Ilya Espino de Marotta asumió el cargo de administradora del Canal de Panamá para el período 2026-2033, formalizando el relevo de la administración de la vía interoceánica.
Con más de cuatro décadas de trayectoria en la institución, Espino de Marotta es la primera mujer en ocupar el principal cargo ejecutivo del Canal. Durante el acto de toma de posesión señaló que su gestión estará orientada por criterios de eficiencia, transparencia y ética.
“Hace 41 años llegué para aprender. Hoy me toca dirigir, pero la convicción es exactamente la misma: servir a Panamá con honestidad, con disciplina y con un profundo respeto a la institución”, afirmó.
La nueva administradora agregó que mantendrá su compromiso con la administración de los recursos del Canal y con quienes participan diariamente en sus operaciones.
Más de 40 años de trayectoria en el Canal
Espino de Marotta inició su carrera en 1985 como ingeniera marina, cuando era la única mujer ingeniera del astillero de la entonces División Industrial. Posteriormente desempeñó funciones en la Sección de Ingeniería de la División de Dragado, la Sección de Ingeniería Mecánica de la División de Ingeniería y la División de Contabilidad, donde trabajó como ingeniera valuadora.
También fue coordinadora del Programa de Inversiones del Departamento de Operaciones Marítimas, integró el equipo de Coordinación del Plan Maestro del Canal y participó en la Oficina de Desarrollo de Programas. Más adelante ejerció como gerente ejecutiva de Administración de Recursos y Control de Proyectos.
Como vicepresidenta ejecutiva de Ingeniería y Administración de Programas participó en la ejecución y culminación del Programa de Ampliación del Canal. Tras finalizar esa responsabilidad, ocupó la vicepresidencia de Operaciones.
En 2019 fue designada subadministradora del Canal de Panamá, cargo que asumió el 1 de enero de 2020. En enero de 2024 fue nombrada primera oficial de Sostenibilidad de la institución.
Prioridades para el nuevo período
Durante su administración, Espino de Marotta tendrá a su cargo la ejecución de la Visión Estratégica 2025-2035, cuya hoja de ruta contempla objetivos relacionados con la seguridad hídrica, la confiabilidad y resiliencia de las operaciones, la diversificación de los servicios del Canal y el desarrollo de Panamá como centro logístico, marítimo y energético.
Entre las iniciativas consideradas prioritarias se encuentra el desarrollo del lago de Río Indio, además de nuevas terminales portuarias en los litorales Atlántico y Pacífico, un corredor energético y un corredor logístico.
Estos proyectos están orientados a ampliar las capacidades y fuentes de ingresos de la institución, fortalecer la competitividad de la ruta y aumentar la contribución del Canal al desarrollo económico de Panamá.
Ceremonia de toma de posesión
El acto se realizó en el Edificio de la Administración del Canal y contó con la presencia del presidente de la República, José Raúl Mulino; el ministro para Asuntos del Canal y presidente de la Junta Directiva, José Ramón Icaza; integrantes de la Junta Directiva; el administrador saliente, Ricaurte Vásquez Morales; autoridades nacionales y colaboradores de la institución.
Icaza señaló que el cambio de administración se realiza mediante los mecanismos institucionales establecidos y destacó la continuidad del proceso de sucesión.
Formación profesional
Ilya Espino de Marotta es ingeniera marina egresada de Texas A&M University y posee una maestría en Ingeniería Económica de la Universidad Santa María La Antigua.
Su formación también incluye programas ejecutivos de INCAE Business School y Kellogg School of Management de Northwestern University, además de una certificación en administración de proyectos otorgada por el Project Management Institute.
Con la toma de posesión, Espino de Marotta inicia el período 2026-2033 al frente de la administración del Canal de Panamá, sucediendo a Ricaurte Vásquez Morales.
Por MundoMaritimo
Ilya Espino de Marotta es designada como administradora del Canal de Panamá para el periodo 2026-2033
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