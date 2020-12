La Asociación Internacional de Líneas de Cruceros (CLIA), publicó el informe State of the Cruise Industry Outlook 2021, en el que se destaca el impacto económico mundial de la industria, las previsiones de tendencias y el compromiso continuo de la industria con las prácticas y el liderazgo del turismo responsable. A pesar de ser un año difícil en 2020, las nuevas investigaciones también revelan que hay optimismo en el horizonte, ya que dos de cada tres cruceros están dispuestos a hacer un crucero en el plazo de un año y el 58% de los vacacionistas internacionales, que nunca han hecho un crucero, probablemente lo hagan en los próximos años.

"Para la comunidad de cruceros, no se puede negar que el 2020 no fue el año que anticipamos. Aún así, la industria no perdió tiempo en ajustar el rumbo para abordar los desafíos que tenemos por delante", dijo Kelly Craighead, presidente y director ejecutivo de CLIA "Con el año llegando a su fin, nos complace compartir el informe 2021 de CLIA que destaca los extraordinarios pasos que la comunidad de cruceros dio para desarrollar e implementar protocolos de salud pública mejorados para seguir poniendo a las personas en primer lugar, mientras continúa centrándose en la innovación y las prácticas de turismo responsable que hacen que los cruceros sean la mejor manera de experimentar el mundo".

Impacto económico mundial

El informe sobre el estado de la industria de los cruceros incluye el Análisis del Impacto Económico Mundial de 2019, en el que se subraya el enorme crecimiento de la industria de los cruceros y las correspondientes contribuciones a la economía internacional antes de la emergencia sanitaria mundial. En 2019, los cruceros mantuvieron 1.166.000 empleos que equivalen a US$50.530 millones en sueldos y salarios y US$154.500 millones de producción total en todo el mundo en 2019. El análisis también aporta algunos datos:

-Gasto de los pasajeros en las ciudades portuarias: Los pasajeros gastaron US$385 en las ciudades portuarias antes de embarcar en un crucero y gastaron US$100 en cada destino portuario durante el crucero.

-Pasajeros Globales: La industria de los cruceros acogió un total de 29,7 millones de pasajeros en todo el mundo en 2019. América del Norte tiene la tasa más alta de cruceros con 15,4 millones de pasajeros en 2019.

-Impacto en el empleo por la suspensión de Covid-19: En 2020, cada 1% de pérdida de cruceros resultó en una reducción de 9.100 empleos relacionados con la industria. Cada día de la suspensión, causó pérdidas directas e indirectas en la industria de 2.500 empleos.

-Nuevos protocolos de cruceros: Se prevé que CLIA Cruise Lines estrene 19 nuevos buques oceánicos en 2021, con lo que se espera que a finales de ese año estén en funcionamiento un total de 270 buques oceánicos de CLIA Cruise Line. De cara al futuro, esta "Flota del Futuro" contará con protocolos de cruceros mejorados en materia de salud y seguridad para la reanudación de las operaciones de los pasajeros, diseñados para ayudar a proteger a los pasajeros, la tripulación y los destinos.

-Nuevos protocolos de cruceros: Algunos de los nuevos protocolos incluyen pruebas de COVID-19 para la tripulación y los pasajeros antes del embarque, uso de mascarillas, distanciamiento físico, gestión del aire y estrategias de ventilación, así como una mayor capacidad médica.

-Navegaciones exitosas: Desde principios de julio hasta mediados de diciembre de 2020, hubo más de 200 navegaciones con múltiples capas de medidas mejoradas. El éxito de estos zarpes iniciales demuestra que los nuevos protocolos están funcionando tal y como fueron diseñados para mitigar el riesgo de COVID-19 entre los pasajeros, la tripulación y los destinos que visitan los cruceros.

Enfoque en el turismo responsable

Desde la organización señalaron que a medida que sus miembros trabajaban para hacer frente a los impactos de COVID-19, la industria de los cruceros también seguía centrada en su compromiso con un futuro más limpio y sostenible. El informe destaca la inversión de US$23.500 millones de la industria en buques con nuevas tecnologías y combustibles menos contaminantes para reducir las emisiones de carbono, las asociaciones con gobiernos locales en destinos clave y el compromiso de reducir su tasa de emisiones de carbono en un 40% para 2030 en comparación con 2008. El informe destaca los progresos que está haciendo la industria de los cruceros en la adopción de nuevas tecnologías ambientales.

-Gas Natural Licuado (GNL): El 49% de la nueva capacidad de construcción a ser ordenada dependerá del combustible GNL para la propulsión primaria.

-Sistemas de limpieza de gases de escape (ECGS): Más del 69% de la capacidad mundial utiliza actualmente EGCS, mientras que el 96% de las nuevas construcciones sin GNL tendrán EGCS.

-Sistemas avanzados de tratamiento de aguas residuales: El 99% de los nuevos buques que se encarguen tendrán estos sistemas en funcionamiento, con lo que la capacidad mundial atendida por estos sistemas será del 78,5%.

-Electricidad en tierra: 58% de la nueva capacidad de construcción está comprometida con la compatibilidad SSE (Shore Side Electricity); el 32% de la capacidad de la flota mundial ya es compatible con SSE y el 25% de la capacidad existente será adaptada para usar SSE.

"2020 fue un año como ningún otro y estoy orgulloso de cómo nuestra industria se ha unido para capear esta pandemia sin precedentes", dijo Adam Goldstein, presidente de CLIA. "Al mirar hacia 2021, sé que los cruceros están ansiosos por zarpar una vez más, así como nuestra industria está ansiosa por poner a la gente a trabajar y crear experiencias inolvidables para nuestros valiosos huéspedes".

Por MundoMarítimo