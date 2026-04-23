Mientras Estados Unidos impone un bloqueo al comercio marítimo de Irán, Teherán ha respondido atacando buques para impedir su tránsito por el Estrecho de Ormuz, en el ingreso al Golfo Pérsico. A casi dos meses del inicio del conflicto entre Estados Unidos e Israel contra Irán, persisten escasas señales de una reanudación de las conversaciones de paz en medio de una frágil tregua manteniendo en jaque al transporte marítimo internacional.

En los últimos días, fuerzas estadounidenses han incautado un buque de carga general iraní y un tanquero. Irán, por su parte, afirmó capturó dos portacontenedores: el “MSC Francesca”, perteneciente al registro de buques de Panamá y el “MSC Epamonides” del registro de buques de Liberia, cuando intentaban salir del Golfo a través del Estrecho de Ormuz, el 22 de abril. Las fuerzas iraníes previó a la incautación abrieron fuego contra estos y una tercera nave, concretando de este modo sus primeras incautaciones desde el inicio de la guerra.

Ambos portacontenedores incautados por Irán contarían con un total de 40 tripulantes, los que habrían sido trasladados hacia el puerto de Bandar Abbas. Según testimonios, los tripulantes permanecen bajo control iraní, con movimientos limitados, aunque en condiciones adecuadas. Autoridades indicaron que las naves se encuentran fondeadas a unas nueve millas náuticas de la costa iraní, mientras continúan las negociaciones para su liberación.

Las tripulaciones incluyen tripulantes de diversas nacionalidades, entre ellos montenegrinos, croatas, ucranianos y filipinos. Si bien no se han revelado detalles sobre la carga transportada, fuentes de seguridad marítima señalan que ambas naves, cuyos sistemas de seguimiento estaban apagados, estarían ubicadas en las inmediaciones de Bandar Abbas. Autoridades de los países involucrados siguen recabando antecedentes y gestionando acciones diplomáticas.

Buques desviados por Estados Unidos

En tanto, Estados Unidos ha desviado al menos otros tres tanqueros pertenecientes al registro de buques de Irán en los últimos días. Uno de los buques fue el tanquero “Deep Sea”, que estaba parcialmente cargado con crudo y fue visto por última vez en su transpondedor público frente a la costa de Malasia hace una semana, de acuerdo con las fuentes y datos de seguimiento de buques en la plataforma MarineTraffic.

El buque más pequeño, el “Sevin”, con una capacidad máxima de 1 millón de barriles y que transportaba el 65% de su carga, también fue interceptado. Según datos de seguimiento, fue visto por última vez frente a la costa de Malasia hace un mes.

El very largue crude carrier (VLCC) “Dorena” fue igualmente interceptado, completamente cargado con 2 millones de barriles de crudo, y fue visto por última vez frente a la costa del sur de India hace tres días, según las fuentes y datos de MarineTraffic.

El Comando Central de Estados Unidos señaló que desde el inicio de su bloqueo contra buques que arriban o zarpan de puertos iraníes, sus fuerzas han ordenado a 29 naves dar media vuelta o regresar a puerto. Asimismo, estaría buscando interceptar buques iraníes más alejados del Estrecho de Ormuz y en aguas abiertas, con el fin de evitar riesgos asociados a minas flotantes durante las operaciones.

Cabe mencionar que, previamente, el 19 de abril Estados Unidos capturó el portacontenedores “Touska”, también perteneciente al registro iraní.

Precios del petróleo

En este contexto, los futuros del crudo Brent de referencia se cotizaban en torno a los US$102 por barril el 23 de abril, frente a los US$72 antes del inicio de la guerra el 28 de febrero y de que Teherán impusiera restricciones al transporte marítimo.

Cabe mencionar que la firma de análisis de datos Vortexa señaló que ha contabilizado seis tanqueros con más de 10 millones de barriles de crudo iraní cruzando el estrecho y saliendo del área bloqueada entre el 13 y el 21 de abril.

Por MundoMaritimo