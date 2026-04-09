Konecranes suministrará cuatro grúas pórtico sobre neumáticos (RTG) diésel-híbridas a Operaciones Portuarias Canarias S.A. (OPCSA) para el Puerto de Las Palmas de Gran Canaria, que amplia, de este modo, la inversión realizada en 2025 en ocho equipos del mismo tipo. El nuevo pedido se registró en el primer trimestre de 2026 y su entrega está prevista para el cuarto trimestre de 2026.
OPCSA es una importante terminal de contenedores que atiende el comercio hacia las Islas Canarias y a través del Atlántico en general. La compañía ha estado modernizando de forma sostenida sus equipos e infraestructura para respaldar el crecimiento de los volúmenes de contenedores, al tiempo que mejora la eficiencia operativa y reduce las emisiones en patio.
Las cuatro nuevas RTG diésel-híbridas representan una extensión de este proyecto de modernización, sumándose a las ocho unidades que OPCSA encargó en 2025 y elevando a 18 el total de RTG de Konecranes en la terminal. La compañía también firmó un contrato de servicio por cinco años con Konecranes Port Services en noviembre de 2025.
Cabe destacar que el sistema híbrido de Konecranes captura y almacena la energía generada durante las operaciones de izaje y descenso, reutilizándola para cubrir la demanda energética de la grúa. Esto reduce el consumo de combustible, disminuye las emisiones operativas y baja los costos totales de operación en comparación con las RTG diésel convencionales.
“Las RTG híbridas de Konecranes nos entregan exactamente lo que necesitamos en el patio: alto desempeño de izaje, mayor eficiencia energética y menores costos operativos. Tenemos una relación sólida con el equipo de Konecranes aquí en España, por lo que ampliar nuestra flota con la misma tecnología es un paso natural”, señala Javier Zurita Ramírez, Project Manager de OPCSA.
Las cuatro nuevas RTG de Konecranes también están equipadas con avanzadas funciones de seguridad y operación, incluyendo un sistema de prevención de levantamiento de camiones (Anti-Truck Lift Prevention System) y un sistema de prevención de incendios por gas. Estas características están diseñadas para proteger tanto los equipos como la carga durante las operaciones de manipulación de contenedores.
“Konecranes ha construido una sólida alianza con OPCSA y nos complace apoyar su crecimiento continuo. Estas cuatro unidades siguen al pedido de ocho RTG híbridas de Konecranes en 2025. La tecnología híbrida ofrece un camino práctico hacia menores emisiones y costos operativos reducidos, sin comprometer el desempeño en patio”, afirma Darryn Scheepers, director regional de ventas EMEA, Port Solutions, Konecranes.
Iniciativa Ecolifting
El acuerdo impulsa la iniciativa Ecolifting de Konecranes, una hoja de ruta integral y progresiva hacia cero emisiones de escape, que apoya la descarbonización de las operaciones portuarias. Sus soluciones abarcan desde accionamientos con diésel renovable hasta flotas híbridas y totalmente electrificadas, además de opciones emergentes como el hidrógeno, todas diseñadas para satisfacer las necesidades actuales y futuras de cada usuario.
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