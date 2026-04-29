Las tarifas de subasta para transitar por el Canal de Panamá registraron niveles récord recientes, en un contexto marcado por la disrupción en el Estrecho de Ormuz y la consecuente búsqueda de nuevas fuentes de suministro de petróleo y gas, particularmente por parte de compradores en Asia. Según la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), “algunos buques (de todo tipo) han pagado recientemente más de US$1 millón en subasta para transitar la vía, a medida que la demanda se disparó”, reporta Alphaliner.

Previo al conflicto en Medio Oriente, los precios promedio de subasta se situaban entre US$135.000 y UUS$140.000 por tránsito. Sin embargo, este promedio de acuerdo con la consultora “aumentó aproximadamente a US$385.000 en marzo y abril”, reflejando la presión sobre la capacidad disponible.

El incremento ha sido aún más pronunciado en las esclusas originales del canal. De acuerdo con Argus Media, “los precios aquí han aumentado diez veces desde el inicio del conflicto, con un promedio de US$837.500 y un máximo de US$4 millones para un buque tanque de GNL”.

En el segmento portacontenedores, la mayoría de las líneas navieras asegura sus tránsitos mediante el sistema de reservas del canal. No obstante, “algunos buques spot o retrasados pueden verse obligados a recurrir al sistema de subastas”, en el cual la ACP está ofreciendo actualmente entre tres y cinco cupos diarios para naves sin reserva previa.

El aumento de la demanda se refleja también en los volúmenes de los tránsitos. Entre octubre de 2025 y marzo de 2026, el Canal de Panamá registró un total de 6.288 tránsitos, lo que representa un incremento interanual de 224 tránsitos. En términos de tonelaje Panama Canal / Universal Measurement System (PC/UMS), se observó un alza de 5%, alcanzando 254 millones de toneladas. La actividad, “impulsada por buques portacontenedores y de GLP, fue particularmente fuerte en los últimos meses”, con promedios diarios de 34 buques en enero y 37 en marzo, mientras que en abril se superaron los 40 tránsitos en días peak.

En el mercado de portacontenedores, los tránsitos a través de las esclusas antiguas aumentaron 9% interanual en marzo, mientras que los cruces por las esclusas Neopanamax “se incrementaron en un significativo 58%”.

Pese al alza en los costos de tránsito, las líneas navieras no han introducido nuevos recargos específicos por el uso del canal en 2026. Sin embargo, se mantienen algunas medidas adoptadas en 2025 debido a la sequía. En este escenario, “los mayores costos recientes podrían estar siendo absorbidos por otros recargos introducidos este año, incluidos los vinculados a disrupciones por conflictos y combustibles”.

Finalmente, Alphaliner subraya que el conflicto en Medio Oriente ha alterado de forma relevante los flujos tradicionales de petróleo, con aproximadamente la mitad de las exportaciones de la región redirigidas, lo que ha incrementado el comercio de crudo entre Estados Unidos y Asia utilizando la ruta del Canal de Panamá.

Por MundoMaritimo