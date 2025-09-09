Las aseguradoras marítimas deben desempeñar un papel activo en la erradicación de las conductas sexuales inapropiadas en el mar, según se afirmó en la conferencia anual de la Unión Internacional de Aseguradoras Marítimas (IUMI, por su sigla en inglés) celebrada en Singapur. Charles Fernández, presidente del Comité Jurídico y de Responsabilidad Civil de la IUMI, que moderó el taller sobre cuestiones jurídicas y de responsabilidad civil, instó al sector de los seguros marítimos a reconocer su responsabilidad en la lucha contra este grave problema.
Cabe resaltar que las mujeres representan solo el 1% de la mano de obra marítima mundial, sin embargo, un 25% afirma haber sufrido agresiones físicas o sexuales.
“Lamentablemente, casi todas las mujeres que trabajan en el sector marítimo han sufrido algún tipo de conducta sexual inapropiada en el mar, desde prejuicios inconscientes hasta agresiones en toda regla”, afirmó Fernández. “Cualquier forma de conducta sexual inapropiada es totalmente inaceptable y debe detenerse. Nuestro taller ha puesto de relieve una serie de casos recientes y ha servido para concienciar a la comunidad de seguros marítimos sobre esta práctica atroz”.
Fernández hizo hincapié en que, aunque las aseguradoras marítimas no participan directamente en las operaciones de los buques, son una parte crucial de la cadena de suministro marítimo y deben utilizar su influencia para concienciar y promover el cambio.
“Las aseguradoras marítimas tienen la responsabilidad de hacer todo lo posible para concienciar sobre las conductas sexuales inapropiadas en el mar y sumarse al esfuerzo para erradicarlas por completo”, afirmó.
Justicia y protección marítima
En el taller se señaló que muchos delitos no se denuncian. Algunas mujeres temen que se dañe su reputación o su carrera profesional, o simplemente creen que sus denuncias no se tomarían en serio.
Se explicó además que la fragmentación del panorama jurídico complica aún más la cuestión. En algunos casos, la ley que se aplica depende del Estado de Abanderamiento del buque. En otros, la jurisdicción recae en el país o el lugar donde se sufrió el daño. Esta incoherencia puede hacer que la búsqueda de justicia resulte compleja e intimidatoria para las víctimas.
Se añadió que en la mayoría de los casos de conducta sexual inapropiada, los armadores podrían ser considerados directamente responsables, especialmente si hay pruebas de que conocían los antecedentes del agresor. Los armadores tienen la obligación legal de proporcionar un entorno de trabajo seguro.
Recientemente, según la IUMI, han salido a la luz varios casos de gran repercusión en los que las víctimas han obtenido resultados satisfactorios, lo que ha dado lugar a importantes indemnizaciones pagadas por las aseguradoras de responsabilidad civil.
“Unirse a otros para prevenir la conducta sexual inapropiada en el mar no solo es lo correcto, sino que también es una estrategia de mitigación de riesgos. Varios casos recientes han dado lugar, con toda razón, a grandes indemnizaciones para las víctimas, que han sido pagadas por las aseguradoras. Como aseguradores marítimos, debemos ser conscientes del problema y hacer todo lo posible para garantizar que nuestros asegurados apliquen medidas de protección y estrategias eficaces para erradicar todas las formas de conducta sexual inapropiada”, concluyó Fernández.
Por MundoMaritimo
IUMI: Aseguradoras marítimas continúan apoyando el comercio en el Mar Rojo y el Mar Negro
Qué casos son cubiertos por las aseguradoras marítimas en el contexto de la crisis en el Mar Rojo
3713 compañías registradas, 50 países, 78 empresas patrocinadas
Agencias de Aduana
Agencias Navieras
Almacenamiento y Bodegaje
Astilleros
Compañías Navieras
Consultores Marítimos
Embarcadores
Empresas Portuarias y Terminales Marítimos
Equipos Naúticos
Estiba y Desestiba
Exportadores
Importadores
Ingeniería, Certificación e Inspección
Organizaciones
Otras
Pesqueros
Repuestos y Accesorios
Terminales Terrestres y Aeroportuarios
Transporte Aéreo
Transporte Terrestre
Turismo
La política que en el presente documento se indica, tiene por objeto informar a los usuarios de MundoMaritimo sobre el proceder de nuestra empresa respecto del tratamiento de los datos de carácter personal recogidos a través de nuestros portales.1 | Recolección:
Cuando Usted requiere los servicios de MundoMaritimo, se recoge información personal como su nombre, rut, dirección, etc, a través de correo electrónico o formularios. Nuestro sitio no utiliza actualmente cookies, para registrar o recabar información del usuario, pero, podrá en cualquier momento y a su sola discreción y sin necesidad de autorización, utilizarlas, comprometiéndose dar el tratamiento y protección señalado precedentemente a dichos datos.Para qué se utiliza la información recolectada.
Toda la información recolectada de los usuarios en MundoMaritimo tiene por objetivo:
(1) Brindar servicios, contenidos y publicidad personalizada al usuario en su navegación por los portales de MundoMaritimo
(2) Realizar estudios internos sobre los datos demográficos, intereses y comportamiento de nuestros usuarios. La información se utiliza para entender y servir mejor a nuestros usuarios.2. Uso:
Estos datos que usted proporciona libre y voluntariamente, tienen por objeto dar un mejor servicio, información y utilidades a nuestros usuarios. Usted tiene el derecho de no aceptar entregarlos, renunciando a los beneficios que nuestro sitio web entrega.
Si decide aportar dichos datos, nos obligamos con usted a mantener una conducta clara y regular, sometida a la política que a continuación expresamos, de la cual usted es informado y que acepta.
Nuestra política respecto de los datos recogidos es la siguiente:
La responsabilidad por la veracidad de los datos recogidos por esta vía, es exclusiva del usuario.3. Seguridad:
Mantenemos una base de datos Off-Line, la que asegura a sus clientes total privacidad, respecto de los datos proporcionados a MundoMaritimo.
Por otra parte, una reconocida empresa externa proveedora de servicios de conectividad y hosting debidamente certificada, "aloja" nuestros sitios en sus servidores web, los 365 días del año, los siete días de la semana y las veinticuatro horas, lo que asegura que nuestro sitio tenga la menor posibilidad de "caída" en la web o intrusiones de "hackers" que vulneren nuestro Portal.4. Calidad:
Sin perjuicio de las responsabilidades que al usuario le corresponden, MundoMaritimo tendrá especial cuidado al recolectar, mantener, usar, publicar o distribuir la información personal vinculada a los usuarios y visitantes, verificando que los datos sean correctos, completos y adecuados para cumplir con los fines para los que serán utilizados.5. Modificación:
El usuario que haya entregado previamente datos o información personal a MundoMaritimo, podrá solicitar su modificación, corrección o eliminación, enviando un correo electrónico a [email protected], indicando su nombre, rut, dirección, teléfono, y expresando claramente que información de la que hubiere entregado desea modificar o eliminar.
En todo caso, y como medida de seguridad, MundoMaritimo se reserva el derecho de verificar la autenticidad de la comunicación.6. Publicación e intercambio:
MundoMaritimo, como norma general, no transferirá, cederá, venderá o de otra manera proveerá sus datos de carácter personal a persona alguna. MundoMaritimo podría transferir, revelar o ceder los datos recopilados a sus usuarios, a terceros de acuerdo a las siguientes circunstancias:
(1) En caso de tener la aprobación explícita del usuario, sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros para efectos de realizar marketing directo, llamadas telefónicas, para enviar correos electrónicos, entre otros. El usuario tiene el derecho y la opción de poder denegar la recepción de esta información por parte de terceros.
(2) En el caso de "contactos de negocios", sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros sólo para efectos de poder completar y ejecutar la transacción que motivó la entrega o recolección de esa información.
(3) Aquella información que sea requerida por la ley, una orden judicial u otro procedimiento legalmente válido que así lo exija.7. Uso de información vinculada a terceros:
En caso de tener la aprobación correspondiente, MundoMaritimo usará la información del usuario para comunicarle e informarle, a través del correo electrónico, acerca de:
(1) Modificaciones a sus servicios o productos existentes, aparición de nuevos servicios o productos, u otros especificados por el usuario.
(2) Información, ofertas o cualquier tipo de promoción de marketing que MundoMaritimo pueda otorgarle al usuario.
(3) Sugerencia por parte del usuario acerca de ,"recomienda esta noticia a un amigo"8. Servicios prestados por terceras empresas en el sitio:
Eventualmente, MundoMaritimo, puede contratar los servicios de empresas externas, con el fin de entregar nuevos servicios y productos a través de este sitio web. La información recabada en su caso por dichas empresas, se regirá por el acuerdo del usuario de la misma.
Si tiene alguna duda o pregunta sobre nuestra política de privacidad, le rogamos contactarse a [email protected]9. Publicidad asociada
Respecto a los servicios de anuncios publicitarios o información promocional, con el objeto de presentarle servicios asociados que puedan ser de su interés, tenemos vínculos con otras compañías a las que permitimos colocar publicidad en nuestras páginas. Estas compañías podrían individualmente solicitar su información directamente con usted, siendo exclusiva responsabilidad de ellas el manejo y manipulación de esta información.
Finalmente, MundoMaritimo no garantiza la privacidad de la información personal del usuario, si éste suministra o difunde información en guías telefónicas públicas, reportajes de prensa, publicaciones, zonas de chateo, boletines u otras similares. Dicha información podrá ser recopilada por terceros, con o sin su consentimiento. El usuario revela esa información bajo su responsabilidad.