terceros.
(2) En el caso de "contactos de negocios", sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros sólo para efectos de poder completar y ejecutar la transacción que motivó la entrega o recolección de esa información.
(3) Aquella información que sea requerida por la ley, una orden judicial u otro procedimiento legalmente válido que así lo exija.7. Uso de información vinculada a terceros:
En caso de tener la aprobación correspondiente, MundoMaritimo usará la información del usuario para comunicarle e informarle, a través del correo electrónico, acerca de:
(1) Modificaciones a sus servicios o productos existentes, aparición de nuevos servicios o productos, u otros especificados por el usuario.
(2) Información, ofertas o cualquier tipo de promoción de marketing que MundoMaritimo pueda otorgarle al usuario.
(3) Sugerencia por parte del usuario acerca de ,"recomienda esta noticia a un amigo"8. Servicios prestados por terceras empresas en el sitio:
Eventualmente, MundoMaritimo, puede contratar los servicios de empresas externas, con el fin de entregar nuevos servicios y productos a través de este sitio web. La información recabada en su caso por dichas empresas, se regirá por el acuerdo del usuario de la misma.
Si tiene alguna duda o pregunta sobre nuestra política de privacidad, le rogamos contactarse a [email protected]9. Publicidad asociada
Respecto a los servicios de anuncios publicitarios o información promocional, con el objeto de presentarle servicios asociados que puedan ser de su interés, tenemos vínculos con otras compañías a las que permitimos colocar publicidad en nuestras páginas. Estas compañías podrían individualmente solicitar su información directamente con usted, siendo exclusiva responsabilidad de ellas el manejo y manipulación de esta información.
Finalmente, MundoMaritimo no garantiza la privacidad de la información personal del usuario, si éste suministra o difunde información en guías telefónicas públicas, reportajes de prensa, publicaciones, zonas de chateo, boletines u otras similares. Dicha información podrá ser recopilada por terceros, con o sin su consentimiento. El usuario revela esa información bajo su responsabilidad.