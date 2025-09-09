Las aseguradoras marítimas deben desempeñar un papel activo en la erradicación de las conductas sexuales inapropiadas en el mar, según se afirmó en la conferencia anual de la Unión Internacional de Aseguradoras Marítimas (IUMI, por su sigla en inglés) celebrada en Singapur. Charles Fernández, presidente del Comité Jurídico y de Responsabilidad Civil de la IUMI, que moderó el taller sobre cuestiones jurídicas y de responsabilidad civil, instó al sector de los seguros marítimos a reconocer su responsabilidad en la lucha contra este grave problema.

Cabe resaltar que las mujeres representan solo el 1% de la mano de obra marítima mundial, sin embargo, un 25% afirma haber sufrido agresiones físicas o sexuales.

“Lamentablemente, casi todas las mujeres que trabajan en el sector marítimo han sufrido algún tipo de conducta sexual inapropiada en el mar, desde prejuicios inconscientes hasta agresiones en toda regla”, afirmó Fernández. “Cualquier forma de conducta sexual inapropiada es totalmente inaceptable y debe detenerse. Nuestro taller ha puesto de relieve una serie de casos recientes y ha servido para concienciar a la comunidad de seguros marítimos sobre esta práctica atroz”.

Fernández hizo hincapié en que, aunque las aseguradoras marítimas no participan directamente en las operaciones de los buques, son una parte crucial de la cadena de suministro marítimo y deben utilizar su influencia para concienciar y promover el cambio.

“Las aseguradoras marítimas tienen la responsabilidad de hacer todo lo posible para concienciar sobre las conductas sexuales inapropiadas en el mar y sumarse al esfuerzo para erradicarlas por completo”, afirmó.

Justicia y protección marítima

En el taller se señaló que muchos delitos no se denuncian. Algunas mujeres temen que se dañe su reputación o su carrera profesional, o simplemente creen que sus denuncias no se tomarían en serio.

Se explicó además que la fragmentación del panorama jurídico complica aún más la cuestión. En algunos casos, la ley que se aplica depende del Estado de Abanderamiento del buque. En otros, la jurisdicción recae en el país o el lugar donde se sufrió el daño. Esta incoherencia puede hacer que la búsqueda de justicia resulte compleja e intimidatoria para las víctimas.

Se añadió que en la mayoría de los casos de conducta sexual inapropiada, los armadores podrían ser considerados directamente responsables, especialmente si hay pruebas de que conocían los antecedentes del agresor. Los armadores tienen la obligación legal de proporcionar un entorno de trabajo seguro.

Recientemente, según la IUMI, han salido a la luz varios casos de gran repercusión en los que las víctimas han obtenido resultados satisfactorios, lo que ha dado lugar a importantes indemnizaciones pagadas por las aseguradoras de responsabilidad civil.

“Unirse a otros para prevenir la conducta sexual inapropiada en el mar no solo es lo correcto, sino que también es una estrategia de mitigación de riesgos. Varios casos recientes han dado lugar, con toda razón, a grandes indemnizaciones para las víctimas, que han sido pagadas por las aseguradoras. Como aseguradores marítimos, debemos ser conscientes del problema y hacer todo lo posible para garantizar que nuestros asegurados apliquen medidas de protección y estrategias eficaces para erradicar todas las formas de conducta sexual inapropiada”, concluyó Fernández.

Por MundoMaritimo