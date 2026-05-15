La industria de cruceros enfrenta un escenario de alerta sanitaria global tras la detección simultánea de brotes de norovirus y casos vinculados a hantavirus en distintas rutas internacionales. En las últimas semanas, autoridades sanitarias han confirmado la presencia de infecciones gastrointestinales en los buques “Caribbean Princess” y el “Ambition” (en la imagen), mientras que el “MV Hondius” ha sido asociado a exposiciones de hantavirus que mantienen a cruceristas bajo vigilancia médica en Estados Unidos y otros países. Aunque los niveles de riesgo para la población general se mantienen bajos, los casos han reactivado los protocolos de control epidemiológico a bordo de las naves..

El escenario evidencia la persistencia de los cruceros como entornos propensos a la rápida propagación de virus debido a la convivencia prolongada, espacios cerrados y alta densidad y rotación de pasajeros. Según los reportes del Centers for Disease Control and Prevention (CDC) de Estados Unidos y autoridades europeas, los brotes recientes han activado medidas que incluyen aislamiento de casos, restricciones de desembarque, desinfección intensiva y seguimiento de contactos estrechos.

En paralelo, los armadores han reforzado sus protocolos sanitarios a bordo, con cambios operacionales como la prohibición del autoservicio en buffets, incremento de estaciones de higiene y notificación temprana de síntomas. En este contexto, la coordinación entre autoridades sanitarias nacionales e internacionales se ha vuelto clave para contener la expansión de enfermedades en itinerarios transoceánicos.

Hantavirus en observación

Dos nuevas exposiciones vinculadas al hantavirus mantienen bajo seguimiento a autoridades sanitarias en Estados Unidos, tras detectarse conexiones con viajeros que pasaron por la Bahía de San Francisco y el crucero “MV Hondius”. El CDC confirmó que personas expuestas permanecen en cuarentena y observación médica, incluyendo casos en centros especializados en Nebraska y Atlanta. Uno de los episodios involucra a una mujer estadounidense que viajó desde San Francisco hacia la Polinesia Francesa, mientras que otro corresponde a un residente del condado de San Mateo que estuvo a bordo del crucero.

De acuerdo con los reportes oficiales, al menos 11 casos han sido asociados al “MV Hondius”, con pasajeros de distintas nacionalidades bajo supervisión médica. Aunque el riesgo comunitario es considerado bajo, las autoridades han mantenido medidas de aislamiento preventivo y restricción de viajes hasta completar evaluaciones clínicas. El CDC indicó que las personas asintomáticas podrían ser liberadas de cuarentena, aunque sin autorización para vuelos comerciales hasta finalizar el monitoreo sanitario.

Norovirus en el Caribe

El crucero “Caribbean Princess” registró un brote de norovirus durante su itinerario entre el 28 de abril y el 11 de mayo en el Caribe, afectando a 102 de los 3.116 pasajeros y a 13 tripulantes, según el CDC. El virus, altamente contagioso, provocó principalmente vómitos y diarrea, lo que obligó a activar protocolos de aislamiento y recolección de muestras médicas a bordo.

Pese al brote, cruceristas a bordo han reportado una aparente normalidad operativa en el buque, con actividades recreativas en curso bajo estrictas medidas sanitarias. La línea de cruceros Princess Cruises informó la implementación de desinfecciones intensivas y restricciones en el autoservicio de alimentos, además del refuerzo de estaciones de higiene. El buque será sometido a una limpieza profunda al finalizar su travesía, mientras el CDC mantiene la vigilancia sobre la evolución del evento, en línea con brotes similares registrados en meses anteriores en la misma flota.

Casos en el “Ambition” bajo control

El crucero “Ambition” experimentó un brote de norovirus que afectó a pasajeros principalmente del Reino Unido e Irlanda, lo que derivó en una orden de confinamiento temporal en el puerto de Burdeos. La medida afectó a 1.701 personas a bordo, tras detectarse decenas de casos de enfermedad gastrointestinal y el fallecimiento de un crucerista de 92 años por un infarto, no relacionado con el brote.

Las autoridades francesas permitieron posteriormente el desembarque de pasajeros asintomáticos, mientras los casos activos permanecieron en aislamiento. Ambassador Cruise Line informó la aplicación inmediata de protocolos sanitarios reforzados, incluyendo limpieza intensiva, asistencia en restaurantes y monitoreo médico continuo. La empresa descartó cualquier vínculo con otros brotes virales recientes en la industria, incluyendo el caso del “MV Hondius”, aunque el episodio refuerza la creciente preocupación por la gestión sanitaria en operaciones de cruceros internacionales.

Por MundoMaritimo