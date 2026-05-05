Colombia cuenta con un potente y diverso sistema portuario marcado por la fuerte concentración de carga en la región Caribe y una participación complementaria del Pacífico, articulado en torno a Sociedades Portuarias Regionales como Buenaventura, Cartagena, Santa Marta y Barranquilla. MundoMarítimo, de cara a la próxima realización de TOC Américas 2026, que se desarrollará del 20 al 22 de octubre en Cartagena, realizó una síntesis de sus principales características, con énfasis en el desempeño de la carga contenerizada.

En 2025 el sistema portuario colombiano movilizó un total de 174,2 millones de toneladas entre enero y diciembre de 2025, con un claro predominio de la región Caribe, que concentró 148,9 millones de toneladas y una participación del 85,5%, mientras que la región Pacífico alcanzó 23,1 millones de toneladas (13,3%), de acuerdo con el Boletín Estadístico de Tráfico Portuario de la Delegatura de Puertos de la Superintendencia de Transporte del país sudamericano.

Las Sociedades Portuarias Regionales (SPR) de Buenaventura, Cartagena, Santa Marta y Barranquilla movilizaron en conjunto 31,5 millones de toneladas, destacando el volumen de la carga contenerizada. En efecto, “el 56% correspondió a carga contenerizada (17,6 millones de toneladas)”, consolidándose como el principal tipo de carga movilizada. Le siguieron los graneles diferentes de carbón con 9,3 millones de toneladas (29,8%), mientras que la carga general, el carbón a granel y la carga líquida representaron participaciones menores.

En términos de participación por sociedad portuaria regional, Buenaventura lideró con 11,7 millones de toneladas (37,3%); seguida por Cartagena con 9,8 millones (31,1%); Santa Marta con 6,4 millones (20,5%) y Barranquilla con 3,5 millones (11,1%).

En cuanto a comercio exterior, el mayor volumen exportado lo concentró Santa Marta con 2,1 millones de toneladas, mientras que el mayor flujo de importaciones lo acaparó Buenaventura con 9,1 millones de toneladas.

Desempeño en carga contenerizada

El desempeño de la carga contenerizada presenta diferencias relevantes entre terminales. La SPR de Cartagena sobresale por su especialización, ya que “el 99,96% se movilizó en contenedores”, totalizando 9,7 millones de toneladas y registrando un crecimiento de 26,6% interanual. Este comportamiento consolida a este puerto como el principal nodo contenerizado de Colombia.

Por su parte, la SPR de Buenaventura movilizó 11,8 millones de toneladas, con un crecimiento de 32,2%, donde la carga en contenedores también mostró un incremento significativo del 32%, aunque con una matriz más diversificada que además incluye carga líquida y graneles. La SPR de Santa Marta alcanzó 6,4 millones de toneladas, con un crecimiento de 21,3%, donde la carga contenerizada sumó 1,2 millones de toneladas (+20,8%), representando aproximadamente un 18,8% del total, aunque los graneles continúan predominando.

En contraste, la SPR de Barranquilla evidenció una contracción generalizada, movilizando 3,5 millones de toneladas (-24,6%), con caídas en todos los segmentos. La carga contenerizada en este puerto alcanzó 1,2 millones de toneladas, registrando una leve disminución de 2,8% y alcanzando aproximadamente un 34,5% de participación.

En términos de TEUs, la movilización de contenedores también reflejó la primacía de Cartagena. La Sociedad Portuaria Terminal de Contenedores de Cartagena S.A. (Contecar) lideró con 2,7 millones de TEUs (42,8% del total), seguida por la SPR Cartagena con 1,2 millones de TEUs (19%), ambas con crecimientos interanuales de 5,4% y 31,5%, respectivamente.

En total, las SPR de Buenaventura, Cartagena, Santa Marta y Barranquilla movilizaron 3,4 millones de contenedores (llenos y vacíos) en operaciones de importación, exportación y transbordo. De este volumen, “el 52% corresponden a FEUs llenos y el 20% a TEUs llenos”, mientras que los contenedores vacíos representaron el 28% restante, evidenciando la relevancia tanto del comercio exterior como de los flujos logísticos asociados al reposicionamiento de equipos.

En conjunto, las cifras reflejan un sistema portuario con fuerte concentración geográfica y creciente protagonismo de la carga contenerizada, particularmente en Cartagena, que se consolida como el principal hub del país en este segmento.

Por MundoMaritimo