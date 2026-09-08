El transporte marítimo de contenedores continúa enfrentando un escenario complejo, marcado por tarifas que permanecen en niveles elevados, una menor confiabilidad de los itinerarios y persistentes disrupciones operativas. La congestión en puertos de Asia, los riesgos geopolíticos en Medio Oriente y los ajustes de capacidad de las navieras mantienen bajo presión las cadenas logísticas globales.
El World Container Index (WCI) de Drewry se mantuvo al 3 de septiembre en US$4.465/FEU, 112% por encima de igual período del año anterior. Sin embargo, tras esta estabilidad existen marcadas diferencias: las tarifas en la ruta Transpacífico aumentaron 4% y en el Transatlántico 1%, mientras las correspondientes a Asia-Norte de Europa/Mediterráneo disminuyeron 7%.
En particular, En el Transpacífico las tarifas spot en la ruta Shanghái-Los Ángeles subieron 5%, hasta US$7.185/FEU, y Shanghái-Nueva York 3%, a US$9.587/FEU. En contraste, Shanghái-Génova retrocedió 10%, hasta US$4.368/FEU, y Shanghái-Róterdam 5%, a US$4.092/FEU.
Xeneta también evidencia esta brecha. Al 3 de septiembre, sus tarifas spot promedio en el Transpacífico alcanzaban US$7.496/FEU en la ruta Asia-Costa Oeste de Estados Unidos (USWC) y US$10.910/FEU en la de Asia- Costa Este de Estados Unidos (USEC), frente a US$4.532/FEU en la ruta Asia-norte de Europa y US$5.073/FEU en la de Asia-Mediterráneo.
Peter Sand, analista jefe de Xeneta, destacó que las tarifas desde Asia hacia la USEC “están ahora apenas 14% por debajo del máximo de la pandemia de Covid-19 del 1 de enero de 2022”. Añadió que “es poco probable que el mercado supere ese nivel récord, pero no puede descartarse y el hecho de que siquiera sea tema de discusión demuestra lo extraordinaria que es la situación”.
La proximidad de la Golden Week (Semana Dorada) china—del 1 al 7 de octubre—, podría agregar presión alcista, particularmente sobre Estados Unidos. Al mismo tiempo, las navieras continúan administrando capacidad. Drewry proyecta 47 cancelaciones de itinerarios (blank sailings) entre el 7 de septiembre y el 11 de octubre, equivalentes al 6% de los 729 zarpes programados. El 68% de las cancelaciones se concentra en la ruta Transpacífico eastbound, seguido por Asia-Norte de Europa/Mediterráneo (17%) y el Transatlántico (15%).
Por otra parte, en una verdadera situación desafiante se ha tornado la congestión en los puertos chinos tras el paso del tifón Saudel que ha coronado una sucesión de fenómenos meteorológicos en Asia. Sand advirtió, sin embargo, que no debe atribuirse únicamente a esta situación el encarecimiento de las tarifas en la ruta Transpacífico, puesto que los servicios Asia-Europa parten desde los mismos puertos congestionados.
El deterioro operacional también se refleja en la baja confiabilidad de los itinerarios. Según Xeneta, este índice cayó durante tres meses consecutivos hasta apenas 29,4% en agosto, desde 39% en mayo. “Hace cuatro meses, cuatro de cada diez buques zarpaban a tiempo; ahora son menos de tres de cada diez”, señaló Sand, quien resumió la paradoja del mercado: “cuanto más debe pagar un propietario de carga, peor es el servicio”.
El contexto geopolítico, por supuesto, agrega presión. Drewry advierte que los riesgos en Medio Oriente permanecen elevados, mientras continúan los ataques contra buques mercamtes y las disrupciones en el Estrecho de Ormuz. Paralelamente, las líneas navieras están aumentando gradualmente los tránsitos por Suez para evitar los mayores costos y tiempos asociados al desvío por el Cabo de Buena Esperanza.
No obstante, persisten los costos vinculados a la seguridad de la navegación. Al respecto Lars Jensen indicó que MSC, citando “la situación de seguridad por riesgo de piratería alrededor de la península arábiga”, implementó un recargo por piratería de US$55/TEU y otro por Suez de US$36/TEU en los servicios desde Asia hacia el Mediterráneo oriental y el Mar Negro.
Otro foco de presión es el Canal de Panamá, donde la sequía obligó a la administración de la vía interoceánica la res restricción de la capacidad a 34 tránsitos diarios desde comienzos de septiembre y a 32 posteriormente, mientras los cupos para tránsitos Neopanamax están limitados a nueve diarios.
Para las próximas semanas, se espera que el sector siga condicionado por una combinación de factores operativos y comerciales. Drewry prevé estabilidad de las tarifas del Transpacífico ante una demanda resiliente y la gestión de capacidad de las navieras, mientras anticipa una moderada caída en Asia-Europa. A ello se suman la evolución de la congestión portuaria en Asia, los riesgos geopolíticos, la progresiva normalización de los tránsitos por Suez y los ajustes de capacidad y demanda asociados a la Golden Week, factores que continuarán determinando los costos y la confiabilidad del transporte marítimo de contenedores.
Por MundoMaritimo
Perspectivas del mercado tanquero se deterioran ante prolongación del bloqueo de Ormuz
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