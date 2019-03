Los primeros registros de matrícula de dos naves de propiedad de la naviera Solvtrans Chile fueron cancelados el 11 de octubre del año pasado en ejecución de un dictamen de la Contraloría General de la República enviado a Directemar, informa Mundo Acuícola. En tanto, Directemar abrió un proceso de invalidación que afecta a las naves tipo wellboats “Ronia Pacific” y “Ronia Austral” a cuatro meses de haber autorizado sus matrículas actuales otorgadas ahora bajo la clasificación legal de “naves mercantes”.

“Estamos en una nube de incertidumbres”, sostiene el Capitán de Solvtrans Chile, Patricio Saavedra, pues argumenta que por presiones externas, la Directemar abrió un proceso de invalidación de las matrículas de los wellboats, las que habían sido otorgadas recién el 16 de noviembre pasado cumpliendo con toda la legalidad vigente.

El órgano contralor chileno estimó que se contravino la Ley de Navegación por transportar carga para terceros, aunque en Solvtrans Chile aseguran que desde principios de 2015 cumplen con los requisitos de nacionalidad que exige la Ley de Navegación. Sin embargo, un mes después de la cancelación de las matrículas, la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante autorizó sus nuevos registros al corroborar la no existencia de impedimento alguno que afectase a Solvtrans Chile S.A. para volver a matricular.

Ahora, Directemar vuelve a plantear la posibilidad de invalidar las matrículas que otorgó, lo que para Saavedra tiene que ver con intereses comerciales y pugna entre compañías competidoras. “Les molesta que los trabajadores estemos cómodos en Solvtrans, bajo más altos estándares, que hagamos un buen trabajo, que haya llegado una empresa que respete los derechos de los trabajadores, del medio ambiente y haga que la industria acuícola deba modernizarse” señala.

A la denuncia hecha por los trabajadores, se sumó esta semana la Federación Nacional de Sindicatos Oficiales Naves Mercantes y Especiales de Chile y la CUT Provincial- Llanquihue, la que en una carta enviada a Directemar por su Presidente José Pacheco señaló: “tenemos la convicción que esta situación se debe a la falta de reglas claras por parte de Directemar en la clasificación de dichas naves”.

Con todo, Víctor Vargas, gerente general de Solvtrans Chile, se muestra confiado: “le queremos dar tranquilidad a nuestros trabajadores, porque el proceso de invalidación no se ha resuelto y es improcedente bajo todos los preceptos legales. Estamos seguros que Directemar no se va a dejar instrumentalizar por los intereses predatorios de los que no quieren un mercado con más competidores”, asegura.

En julio pasado, Vargas en representación de Solvtrans Chile S.A. presentó ante el Tribunal de la Defensa de la Libre Competencia una medida pre judicial a fin de que los dirigentes de Armasur AG exhibieren al TDLC las actas de reuniones de su directorio y otros documentos y antecedentes relevantes, que pudieren dar cuenta de la existencia de acuerdos o coordinaciones destinadas a excluir el acceso de nuevos competidores a este mercado en particular, medida que fue acogida por el Tribunal, rememora Mundo Acuícola.

