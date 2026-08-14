El Patimban Global Gateway Terminal (PGT), en Indonesia, inició la incorporación de una grúa móvil portuaria Liebherr LHM 550 para apoyar el comienzo de sus operaciones de contenedores mientras continúa la instalación del equipamiento permanente del terminal.
La LHM 550 fue suministrada en una configuración orientada a la movilización de contenedores, con el objetivo de atender las primeras recaladas de buques durante la fase inicial de desarrollo del puerto. El equipo dispone de rangos de trabajo flexibles, alta capacidad de movimiento y adaptabilidad a la evolución de la distribución de los sitios de atraque a medida que avanza el proyecto.
El diseño de la grúa también busca asegurar la continuidad de las operaciones en un entorno costero, permitiendo al terminal ajustar sus flujos operacionales durante el proceso de expansión.
Patimban forma parte de un proyecto estratégico ubicado al este de Yakarta, concebido para complementar la capacidad del puerto de Tanjung Priok, reducir la congestión logística de la zona y fortalecer la infraestructura portuaria de Indonesia.
Operación escalonada
El desarrollo del terminal contempla una implementación gradual de infraestructura y equipos. En ese contexto, la incorporación de la LHM 550 permitirá iniciar los servicios de contenedores antes de la entrada en operación de todas las grúas pórtico previstas para el proyecto. A largo plazo, el equipo también apoyará la atención de la demanda de carga contenerizada y carga general en el mercado doméstico.
El plan de desarrollo contempla alcanzar una capacidad de varios millones de TEUs mediante distintas etapas, con la incorporación progresiva de equipamiento a partir de 2026 y en los años siguientes.
Soporte técnico y ubicación estratégica
Liebherr indicó que el proceso de entrega incluyó capacitación anticipada para los operadores y asistencia técnica durante la puesta en servicio, además de una garantía extendida y respaldo de servicio local. La red global de ventas y soporte del fabricante también permitirá acceder a repuestos y asistencia técnica para reducir tiempos de inactividad durante la expansión del terminal.
“Proyectos como el de Patimban demuestran lo estrechamente que trabajamos con los clientes para coordinar los equipos, los plazos de entrega y el soporte a largo plazo”, afirmó Andreas Ritschel, gerente general de ventas de grúas móviles portuarias en Liebherr-Rostock GmbH. “Nuestro objetivo es ofrecer soluciones que sigan siendo eficaces a medida que las terminales evolucionan”.
Por MundoMaritimo
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