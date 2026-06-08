Las autoridades ecuatorianas continúan evaluando los daños y desarrollando investigaciones tras el incendio de gran magnitud ocurrido el 6 de junio en el área artesanal de la Puerto de Manta, uno de los principales centros pesqueros del Pacífico ecuatoriano. Aunque la emergencia fue controlada durante la tarde del sábado, equipos de respuesta permanecen desplegados en la zona debido a reactivaciones puntuales del fuego y a las labores de evaluación de daños.

El incendio se inició en el sector de La Poza, donde se encontraban fondeadas embarcaciones artesanales. Según los reportes oficiales, las llamas se propagaron rápidamente entre las naves debido a la cercanía entre ellas, la presencia de combustible a bordo y materiales altamente inflamables como fibra de vidrio y madera. Durante las labores de combate se registraron además varias explosiones de tanques de gas licuado de petróleo, lo que dificultó las operaciones de control.

De acuerdo con el balance entregado por las autoridades, el siniestro afectó aproximadamente a 35 embarcaciones, entre ellas 14 barcos pesqueros artesanales y 21 lanchas de fibra de vidrio. El comandante del Cuerpo de Bomberos de Manta, Julio Roca, confirmó que “el registro es de catorce embarcaciones y veintiuna lanchas quemadas”. Las pérdidas económicas fueron estimadas en alrededor de US$1,2 millones.

El incendio también dejó dos personas gravemente heridas. Según la información oficial, una sufrió quemaduras en cerca del 50 % de su cuerpo y otra en aproximadamente el 80%, ambas de segundo grado. Los afectados fueron trasladados al Hospital Rodríguez Zambrano de Manta para recibir atención especializada, mientras que uno de ellos debió ser derivado posteriormente a la ciudad de Portoviejo en condición reservada.

Aunque la Secretaría de Gestión de Riesgos informó que el incendio se encontraba controlado, las labores de monitoreo y enfriamiento continúan. Roca explicó que las características de los materiales involucrados favorecen la reactivación de focos de fuego. “Las condiciones son sumamente atípicas, pues los materiales de algunas embarcaciones, como la fibra de vidrio, la madera y el combustible, hacen que con la presencia de viento se reactiven las llamas a pesar de que ya se ha controlado la combustión”, señaló.

Respecto de las causas, las investigaciones preliminares han descartado la existencia de un atentado. El Ministerio del Interior informó que no existen indicios de acción intencional y que el origen del siniestro estaría asociado a trabajos de mantenimiento. De manera preliminar se indicó que el fuego se habría iniciado en la embarcación “Jesús es mi Rey” mientras se realizaban labores mecánicas y eléctricas en uno de sus generadores diésel. Otras evaluaciones técnicas apuntan a un accidente ocurrido durante trabajos de soldadura efectuados en una embarcación atracada, desde donde las llamas se propagaron al resto de las naves.

Paralelamente, personal de la Subsecretaría de Recursos Pesqueros y de la Dirección de Pesca Artesanal realiza un levantamiento de información para determinar la magnitud de las pérdidas y el estado de las embarcaciones afectadas. El Ministerio de Agricultura indicó que estos antecedentes permitirán elaborar un informe técnico que servirá de respaldo para futuras acciones administrativas y de apoyo a los afectados.

Las investigaciones continúan con el objetivo de establecer de manera definitiva las causas del incendio, cuantificar los daños y determinar eventuales responsabilidades derivadas de uno de los siniestros más graves registrados en los últimos años en el Puerto de Manta.

Por MundoMaritimo