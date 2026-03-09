Solo días después del inicio de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y de las posteriores represalias iraníes, la industria marítima comenzó a sentir los efectos de esta nueva crisis geopolítica. Así lo señaló Peter Sand, jefe de Análisis de Xeneta, durante una entrevista con Mateo Wiegold, gerente de contenidos editoriales de TOC Américas, en la última edición de TOC Podcast, donde analizó las primeras repercusiones del conflicto en el transporte marítimo y, en particular, en el sector portacontenedor.

Para Sand, la actual coyuntura se suma a una sucesión de crisis que han golpeado al comercio global en los últimos años. En ese sentido, recordó que el sector aún arrastra los efectos de eventos recientes como la pandemia de Covid-19, el encallamiento del “Ever Given” en el Canal de Suez y los ataques en el Mar Rojo vinculados al conflicto entre Israel y Hamas. “Han sido cinco años de interrupciones constantes”, afirmó.

En el caso del conflicto actual, la principal preocupación radica en la interrupción de las operaciones en el Golfo Pérsico y sus efectos en las cadenas logísticas. Hasta el momento, indicó Sand, no se han registrado ataques directos contra buques portacontenedores. Sin embargo, algunos tanqueros han resultado dañados y el puerto de Jebel Ali, en Dubái, debió suspender temporalmente sus operaciones tras la caída de escombros durante un ataque aéreo. “Hasta ahora no tenemos constancia de daños físicos directos portacontenedores, pero todavía son los primeros días del conflicto”, advirtió.

Por ahora, varias líneas navieras han cancelado recaladas o desviado servicios que tenían previsto ingresar al Golfo Pérsico, lo que está generando desvíos de carga hacia puertos alternativos del océano Índico. Entre ellos, Sand mencionó terminales como Salalah, Khorfakkan o Colombo, que comienzan a recibir contenedores originalmente destinados a puertos del Golfo.

La magnitud potencial del impacto es significativa. Según Sand, “cada día que pasa, alrededor de 15.000 TEUs no están donde deberían estar”, explicó, advirtiendo que el efecto dominó podría extenderse rápidamente a los grandes hubs de transbordo del sudeste asiático. En ese contexto, puertos clave como Singapur, Port Klang o Tanjung Pelepas podrían enfrentar un aumento de congestión a medida que las navieras busquen puntos intermedios donde descargar o reencaminar carga que no puede ingresar al Golfo Pérsico.

Se extiende la crisis en el Mar Rojo

La crisis se ve agravada por el deterioro de la seguridad en el Mar Rojo, una ruta que ya venía afectada por los ataques de los hutíes y que había comenzado a mostrar señales de normalización. A juicio del analista, el retorno masivo de los servicios a esa vía parece ahora improbable. “Ya no otorgamos mucha probabilidad a un retorno completo de la navegación al Mar Rojo en 2026”, afirmó Sand.

El analista describió la situación actual como la convergencia de dos crisis simultáneas. Por un lado, el cierre del Golfo Pérsico representa una disrupción nueva y significativa. Por otro, la persistente inseguridad en el Mar Rojo obliga a mantener los desvíos alrededor del Cabo de Buena Esperanza, lo que prolonga tiempos de tránsito y reduce la confiabilidad de los itinerarios.

Un tercer elemento…

A las dificultades anteriores se suma el impacto del aumento de los costos energéticos, tras el cierre del estrecho de Ormuz y los ataques a instalaciones petroleras en la región. “La energía se utiliza para todo: transporte, manufactura, calefacción. Cuando se reduce la oferta, el costo de producción de prácticamente cualquier producto aumenta”, explicó.

En paralelo, las líneas navieras ya han comenzado a introducir recargos de emergencia vinculados al conflicto. Algunas compañías, indicó Sand, están aplicando tarifas adicionales de entre US$1.500 y US$4.000 por contenedor para cargas que deben transitar por zonas afectadas por el riesgo bélico.

De cara a este escenario, el jefe de análisis de Xeneta recomendó a expedidores y propietarios de carga actuar con cautela y mantener una estrecha coordinación con sus proveedores logísticos. “Es fundamental tener claridad sobre cuáles son las necesidades reales de transporte y evitar recurrir al mercado spot si no es estrictamente necesario”, señaló.

Sand también anticipó que la confiabilidad de los itinerarios podría deteriorarse aún más y que los tiempos de tránsito probablemente se extenderán. “Las tarifas en el mercado de corto plazo subirán en los próximos días o semanas antes de estabilizarse nuevamente”, concluyó, subrayando que la industria enfrenta un nuevo periodo de alta incertidumbre.

