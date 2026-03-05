Las garantías de seguridad e indemnización anunciadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para restablecer el tránsito marítimo en el Golfo Pérsico han sido recibidas con escepticismo por parte de la industria marítima y energética, que advierte que la magnitud del desafío supera con creces las soluciones planteadas.

Según informó Bloomberg, los operadores aguardaban detalles del plan, que contempla respaldos de seguros e incluso escoltas navales para buques mercantes que crucen el Estrecho de Ormuz. La iniciativa busca restablecer la confianza tras una serie de ataques que paralizaron el tránsito en una vía por la que normalmente navega cerca de una quinta parte del petróleo y gas mundial.

Trump indicó que Estados Unidos ofrecería “respaldos de seguros y escoltas navales” para los buques que operen en la región.

Desde el mercado naviero, las dudas son inmediatas. “Nada es seguro y necesitamos claridad inmediata”, afirmó Khalid Hashim, director gerente de Precious Shipping Pcl. “Hay vidas en riesgo, hay cargas en riesgo, hay buques en riesgo. Necesitamos cobertura inmediata que nos proteja de todo esto”, agregó, reflejando la preocupación por la falta de cobertura de riesgo de guerra para naves que aún permanecen en la zona.

Jakob Larsen, Chief Safety & Security Officer de BIMCO, sostuvo que la propuesta “aún no ha sido explicada en su totalidad” y que, dependiendo de los detalles, podría mejorar la ecuación riesgo-retorno para algunos armadores. No obstante, advirtió: “Proporcionar protección a todos los tanqueros que operan en áreas actualmente amenazadas por Irán es poco realista, ya que requeriría un número muy elevado de buques de guerra y otros activos militares”.

Mientras tanto, las tarifas de flete para tanqueros capaces de transportar 2 millones de barriles hacia Asia rondan los US$30 millones por itinerario, cerca de cinco veces más que a comienzos de año. Pero reducir costos no elimina el riesgo físico: las escoltas navales disminuirían la amenaza, aunque difícilmente brindarían protección total frente a drones, misiles y embarcaciones rápidas.

Retiro de cobertura de aseguradoras

Con los buques evitando el estrecho, productores enfrentan dificultades para exportar, los costos de los tanqueros se han disparado y la capacidad de almacenamiento en refinerías del Golfo Pérsico se aproxima rápidamente a sus límites. Las aseguradoras, en gran medida, han retirado cobertura para tránsitos por Ormuz.

Karnan Thirupathy, socio de Kennedys Law LLP, indicó que “en lo que piensan principalmente los armadores es en el riesgo real de pérdida. Nadie entra en este negocio si el riesgo de pérdida es simplemente demasiado alto”.

Analistas de RBC Capital Markets también pusieron en duda la implementación acelerada del esquema. “Cuestionamos cuánto se ha planificado hasta ahora el respaldo de seguros y creemos que podría haber una serie de desafíos para ejecutar este plan rápidamente”, señalaron en una nota.

Desde Reuters se advierte que el esfuerzo requerido sería “hercúleo”. Aunque Washington recurriría a la U.S. International Development Finance Corporation para proveer garantías financieras y seguros de riesgo político, incluso un despliegue exitoso ofrecería “solo un alivio limitado” si el conflicto persiste.

Recorte de producción

Iraq ya recortó producción en más de 1,1 millones de barriles diarios por falta de almacenamiento, mientras Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos desvían volúmenes hacia rutas alternativas con capacidad limitada. En Asia, refinerías chinas han reducido operaciones e India enfrenta restricciones de suministro de gas.

Aunque el anuncio de Trump moderó momentáneamente los precios del crudo, la percepción dominante en el sector es de cautela. Como resumió Warren Patterson, de ING, citado por Bloomberg: “Es una noticia bienvenida, pero claramente no ocurrirá de la noche a la mañana… Las escoltas navales serían útiles, pero este esfuerzo llevará tiempo. Además, podrían convertirse en blancos fáciles para ataques iraníes”.

Por MundoMaritimo