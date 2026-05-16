Las disrupciones registradas en el Mar Rojo y el Estrecho de Ormuz han tenido efectos significativamente distintos sobre la confiabilidad de los servicios marítimos globales, de acuerdo con un análisis de Sea-Intelligence, que comparó el comportamiento operacional derivado de ambos eventos geopolíticos.
Según la consultora, aunque suele asumirse que todos los “cuellos de botella” marítimos afectan de igual manera a las cadenas de suministro globales, “los datos revelan un marcado contraste en la forma en que estos dos eventos se han manifestado operacionalmente”.
En términos agregados, Sea-Intelligence indicó que la crisis del Mar Rojo sí provocó un deterioro medible en la confiabilidad de los itinerarios marítimos a nivel mundial. En contraste, la interrupción en el Estrecho de Ormuz “aún no se ha registrado como un evento negativo a escala global”. De hecho, la firma señaló que “la confiabilidad global de los itinerarios en marzo de 2026 mejoró en 3,9 puntos porcentuales, superando los niveles estacionales normales previos a la pandemia”.
El análisis explica que esta aparente resiliencia operacional durante la crisis de Ormuz responde a un cambio radical en la estrategia de las líneas navieras. A diferencia de la situación en el Mar Rojo, donde el impacto principal fue un aumento de los tiempos de tránsito, el bloqueo de Ormuz generó “un shock directo sobre los volúmenes de carga”.
Ante la imposibilidad de cruzar el estrecho, las líneas navieras optaron por no mantener los buques fondeados indefinidamente. “En cambio, eligieron mayoritariamente abandonar completamente la red bloqueada”, sostuvo Sea-Intelligence, lo que derivó en “un colapso casi total de las recaladas de buques en Medio Oriente”.
No obstante, la consultora advirtió que este abandono forzado desencadenó una severa crisis terrestre localizada. Las navieras debieron descargar abruptamente la carga con destino a Medio Oriente en hubs alternativos cercanos al área bloqueada, principalmente en la costa oeste de India y en Colombo, Sri Lanka.
Debido al arribo masivo e imprevisto de contenedores desviados, la consultora indicó que “se generó un cuello de botella terrestre”, ya que el volumen de carga desembarcada “rápidamente sobrepasó la capacidad física de los patios”. Esto terminó afectando también la confiabilidad de servicios en rutas comerciales no relacionadas a la región, pero que utilizaban esos mismos hubs de transbordo dentro de sus itinerarios.
“En última instancia, los datos demuestran que un bloqueo marítimo localizado puede traducirse rápidamente en una paralizante crisis de congestión terrestre en patios”, concluye el análisis.
Por MundoMaritimo
Se revierte el impacto de la crisis del Mar Rojo en la confiabilidad de los itinerarios
Crisis del Mar Rojo comienza a debilitar la confiabilidad de los itinerarios de las líneas navieras
3718 compañías registradas, 50 países, 83 empresas patrocinadas
Agencias de Aduana
Agencias Navieras
Almacenamiento y Bodegaje
Astilleros
Compañías Navieras
Consultores Marítimos
Embarcadores
Empresas Portuarias y Terminales Marítimos
Equipos Naúticos
Estiba y Desestiba
Exportadores
Importadores
Ingeniería, Certificación e Inspección
Organizaciones
Otras
Pesqueros
Repuestos y Accesorios
Terminales Terrestres y Aeroportuarios
Transporte Aéreo
Transporte Terrestre
Turismo
La política que en el presente documento se indica, tiene por objeto informar a los usuarios de MundoMaritimo sobre el proceder de nuestra empresa respecto del tratamiento de los datos de carácter personal recogidos a través de nuestros portales.1 | Recolección:
Cuando Usted requiere los servicios de MundoMaritimo, se recoge información personal como su nombre, rut, dirección, etc, a través de correo electrónico o formularios. Nuestro sitio no utiliza actualmente cookies, para registrar o recabar información del usuario, pero, podrá en cualquier momento y a su sola discreción y sin necesidad de autorización, utilizarlas, comprometiéndose dar el tratamiento y protección señalado precedentemente a dichos datos.Para qué se utiliza la información recolectada.
Toda la información recolectada de los usuarios en MundoMaritimo tiene por objetivo:
(1) Brindar servicios, contenidos y publicidad personalizada al usuario en su navegación por los portales de MundoMaritimo
(2) Realizar estudios internos sobre los datos demográficos, intereses y comportamiento de nuestros usuarios. La información se utiliza para entender y servir mejor a nuestros usuarios.2. Uso:
Estos datos que usted proporciona libre y voluntariamente, tienen por objeto dar un mejor servicio, información y utilidades a nuestros usuarios. Usted tiene el derecho de no aceptar entregarlos, renunciando a los beneficios que nuestro sitio web entrega.
Si decide aportar dichos datos, nos obligamos con usted a mantener una conducta clara y regular, sometida a la política que a continuación expresamos, de la cual usted es informado y que acepta.
Nuestra política respecto de los datos recogidos es la siguiente:
La responsabilidad por la veracidad de los datos recogidos por esta vía, es exclusiva del usuario.3. Seguridad:
Mantenemos una base de datos Off-Line, la que asegura a sus clientes total privacidad, respecto de los datos proporcionados a MundoMaritimo.
Por otra parte, una reconocida empresa externa proveedora de servicios de conectividad y hosting debidamente certificada, "aloja" nuestros sitios en sus servidores web, los 365 días del año, los siete días de la semana y las veinticuatro horas, lo que asegura que nuestro sitio tenga la menor posibilidad de "caída" en la web o intrusiones de "hackers" que vulneren nuestro Portal.4. Calidad:
Sin perjuicio de las responsabilidades que al usuario le corresponden, MundoMaritimo tendrá especial cuidado al recolectar, mantener, usar, publicar o distribuir la información personal vinculada a los usuarios y visitantes, verificando que los datos sean correctos, completos y adecuados para cumplir con los fines para los que serán utilizados.5. Modificación:
El usuario que haya entregado previamente datos o información personal a MundoMaritimo, podrá solicitar su modificación, corrección o eliminación, enviando un correo electrónico a [email protected], indicando su nombre, rut, dirección, teléfono, y expresando claramente que información de la que hubiere entregado desea modificar o eliminar.
En todo caso, y como medida de seguridad, MundoMaritimo se reserva el derecho de verificar la autenticidad de la comunicación.6. Publicación e intercambio:
MundoMaritimo, como norma general, no transferirá, cederá, venderá o de otra manera proveerá sus datos de carácter personal a persona alguna. MundoMaritimo podría transferir, revelar o ceder los datos recopilados a sus usuarios, a terceros de acuerdo a las siguientes circunstancias:
(1) En caso de tener la aprobación explícita del usuario, sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros para efectos de realizar marketing directo, llamadas telefónicas, para enviar correos electrónicos, entre otros. El usuario tiene el derecho y la opción de poder denegar la recepción de esta información por parte de terceros.
(2) En el caso de "contactos de negocios", sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros sólo para efectos de poder completar y ejecutar la transacción que motivó la entrega o recolección de esa información.
(3) Aquella información que sea requerida por la ley, una orden judicial u otro procedimiento legalmente válido que así lo exija.7. Uso de información vinculada a terceros:
En caso de tener la aprobación correspondiente, MundoMaritimo usará la información del usuario para comunicarle e informarle, a través del correo electrónico, acerca de:
(1) Modificaciones a sus servicios o productos existentes, aparición de nuevos servicios o productos, u otros especificados por el usuario.
(2) Información, ofertas o cualquier tipo de promoción de marketing que MundoMaritimo pueda otorgarle al usuario.
(3) Sugerencia por parte del usuario acerca de ,"recomienda esta noticia a un amigo"8. Servicios prestados por terceras empresas en el sitio:
Eventualmente, MundoMaritimo, puede contratar los servicios de empresas externas, con el fin de entregar nuevos servicios y productos a través de este sitio web. La información recabada en su caso por dichas empresas, se regirá por el acuerdo del usuario de la misma.
Si tiene alguna duda o pregunta sobre nuestra política de privacidad, le rogamos contactarse a [email protected]9. Publicidad asociada
Respecto a los servicios de anuncios publicitarios o información promocional, con el objeto de presentarle servicios asociados que puedan ser de su interés, tenemos vínculos con otras compañías a las que permitimos colocar publicidad en nuestras páginas. Estas compañías podrían individualmente solicitar su información directamente con usted, siendo exclusiva responsabilidad de ellas el manejo y manipulación de esta información.
Finalmente, MundoMaritimo no garantiza la privacidad de la información personal del usuario, si éste suministra o difunde información en guías telefónicas públicas, reportajes de prensa, publicaciones, zonas de chateo, boletines u otras similares. Dicha información podrá ser recopilada por terceros, con o sin su consentimiento. El usuario revela esa información bajo su responsabilidad.