International Container Terminal Services, Inc. (ICTSI) informó los resultados financieros consolidados no auditados correspondientes al trimestre finalizado el 31 de marzo de 2021. Según el reporte, la utilidad neta atribuible a los accionistas fue de US$90,1 millones, un 51% más que los US$59,6 millones obtenidos en el mismo periodo del año anterior. Esto se debió principalmente a unos mayores ingresos de explotación y a una reducción significativa de la participación en las pérdidas netas de las empresas conjuntas. Lo que está parcialmente atenuado por un aumento de los gastos de intereses sobre préstamos y un mayor interés sobre los derechos de concesión por pagar y el pasivo por arrendamiento de las nuevas terminales.

En tanto, los ingresos por operaciones portuarias alcanzaron US$435,6 millones, lo que supone un aumento del 16% con respecto a los US$375,8 millones registrados en el mismo periodo del año anterior. Asimismo, los beneficios antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) totalizaron US$264,8 millones, un 25% más que los US$212,2 millones generados en el primer trimestre de 2020.

ICTSI registró una participación en la ganancia neta de las empresas conjuntas de US$42 mil en el primer trimestre de 2021, en contraste con la participación en la pérdida neta de US$5,5 millones para el mismo período en 2020 debido a la mayor participación de la empresa en las ganancias netas con respecto a Manila North Harbour Port, Inc. (MNHPI) como resultado principalmente del impacto de Corporate Recovery and Tax Incentives for Enterprises (CREATE) sobre los pasivos fiscales diferidos asociados a la adquisición de MNHPI; y la menor participación de la empresa en la pérdida neta en Sociedad Puerto Industrial Aguadulce S.A. (SPIA), su proyecto de terminal de contenedores de empresa conjunta con PSA International Pte Ltd. (PSA) en Buenaventura. (PSA) en Buenaventura, Colombia.

El EBITDA consolidado del primer trimestre de 2021 aumentó un 25%, hasta los US$264,8 millones, frente a los US$212,2 millones de 2020, debido principalmente al aumento de los ingresos, parcialmente atenuado por el incremento de los gastos operativos en efectivo. En consecuencia, el margen de EBITDA aumentó al 61% en el primer trimestre de 2021 desde el 57% de 2020.

Los gastos de financiación consolidados y otros gastos del trimestre aumentaron un 3%, pasando de US$33,2 millones en 2020 a US$34,0 millones en 2021, debido a la emisión de pagarés senior de US$400 millones a 10 años en junio de 2020.

Los gastos de capital, excluyendo los costos de préstamo capitalizados, ascendieron a US$36,3 millones en el primer trimestre de 2021. Éstos se destinaron principalmente a la ampliación en curso de Manila International Container Terminal (MICT) en Manila (Filipinas) y de ICTSI DR Congo (IDRC) en Matadi (República Democrática del Congo), así como a la adquisición de instalaciones y equipos portuarios en ICTSNL en el Puerto de Onne, Estado de Rivers (Nigeria).

En cuanto al volumen consolidado ICTSI movilizó 2.707.791 TEUs durante el trimestre terminado el 31 de marzo de 2021, un 8% más que los 2.508.986 TEUs movilizados en el mismo período en 2020. El aumento se debe principalmente a la mejora en las actividades comerciales a medida que las economías se recuperan del impacto de la pandemia; y nuevas líneas marítimas y servicios en las operaciones de la Compañía en el extranjero.

Por otro lado, los ingresos brutos de las operaciones portuarias para el trimestre finalizado el 31 de marzo de 2021 aumentaron un 16%, hasta US$435,6 millones, frente a los US$375,8 millones registrados en el mismo periodo de 2020. Lo que se debe principalmente al crecimiento del volumen, la combinación favorable de contenedores, los ajustes de tarifas en determinadas terminales, los nuevos contratos con líneas navieras y servicios, y el aumento de los servicios de almacenamiento y auxiliares, especialmente en el segmento de las Américas. El aumento se vio parcialmente atenuado por el descenso de las actividades comerciales en determinadas terminales, debido principalmente al impacto de la pandemia de Covid-19.

Los gastos operativos consolidados en efectivo en el primer trimestre de 2021 fueron un 3% más altos, con US$122,4 millones, en comparación con los US$119,0 millones del mismo periodo de 2020. El aumento de los gastos operativos en efectivo se debió principalmente a la contribución de los costos de los nuevos proyectos; al aumento de los servicios contratados en relación con el volumen.

Finalmente, el presupuesto de gastos de capital del Grupo para 2021 es de aproximadamente US$250,0 millones. El presupuesto de gastos de capital estimado se utilizará principalmente para la finalización del proyecto de expansión en MICT en Manila, Filipinas; la expansión en curso de los astilleros en IDRC en Matadi, República Democrática del Congo; el nuevo proyecto de expansión en VICT en Melbourne, Australia; las adquisiciones y actualizaciones de equipos; y para diversas necesidades de mantenimiento.

