La industria de construcción naval de Japón atraviesa un momento crítico, marcado por restricciones de capacidad, aumento de costos y una creciente migración de órdenes hacia astilleros competidores extranjeros, particularmente en China. Así lo advierte el más reciente análisis de BRS Dry Bulk, que sitúa al país en una fase de “transición estructural” mientras intenta reposicionarse en un mercado global cada vez más competitivo.

El gobierno japonés ha elevado el sector a categoría estratégica, integrándolo como “un sector central de seguridad nacional” dentro de su plan económico integral. En esta línea, el Ministerio de Tierra, Infraestructura, Transporte y Turismo lanzó una hoja de ruta específica y creó un comité de revitalización con el objetivo de “acelerar la transformación estructural y apoyar el desarrollo a largo plazo”.

Sin embargo, los desafíos son evidentes. La producción de astilleros japoneses ha caído de 24,6 millones de toneladas de peso muerto (dwt) en 2019 a cerca de 15,54 millones en 2025. Este retroceso ocurre en un contexto de mayores plazos de entrega y costos de construcción al alza, lo que ha derivado en que “la capacidad doméstica sea cada vez más incapaz de satisfacer los requerimientos de los armadores”, impulsando la salida de órdenes al exterior.

China aparece como el principal beneficiario de esta tendencia. Según BRS, los armadores japoneses han comenzado a recurrir crecientemente a astilleros chinos, especialmente en el segmento de graneleros, donde “las capacidades de diseño son ahora comparables, mientras que los precios son alrededor de un 10% más bajos”. Este cambio se ha acelerado en el último año, con contratos emblemáticos que incluyen tanto graneleros Newcastlemax como Kamsarmax ordenados por navieras japonesas en China.

Más relevante aún, este desplazamiento ya no se limita a buques convencionales. “Se han observado avances incluso en segmentos técnicamente exigentes como los buques gaseros”, lo que refleja que los astilleros chinos están siendo considerados “una opción viable incluso para tipos de naves de alto valor agregado”.

En paralelo, la base industrial japonesa se ha ido reduciendo. El número de astilleros activos cayó a solo 50 hacia fines de 2025, mientras su participación en la cartera global de pedidos continúa debilitándose. Actualmente, Japón representa cerca del 11% del libro de órdenes global, muy por detrás del 67% de China y el 12% de Corea del Sur.

A nivel de especialización, Japón mantiene una fuerte concentración en graneleros, petroleros y buques LPG, en línea con su tradición de diseños estandarizados. No obstante, esta estrategia enfrenta presión en un mercado donde Corea del Sur domina los segmentos de mayor valor, como los buques LNG, y China combina escala, precios competitivos y avances tecnológicos.

El segmento de graneleros, históricamente clave, también muestra señales de debilitamiento. En 2025, los pedidos en Japón cayeron 49% interanual, totalizando solo 94 buques, debido a que “segmentos de mayor valor absorbieron una mayor proporción de la capacidad de los astilleros”. Además, el 71% de las órdenes correspondió a unidades de menor tamaño, evidenciando una creciente concentración en nichos específicos.

A estas presiones se suma un entorno económico adverso. El aumento de los precios de materias primas y de la mano de obra está elevando los costos de construcción, mientras que la inflación —que alcanzó 2,7% en 2024— está erosionando la competitividad salarial del sector. “La industria está viendo una fuga de trabajadores hacia sectores con remuneraciones más competitivas”, indica el informe, citando como ejemplo la planta de TSMC en Kumamoto, que ofrece sueldos hasta 1,5 veces superiores.

El envejecimiento de la fuerza laboral agrava el problema, obligando a la industria a incrementar la contratación de trabajadores extranjeros, que hoy representan cerca del 20% del total.

Frente a este escenario, Japón ha trazado objetivos ambiciosos: duplicar su capacidad a 18 millones de toneladas brutas hacia 2035, reducir costos en 10% y aumentar la productividad en 25%, respaldado por inversiones cercanas a 1 billón de yenes. Asimismo, el sector avanza en consolidación industrial para ganar escala, mientras fortalece alianzas internacionales, como el acuerdo de cooperación firmado con Estados Unidos en 2025.

Por MundoMaritimo