ISSARTEL CHILE y su apuesta por consolidarse como un actor relevante en el sostenimiento de la industria marítima y naval en Chile

ISSARTEL CHILE, filial de la compañía francesa Minerva Issartel, busca consolidarse como un actor relevante en el desarrollo de la industria marítima del país, apoyando la política de mantenimiento de la Armada de Chile y la propia de ASMAR relacionada con la Construcción Naval en Chile, lo que permitirá impulsar el crecimiento industrial local, mediante la transferencia de capacidades técnicas, el fortalecimiento de proveedores locales y la ejecución de servicios especializados de mantenimiento y sostenimiento.
Este objetivo se comenzó a concretarse durante el año 2025 con la firma de un Memorando de Entendimiento (MOU) entre ISSARTEL CHILE y ASMAR, acuerdo que establece un marco de cooperación entre dos actores experimentados en el mercado naval.
Para Rodolfo Encinas Colomer, Director General de ISSARTEL CHILE, el acuerdo constituye un paso estratégico dentro de la visión de largo plazo de la empresa en el país. "Queremos ser un actor relevante para el sostenimiento de las actividades marítimas en Chile", afirma, subrayando que la compañía llegó a Chile precisamente para contribuir al fortalecimiento de las capacidades nacionales en este ámbito.
Representación en Chile
La decisión de establecer operaciones en Chile responde a una relación de confianza construida entre el grupo francés MINERVA ISSARTEL y la Armada de Chile, que motivó inicialmente una representación comercial y, posteriormente, la creación de ISSARTEL CHILE en noviembre de 2023.
Según Rodolfo Encinas, la Política Nacional de Construcción Naval, impulsada por ASMAR, reforzó la decisión de iniciar las operaciones en nuestro país. "Estamos convencidos de la relevancia de la construcción naval en Chile. Como empresa estratégica queremos ser parte de la alianza pública-privada que impulsará el desarrollo local ", señala.
En ese sentido, destaca que la compañía ha realizado inversiones para establecer infraestructura propia, importar equipamiento especializado y capacitar a sus colaboradores, además de estar certificados bajo las exigentes normas de codificación OTAN, la norma ISO 9001 y otras específicas para la industria naval.
"Nuestro capital se ha invertido en Chile, establecimos un taller con bancos de prueba especializados, capacitamos a nuestro personal y, sobre todo, hemos impulsado programas con centros de formación profesional para dar oportunidades laborales. Estamos acá para hacer un aporte a la industria naval”.
Mantenimiento de submarinos
Actualmente, la prioridad de ISSARTEL CHILE es el mantenimiento y sostenimiento de unidades navales, área que constituye el eje inicial de la cooperación establecida con la Armada de Chile. De hecho, la compañía, participa en el mantenimiento de dos submarinos en Talcahuano, proyecto que Rodolfo Encinas considera decisivo para su consolidación en el mercado nacional.
"Somos la primera empresa privada en hacer mantenimiento mecánico en unidades navales de alta complejidad como son los submarinos", destaca. Añade que este proyecto exigió replicar en Chile capacidades industriales y técnicas de vanguardia.
"Disponemos de técnicos altamente capacitados para el mantenimiento de sus equipos, al desarrollar esas capacidades en Chile podemos enfrentar otros mercados con un nivel técnico altamente especializado", explica.
Estrategia y presencia en Chile
Es así como, ISSARTEL CHILE, busca desarrollar capacidades industriales permanentes en el país mediante la aplicación de altos estándares de calidad en sus procesos, garantizando servicios confiables y ajustados a las necesidades de sus socios estratégicos.
Como parte de esa estrategia, la compañía también suscribió acuerdos de colaboración con SISDEF e INDAMAX, empresas chilenas especializadas en la ingeniería de sistemas, lo que tiene como propósito fortalecer la cooperación tecnológica y el intercambio de conocimientos con actores vinculados al sector naval.
Con oficinas en Viña del Mar y Concepción, ISSARTEL CHILE proyecta consolidar los resultados obtenidos en mantenimiento naval, antes de ampliar progresivamente su participación hacia otros segmentos de la industria marítima nacional, manteniendo como eje “un sello de excelencia operacional”, concluye Rodolfo Encinas.
Por MundoMaritimo
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