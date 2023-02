Los atascos en la cadena de suministro están desapareciendo, y junto con ello se están aliviando los principales retos a los que se enfrentaron algunas empresas estadounidenses. Los beneficios se están notando sobre todo entre los importadores como Hasbro Inc, Sharpie Newell Brands Inc y Under Armour Inc, informa WSJ.

Los ejecutivos de dichas empresas señalaron que la cadena de suministro es un punto destacado entre los nubarrones de la subida de los tipos de interés y el retroceso del gasto de los consumidores.

Pero algunos fabricantes siguen mostrándose cautelosos ante la escasez de piezas clave, que retrasa las líneas de producción y afecta a la productividad. Dave Regnery, consejero delegado del fabricante de sistemas de aire acondicionado Trane Technologies PLC, dijo que los problemas de la cadena de suministro habían mejorado, pero que pasarán "varios trimestres antes de que la cadena de suministro vuelva a lo que yo llamaría normal".

Cabe recordar que minoristas y fabricantes pasaron apuros durante más de dos años debido a los cierres de Covid-19, la escasez de mano de obra y los cuellos de botella en puertos, estaciones de ferrocarril y almacenes, que retrasaron el transporte y elevaron los costos de envío. El año pasado, algunos importadores pagaron más de US$20.000 por el transporte marítimo de un contenedor desde Asia hasta la costa oeste de Estados Unidos, frente a los menos de US$2.000 que costaba antes de la pandemia.

El aumento de los costos y los largos tiempos de tránsito empujaron a algunas empresas a recortar los productos de venta más lenta y a subir los precios.

En la actualidad, la congestión de los fletes ha desaparecido y los costos del transporte marítimo han caído hasta niveles próximos a los de antes de la pandemia. El reto para los minoristas es mantener unas ventas vigorosas y eliminar los inventarios abultados.

Perspectivas de las empresas

El minorista de piezas de automóviles O'Reilly Automotive Inc. dijo que está viendo un alivio con los costos de flete y transporte después de dos años de presión.

Hasbro, que dijo en enero que despediría a unos 1.000 trabajadores en medio de la disminución de las ventas, dijo que los retrasos en la cadena de suministro no deberían ser tanto un problema este año como en 2022. En tanto, el director ejecutivo del fabricante de juguetes, Chris Cocks, dijo que la compañía el año pasado retrasó dos grandes lanzamientos de juegos de dos a seis meses debido a tales demoras.

"No creemos que vayamos a tener ese problema de nuevo", dijo Cocks. "Creemos que tenemos bastante adelantados los problemas de la cadena de suministro, y la capacidad de nuestros proveedores es bastante buena".

Por su parte, los directivos de Under Armour declararon en una conferencia sobre resultados celebrada el 8 de febrero que los niveles de inventario aumentaron casi un 50% entre marzo y diciembre del año pasado. El director financiero del minorista de ropa deportiva, David Bergman, dijo que el margen bruto se redujo 650 puntos básicos, o 6,5 puntos porcentuales, en el trimestre más reciente, impulsado en gran medida por mayores promociones y descuentos.

Bergman comentó que el descenso fue "parcialmente compensado por 40 puntos básicos de impacto favorable de la cadena de suministro impulsado por menores costes de flete, que compensaron con creces los vientos en contra de los costos de los productos durante el trimestre".

Algunas empresas afirmaron que aún les queda camino por recorrer antes de que se resuelvan los problemas de la cadena de suministro.

Los directivos de Kraft Heinz Co. dijeron que están teniendo dificultades para conseguir materiales de envasado para algunos productos. Airbus SE y Boeing Co. siguen luchando con unas cadenas de suministro sobrecargadas. Y Jim Farley, consejero delegado de Ford Motor Co., declaró que los problemas de la cadena de suministro seguían obstaculizando el progreso de la empresa.

Finalmente, Benno Dorer, presidente interino y consejero delegado del fabricante de ropa VF Corp. dijo el 7 de febrero que los problemas logísticos y de distribución habían retrasado las entregas a algunos mayoristas y compradores en línea a finales de 2022. Pero dijo que espera que esos desafíos se alivien este año.

Por MundoMarítimo