La certificación del cálculo de la huella de carbono se ha convertido en una herramienta cada vez más relevante para las empresas logísticas que buscan medir y reducir su impacto ambiental. En este contexto, Lamaignere dio un nuevo paso en su estrategia de sostenibilidad al certificar sus emisiones, iniciativa que le permitirá fortalecer la gestión ambiental de sus operaciones y avanzar en la mejora continua de su desempeño.

Desde la dirección de Lamaignere explicaron que la decisión responde a la necesidad de medir con precisión el impacto ambiental de la compañía, identificar oportunidades de reducción de emisiones y optimizar el uso de los recursos.

"Este hito constituye la base de una gestión ambiental transparente y trazable, fortalece nuestra competitividad ante clientes y socios con altas exigencias medioambientales y consolida nuestra visión de una logística global más eficiente, responsable y alineada con la lucha contra el cambio climático", señalaron.

Alcance 3 concentra las principales emisiones

Tras la medición de la huella de carbono, la empresa identificó que la mayor parte de sus emisiones corresponde al Alcance 3, asociado principalmente al transporte subcontratado y a otros servicios dentro de la cadena de suministro.

Según indicaron desde Lamaignere, esta realidad representa uno de los principales desafíos para avanzar en la descarbonización, dado que una parte importante de las emisiones depende de terceros.

Para abordar este escenario, la compañía desarrollará una estrategia de mejora continua basada en la colaboración con proveedores comprometidos con la reducción de emisiones, la optimización de rutas y cargas para incrementar la eficiencia operativa y la implementación de acciones de sensibilización dirigidas tanto a colaboradores como a proveedores.

Más eficiencia y mejores decisiones operativas

La compañía sostiene que la medición de las emisiones no sólo aporta información ambiental, sino que también constituye una herramienta para optimizar la gestión logística.

En ese sentido, explican que disponer de estos datos permite conocer el impacto asociado a los servicios contratados, evaluar el desempeño ambiental de proveedores y transportistas, así como incorporar criterios más eficientes para la planificación de rutas, la consolidación de cargas y la selección de operadores logísticos.

Asimismo, la información obtenida facilita analizar los consumos energéticos de almacenes e instalaciones, permitiendo implementar medidas de ahorro y eficiencia que contribuyan tanto a reducir emisiones como a optimizar los procesos internos.

La sostenibilidad como factor competitivo

Lamaignere asegura haber observado una creciente demanda por parte de clientes que buscan operadores logísticos comprometidos con la sostenibilidad, especialmente en el sector aeronáutico, donde los requisitos ambientales son cada vez más exigentes.

De acuerdo con la compañía, la certificación ha permitido responder a esas exigencias, reforzando su posicionamiento como proveedor alineado con los objetivos ambientales de sus clientes.

"Este compromiso ha generado nuevas oportunidades comerciales y facilitado nuestra participación en ofertas y proyectos promovidos por empresas del sector aeronáutico. La sostenibilidad se ha convertido en un factor diferenciador que fortalece la confianza de nuestros clientes actuales y contribuye a la captación de nuevos negocios", destacaron desde la dirección de Lamaignere.

Transparencia y reducción progresiva de emisiones

Como parte de este proceso, la empresa formalizó la inscripción de su huella de carbono en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD) y en el Sistema Andaluz de Compensación de Emisiones (SACE), registros que, según explican, garantizan que las emisiones son calculadas y verificadas conforme a metodologías reconocidas.

Para Lamaignere, esta inscripción fortalece la trazabilidad y la transparencia ambiental, al permitir realizar un seguimiento objetivo de las emisiones, demostrar los avances alcanzados y entregar información verificable a clientes y demás grupos de interés.

De cara a los próximos años, la compañía continuará avanzando en la reducción progresiva de su huella de carbono mediante una estrategia enfocada en mejorar la eficiencia energética de almacenes e instalaciones, incorporar criterios ambientales en la selección de proveedores, optimizar la planificación y consolidación de cargas, impulsar la digitalización para reducir el consumo de recursos y realizar un seguimiento periódico de sus emisiones para identificar nuevas oportunidades de mejora.

Con estas acciones, Lamaignere busca reducir de manera sostenida el impacto ambiental de sus operaciones, incrementar su eficiencia logística y responder a las crecientes expectativas de sostenibilidad que hoy plantea el mercado.

Por MundoMaritimo