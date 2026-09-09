La transición hacia tecnologías de menores emisiones está adquiriendo un papel cada vez más relevante en el desarrollo del equipamiento portuario. Bajo esta perspectiva, Liebherr participó en Hyvolution Chile 2026— encuentro enfocado en las energías renovables— realizado recientemente en Santiago.
Eduardo Hurst, Gerente de Ventas Grúas Marítimas & Maquinaria de Construcción de Liebherr, explicó a MundoMaritimo que el objetivo de la participación de la compañía en el evento fue “presentar las nuevas tecnologías sustentables y soluciones eco amigables del Grupo Liebherr”, incluyendo modelos con propulsión a batería, motores eléctricos, motores de combustión con hidrógeno (H2) y alternativas de aceite hidráulico biodegradable.
En la oportunidad el stand de Liebherr, fue visitado por la ministra de Energía, Ximena Rincón; el senador Vlado Milosevic, el presidente de la Asociación de Agricultura Antonio Walker, entre otras autoridades.
Nuevas tecnologías disponibles
La compañía en la ocasión puso especial énfasis en sus grúas sobre orugas y móviles, utilizadas en el montaje de torres eólicas. En particular, destacó la serie LR de grúas sobre orugas, que actualmente se ofrece en distintas configuraciones de menor impacto ambiental, entre ellas versiones a batería.
En el ámbito portuario, Liebherr presentó las nuevas tecnologías disponibles para su serie de grúas móviles portuarias LHM, equipos utilizados, entre otras aplicaciones, para la descarga de componentes de torres eólicas desde buques.
“Nuestra serie de LHM llamó mucho la atención. Sobre todo, considerando la posibilidad de ofrecerla con motores eléctricos, para así tener una operación libre de emisiones”, afirmó Hurst. Para estos equipos, la compañía también exhibió configuraciones que incorporan aceite hidráulico biodegradable.
Descarbonización de las operaciones
Liebherr considera que la reducción del uso de combustibles fósiles dejó de ser una perspectiva de largo plazo y se convirtió en una necesidad concreta para las operaciones portuarias. “Entendemos que la descarbonización ya no es solo el futuro, sino que el presente dentro de las operaciones portuarias. Y por lo mismo hace años que nos encontramos desarrollando alternativas para proveer a todos nuestros clientes de opciones sin combustibles fósiles”, sostuvo Hurst.
En esa línea, la compañía ya dispone en el mercado de equipos a batería y con motores eléctricos. A estas opciones se suma la posibilidad de utilizar HVO (aceite vegetal hidrotratado) como alternativa al diésel en los motores Liebherr destinados a grúas portuarias.
El hidrógeno también forma parte de las tecnologías que el grupo está desarrollando. Hurst mencionó como ejemplo los cargadores frontales que ya pueden configurarse con motores de combustión alimentados por H2.
Respecto del avance de estas tendencias en los puertos de la región, el ejecutivo aseguró que la compañía observa una demanda concreta por soluciones de menor impacto ambiental. “Hoy vemos una real necesidad por parte de nuestros clientes de contar con más soluciones eco amigables”, indicó.
Esta evolución también se refleja en los equipos recientemente incorporados a Chile. Según Hurst, estos ya cuentan con aceite hidráulico biodegradable y están configurados para permitir que, en el futuro, sus motores diésel puedan ser reemplazados por motores eléctricos. Asimismo, al incorporar motores Liebherr, pueden operar utilizando HVO en sustitución del diésel.
Para la compañía, estas alternativas permiten responder de manera inmediata a los requerimientos de descarbonización de los puertos, ofreciendo distintas opciones tecnológicas de acuerdo con las características y necesidades de cada operación.
Por MundoMaritimo
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