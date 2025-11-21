Estratégicamente ubicado en el golfo de İzmit, el puerto privado de Nuh Çimento, Turquía, —clave para la logística de exportación de la cementera— suma un nuevo hito con la instalación de una grúa pórtico Liebherr LPS 420, destinada a reforzar sus operaciones de movilización de graneles de alto volumen.

Desde Rostock, Liebherr confirmó en octubre de 2025 que la grúa “se ha instalado con éxito en el terminal privado de Nuh Çimento en Hereke, Turquía”, destacando que su accionamiento eléctrico permitirá reducir consumo de combustible y emisiones locales. El equipo incorpora el sistema de control Litronic, diseñado para ofrecer “una manipulación precisa de carga de graneles”, y un mecanismo de giro respaldado por circuito hidráulico cerrado, que asegura un movimiento más suave incluso bajo cargas pesadas.

La LPS 420 arribó para reemplazar a una histórica LPS 400, que operaba de forma continua desde 1999. Según Liebherr, la LPS 400 instalada en Nuh Çimento fue “la primera grúa pórtico giratoria Liebherr del mundo en ser entregada”, convirtiéndose en un modelo de referencia que impulsó la instalación de más de 130 unidades LPS a nivel global.

Ante mayores exigencias operativas y de mantenimiento, el terminal turco optó por esta nueva generación de grúas. El proceso de instalación —supervisado por especialistas de Liebherr— se completó según lo planificado.

Nuh Çimento destacó la labor técnica del fabricante y la rapidez del despliegue. “La grúa LPS 420 fue la opción ideal para nosotros. La instalación fue rápida y sencilla, como armar un Lego”, señalaron desde el terminal. Añadieron que los operadores “se adaptaron rápidamente a la nueva grúa gracias a su practicidad y facilidad de uso” y que la actualización se siente “como una continuación de lo que ya conocíamos, pero con más potencia y menos esfuerzo”.

El equipo arriba a un puerto que ya opera con altos estándares: un muelle de 595 metros, capacidad para recibir buques de hasta 80.000 dwt y sistemas automatizados conectados por un túnel subterráneo de 300 metros. Estas características permiten un flujo eficiente de graneles destinados a más de 40 países en cinco continentes, una red clave para la estrategia exportadora de Nuh Çimento.

Desde el terminal, agregaron que incorporar una grúa de mayor rendimiento fortalece su resiliencia operativa en un contexto de crecientes costos energéticos y regulaciones ambientales más estrictas.

En ese sentido, el accionamiento eléctrico de la LPS 420 facilita el cumplimiento de estándares internacionales de sostenibilidad y reduce los gastos operativos a largo plazo. Además, su funcionamiento “silencioso y con bajas vibraciones” mejora la seguridad y las condiciones laborales en una instalación que opera 24/7.

La disponibilidad del equipo es otro punto crítico. “Nuestras grúas deben estar listas para trabajar cuando se necesiten”, afirmaron en Nuh Çimento, subrayando la importancia del soporte técnico regional de Liebherr para mantener el programa de embarques sin interrupciones.

Desde Liebherr, en tanto, remarcaron que “este proyecto refleja la solidez de nuestra larga relación con Nuh Çimento” y que la LPS 420 ofrece “una solución preparada para el futuro que respalda la evolución de sus necesidades operativas y medioambientales”.

Con la nueva grúa en operación, el terminal turco consolida un salto generacional en su capacidad de manipulación de graneles, manteniendo su rol como nodo logístico esencial para la industria cementera del país.

Por MundoMaritimo