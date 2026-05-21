La Junta Directiva de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) designó a la ingeniera Ilya Espino de Marotta como administradora del Canal de Panamá para el periodo 2026-2033. Desde la ACP aseguraron en un comunicado que la decisión es el resultado de un proceso nacional e internacional de búsqueda, consulta y evaluación de perfiles de profesionales panameños, alineado con los retos presentes y futuros del Canal. Esta metodología contempló rigurosas pruebas de capacidad y conocimiento, así como entrevistas en profundidad orientadas a evaluar integralmente las competencias, la visión estratégica y el liderazgo de los candidatos.
“La legitimidad de esta decisión se sustenta en la independencia del proceso, el rigor técnico del método aplicado y en una deliberación institucional seria, objetiva y orientada al mejor interés del Canal y del país. Como ocurrió en designaciones anteriores, la Junta Directiva asumió este proceso con plena conciencia de la relevancia que tiene nuestro Canal para Panamá y para el comercio mundial”, señaló José Ramón Icaza, presidente de la Junta Directiva de la Autoridad del Canal de Panamá.
De acuerdo con la ACP, Espino de Marotta cuenta con la experiencia, el criterio y las capacidades para liderar el Canal ante desafíos de primera magnitud: la sostenibilidad hídrica, la competitividad de la ruta, la modernización institucional, la eficiencia operativa y la preservación del aporte del Canal al desarrollo nacional.
La nueva administradora es ingeniera marina egresada de Texas A&M University, con una maestría en Ingeniería Económica de la Universidad Santa María La Antigua y formación ejecutiva en INCAE y Kellogg School of Management. Además, es una destacada profesional del Canal de Panamá con más de 40 años de experiencia en áreas técnicas, operativas y de liderazgo, habiendo ocupado el cargo de subadministradora y oficial de Sostenibilidad. Ha liderado proyectos estratégicos de alto impacto, incluyendo el programa de ampliación del Canal, así como iniciativas clave en gestión hídrica, sostenibilidad y modernización, destacándose por su capacidad para gestionar proyectos complejos y representar a la institución a nivel internacional.
En sus palabras, la Espino de Marotta manifestó: “Doy gracias a Dios por esta oportunidad que se me presenta. Gracias a la Junta Directiva por este voto de confianza y darme este privilegio de seguir contribuyendo a mi país. Me comprometo a seguir haciendo lo mejor por nuestro país, apoyando a nuestros clientes y asegurando esa planificación estratégica que tenemos para que Panamá siga creciendo. Extiendo un profundo agradecimiento a mi familia en estos 40 años de servicio, y seguiré ofreciendo todo lo que soy a la fuerza laboral del Canal de Panamá”.
El ministro Icaza agregó que “la selección de un profesional que proviene de las propias filas de la institución reafirma la solidez de su cultura organizacional, la fortaleza de sus procesos de formación y sucesión, y la capacidad del Canal para desarrollar líderes preparados para asumir los desafíos estratégicos de la vía interoceánica y seguir contribuyendo al bienestar y desarrollo de nuestro país”.
La Junta Directiva reconoció la labor del actual administrador, Ricaurte Vásquez Morales, quien ha liderado el Canal durante un periodo de desafíos extraordinarios: crisis hídrica, una pandemia global, disrupciones logísticas internacionales y tensiones geopolíticos que alteraron las rutas del comercio mundial. Añadió que su gestión deja un Canal de Panamá financieramente robusto, competitivo y en plena capacidad para asumir los proyectos previstos en el plan estratégico.
Por otro lado, la Junta Directiva reiteró su mensaje de confianza a los colaboradores del Canal, a sus clientes, a la comunidad marítima internacional y, sobre todo, a todos los panameños: “el Canal de Panamá mantiene su institucional, su continuidad operativa y su compromiso con el país, con el comercio mundial y con la excelencia que lo ha distinguido ante el mundo”, manifestaron desde la Junta.
En los próximos días se iniciará el proceso de transición ordenada, institucional y conforme a los tiempos y procedimientos establecidos.
Por MundoMaritimo
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