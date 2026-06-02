La industria global del bunkering atraviesa una etapa de profundas transformaciones impulsadas por la consolidación de nuevos modelos de negocio, el avance de la digitalización y el proceso de descarbonización del transporte marítimo. Así lo plantea Adrian Tolson, recientemente elegido presidente de la Asociación Internacional de la Industria del Bunkering (IBIA), quien, en una entrevista publicada por la organización, analiza los principales cambios que han redefinido el mercado de combustibles marinos durante las últimas décadas.
Según Tolson, la estructura tradicional de la cadena de suministro ha evolucionado significativamente. Mientras que en el pasado predominaban las grandes compañías petroleras, proveedores independientes y brokers especializados, hoy existe una mayor integración entre los distintos actores. “La antigua delimitación de roles estrictamente definidos dentro de la cadena de suministro ya no es lo que vemos hoy”, afirma. En este contexto, señala que comercializadores de commodities, traders de bunker e incluso armadores participan actualmente en actividades de suministro minorista de combustibles marinos.
Asimismo, destaca que los compradores han fortalecido su posición dentro del mercado. “Hoy ejercen más poder, exigiendo una mejor calidad y mayor transparencia que en décadas anteriores”, sostiene, apuntando también al crecimiento de los grupos de compra y a una mayor sofisticación de las estrategias relacionadas con combustibles alternativos.
Digitalización con amplio potencial de desarrollo
Para Tolson, la digitalización representa uno de los mayores desafíos y oportunidades para el sector. Aunque reconoce avances recientes, considera que la industria marítima y del bunkering aún se encuentra en una etapa inicial de transformación tecnológica. “Nuestra industria apenas ha tocado la punta del iceberg en materia de digitalización”, asegura. A su juicio, herramientas como los conocimientos de embarque electrónicos (e-BLs) constituyen avances relevantes, pero todavía limitados frente al potencial existente.
El ejecutivo prevé que los próximos avances estarán concentrados en áreas como la planificación operativa, la gestión de operaciones y los registros financieros, antes de alcanzar una automatización más amplia de las transacciones de bunker. “Mucho más es necesario y mucho más está por venir”, enfatiza.
La transición energética mantiene su rumbo
Respecto de la descarbonización, Tolson descarta que el proceso haya perdido impulso, pese a las dificultades regulatorias y los debates recientes en el ámbito internacional. “El transporte marítimo sigue comprometido con una senda de descarbonización”, afirma. Aunque reconoce que algunas decisiones regulatorias podrían retrasar ciertos plazos inicialmente previstos, considera que la transición energética continuará avanzando.
En este escenario, sostiene que el sector deberá adaptarse a un entorno cada vez más complejo, donde coexistirán nuevos combustibles, exigencias regulatorias crecientes y cambios en las dinámicas comerciales de la industria.
El rol de IBIA en una industria en transformación
Tolson también destaca el papel que IBIA busca desempeñar como plataforma de representación y diálogo para todos los actores de la cadena de valor de los combustibles marinos.
A su juicio, una de las prioridades será fortalecer la interacción con gobiernos, reguladores, autoridades portuarias y organismos internacionales para aportar conocimiento técnico y operativo a los procesos de toma de decisiones. “Somos la única organización de la industria capaz de relacionarse con gobiernos, reguladores y otras entidades para explicar y educar sobre esta industria esencial”, señala.
Asimismo, identifica la capacitación como uno de los pilares estratégicos para los próximos años. La formación de nuevos profesionales y la actualización de los actores ya establecidos serán elementos clave para enfrentar los desafíos asociados a la digitalización y la transición energética.
Pese a la incertidumbre derivada del actual contexto geopolítico, Tolson mantiene una visión positiva sobre el futuro del sector. “Las industrias del bunker y de la energía marina siempre han demostrado resiliencia y capacidad de adaptación, y esas cualidades serán esenciales en los próximos años”, concluye.
Por MundoMaritimo
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