El libro de órdenes de construcción de portacontenedores continúa expandiéndose y se aproxima al umbral de los 13 millones de TEUs, alcanzando 12,98 MTEUs correspondientes a 1.592 buques. Según Alphaliner, este volumen equivale al 38,3% de la flota actualmente en operación.

Mientras los contratos de grandes buques impulsaron el crecimiento de las órdenes de construcción durante 2024, durante 2025 y 2026 la demanda de portacontenedores nuevos comenzó a desplazarse hacia la mediana capacidad. Según Alphaliner, “este cambio se ha venido consolidando desde 2025”, año que marcó un récord en contratos de construcción y que elevó las órdenes globales en casi un tercio.

Durante ese período se ordenaron 737 portacontenedores, equivalentes a 5,05 MTEUs, con los dos últimos trimestres estableciendo máximos históricos: 218 buques (1,34 MTEUs) en el tercer trimestre y 265 unidades (1,57 MTEUs) en el cuarto trimestre.

La tendencia se mantuvo durante 2026. Con pocos días restantes para completar el primer semestre, se habían incorporado otros 329 buques al libro de órdenes, equivalentes a 1,89 MTEUs. El primer trimestre del año alcanzó el mayor número de órdenes para el periodo registrado hasta ahora, superando incluso el primer trimestre de 2021, cuando se ordenó la construcción de 177 buques.

No obstante, pese al elevado número de buques ordenados, el incremento de capacidad en términos de TEUs fue menor, reflejando un cambio en el perfil de las naves solicitadas desde el segundo semestre de 2025.

Mayor interés por buques de menos de 6.500 TEUs

De acuerdo con el análisis de Alphaliner, desde julio de 2025 el 74% de las órdenes correspondió a buques de menos de 6.500 TEUs. Esta proporción contrasta con menos del 30% registrado en el período equivalente anterior, entre el tercer trimestre de 2024 y el segundo trimestre de 2025.

La ola de órdenes posterior a la pandemia y las contrataciones realizadas a comienzos de 2024 estuvieron enfocadas principalmente en buques gran tamaño y ultra grandes. Este movimiento respondió a la competencia entre las líneas navieras por participación de mercado y a la búsqueda de economías de escala en los principales servicios.

Sin embargo, posteriormente los operadores identificaron una creciente presión sobre los segmentos de menor tamaño, impulsada por el envejecimiento de la flota y la necesidad de incorporar capacidad adicional para atender la demanda de ámbitos regionales que ha crecido en los últimos años.

En este contexto, Alphaliner señala que “han surgido varios segmentos de tamaños de buques populares para atender mercados secundarios”.

Nuevos segmentos para rutas regionales

El segmento de buques de menos de 1.000 TEUs registró un número muy reducido de órdenes, lo que sugiere que el nuevo estándar de referencia para los servicios feeder estaría desplazándose hacia naves cercanas a los 1.200 TEUs y hacia el segmento denominado Bangkokmax, con capacidades de alrededor de 1.800 TEUs.

Durante el último año, entre el tercer trimestre de 2025 y el segundo trimestre de 2026, se encargaron 52 naves de alrededor de 1.200 TEUs y cerca de 150 buques con especificaciones Bangkokmax.

También destacaron los portacontenedores de aproximadamente 3.100 TEUs, con más de 100 buques ordenados durante este año. En el extremo superior de capacidad destinada a servicios regionales, los buques de entre 5.000 y 6.500 TEUs conformaron otro grupo relevante, con cerca de 130 órdenes.

Alphaliner destacó que el interés por buques medianos continúa vigente y que el segundo trimestre de 2026 cerraría sin ningún pedido de portacontenedores para servicios principales superiores a 16.000 TEUs, algo que no ocurría desde comienzos de 2024.

Buques de gran tamaño permanecerán en el libro de órdenes

Pese al reciente predominio de órdenes de buques más pequeños, el libro de órdenes global continúa concentrado en los buques de gran tamaño. Los pedidos realizados tras la pandemia y durante comienzos de 2024 incorporaron una importante cantidad de portacontenedores Neopanamax y Megamax.

Según Alphaliner, una vez que estos buques sean entregados durante los próximos tres años, la capacidad de los portacontenedores de más de 18.000 TEUs prácticamente se habrá duplicado respecto de los niveles actuales, dejando a este segmento con una flota relativamente joven.

“Pese a la magnitud del libro de órdenes, el mercado enfrenta la real necesidad de renovar activos en el segmento inferior de la flota”, señala el análisis.

La consultora advierte que, si la demanda se desacelera, algunos segmentos podrían enfrentar escenarios de sobrecapacidad. Sin embargo, en el segmento de tamaño inferior a 6.500 TEUs, el actual volumen de órdenes todavía no alcanza a compensar la capacidad que está cumpliendo, o se aproxima a cumplir, los 25 años de antigüedad o más.

Por MundoMaritimo