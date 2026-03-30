Recibir una importación con daños, señales de robo o faltantes es uno de los escenarios más críticos para cualquier importador. De acuerdo con Carlos Zamorano, General Manager, Inspection Bureau (IB) Chile. En estos casos, la rapidez y el rigor de las acciones iniciales son determinantes para recuperar el valor de la carga o, en el peor escenario, enfrentar una pérdida total. En Chile, además, existen plazos legales estrictos que obligan a actuar con precisión desde el primer momento.
Según explica Zamorano, el primer paso es detener completamente la operación. Si el daño se detecta en puerto, se debe solicitar una revisión antes de retirar la carga del recinto extraportuario. Si el contenedor ya llegó a bodega, la descarga debe suspenderse de inmediato. “Manipular los bienes puede perjudicar cualquier reclamo posterior, ya que la contraparte podría argumentar que el daño ocurrió fuera de su responsabilidad”, advierte.
En paralelo, es fundamental construir un “set de prueba” sólido. De acuerdo con el ejecutivo, esto implica registrar evidencia fotográfica y en video del contenedor —incluyendo sus cuatro caras, número de unidad y estado del sello— junto con imágenes detalladas del daño, como cajas mojadas, carga desplazada o espacios vacíos. Asimismo, indica, se debe dejar constancia escrita en la guía de despacho del transportista, indicando observaciones como “carga con daños aparentes”, “sello violado” o “faltante de bultos”, evitando firmar conforme.
El siguiente paso, expone, es la notificación formal o carta de reserva. Este documento, dirigido a la naviera, freight forwarders y transportistas involucrados, permite resguardar el derecho a reclamar posteriormente. Debe incluir datos como el número de contenedor, el Bill of Lading (BL) y una descripción preliminar de las irregularidades, además de convocar a una inspección conjunta.
En este punto, la intervención de un tercero independiente resulta crítica, destaca Zamorano. Compañías especializadas como Inspection Bureau cumplen un rol clave al emitir informes con validez técnica y legal, fundamentales tanto para procesos de seguro como para eventuales acciones legales.
“El trabajo del inspector (surveyor) va más allá de una simple revisión visual. Su labor incluye determinar el origen del daño —ya sea por mala estiba, deficiencias estructurales del contenedor, manipulación portuaria o incluso fallas en origen—, certificar faltantes mediante conteo imparcial y, en caso de contaminación, tomar muestras para análisis de laboratorio acreditado. Este peritaje se convierte en el documento central para sustentar reclamos y facilitar la liquidación de seguros”, señala el ejecutivo.
Adicionalmente, indica, contar con un informe emitido por una entidad reconocida agiliza la gestión con las compañías aseguradoras, reduciendo objeciones y tiempos de respuesta. También permite documentar adecuadamente el estado de la carga para eventuales procesos de recupero y salvataje.
El factor tiempo para el ejecutivo es determinante. “Según el Código de Comercio chileno —que incorpora las Reglas de Hamburgo—, los plazos para notificar daños son estrictos: de forma inmediata en caso de daño aparente, hasta 15 días para daños ocultos y 60 días para retrasos. Si no se cumple con estos plazos, la ley presume que la carga fue entregada en buen estado, lo que dificulta considerablemente cualquier reclamación”, apunta Zamorano.
En este contexto, la labor de empresas como Inspection Bureau también contribuye a asegurar el cumplimiento de estos tiempos. “Nuestros inspectores apoyan en la emisión oportuna de cartas de reserva, ayudan a determinar el momento en que ocurrió el daño y generan la documentación técnica necesaria para respaldar acciones legales dentro del plazo de prescripción de dos años”, destaca el ejecutivo.
En definitiva, concluye Carlos Zamorano, “enfrentar un incidente con carga dañada o faltante no es solo una cuestión operativa, sino también legal y financiera. Actuar con método, respaldarse en evidencia y contar con apoyo técnico especializado desde el primer momento puede marcar la diferencia entre recuperar la inversión o asumir la pérdida”.
Inspection Bureau se encuentran en calle Limache 3421, Off.620, Viña del Mar. Interesados pueden contactar a Carlos Zamorano en: móvil +56 9 7998 1633; tel. +56 2 3317 9068 o bien, en el e-mail: [email protected]
Por MundoMaritimo
Inspection Bureau asegura un servicio rápido, confiable y certificado en inspecciones marítimas y portuarias a nivel global
Fallo en Brasil reconoce validez de draft survey en disputas por faltantes de carga en graneles
3718 compañías registradas, 50 países, 83 empresas patrocinadas
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