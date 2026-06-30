La Cámara Marítima Internacional (ICS) publicó recientemente el informe “Barómetro Marítimo de ICS 2025-2026”, cuyo objetivo es analizar la percepción de líderes de la industria marítima sobre los principales riesgos, desafíos y oportunidades que enfrenta el sector, además de evaluar su nivel de confianza para responder a estos factores. El reporte, al que tuvo acceso MundoMaritimo, recoge las opiniones de tomadores de decisión de la industria, incluyendo armadores y gestores navieros, para identificar tendencias en materia de riesgos operacionales, transición energética y evolución tecnológica.

El documento señala que la inestabilidad geopolítica continúa siendo el principal factor de riesgo para el transporte marítimo, posición que mantiene por cuarto año consecutivo. Según la ICS, este fenómeno “actúa como un multiplicador de riesgos”, influyendo sobre otros desafíos como la fragmentación regulatoria, las restricciones comerciales, las exigencias administrativas y la exposición a amenazas cibernéticas.

“El Barómetro muestra una industria operando bajo una presión sistémica creciente, con la inestabilidad política emergiendo como el principal impulsor de riesgo que multiplica otros factores”, subraya el reporte.

De hecho, la ICS destaca además que el entorno actual está marcado por una acumulación de riesgos interconectados, lo que dificulta una gestión basada únicamente en amenazas individuales. “Una característica definitoria de los hallazgos de este año es la aceleración del risk stacking (acumulación de riesgos)”, señala el informe, agregando que la inestabilidad geopolítica está conectando factores como restricciones comerciales, cambios regulatorios y amenazas digitales.

Otros de los riesgos más relevantes identificados para el período 2025-2026 son los ciberataques, las regulaciones unilaterales o regionales —que imponen distintos requisitos según la jurisdicción donde operen las navieras— y el aumento de la carga administrativa, asociado a mayores obligaciones de cumplimiento normativo y de reporte.

En materia de transición energética, el reporte señala que “las regulaciones siguen siendo el factor más significativo que configura las operaciones marítimas”, sostiene la ICS, destacando que los requerimientos regulatorios están influyendo en decisiones relacionadas con cumplimiento normativo, selección de combustibles, renovación de flota y asignación de capital.

A continuación, se ubican el financiamiento público —destinado a impulsar infraestructura y tecnologías para la descarbonización— y los mecanismos de mercado, como los precios al carbono. Sin embargo, la encuesta revela que existe escasa confianza en que el apoyo público se mantenga con la continuidad y magnitud necesarias para sostener los esfuerzos requeridos por la transición energética.

Respecto a los combustibles del futuro, el informe identifica al gas natural licuado (GNL) y los biocombustibles como las alternativas consideradas más viables por los líderes marítimos para la próxima década. Ambas opciones fueron mencionadas por el 51,35% de los encuestados, seguidas por el heavy fuel oil (HFO) combinado con tecnologías de reducción de emisiones (29,19%) y el metanol (25,95%).

El reporte explica que esta preferencia refleja una búsqueda de soluciones con cadenas de suministro existentes y tecnologías disponibles. “Los líderes marítimos están mostrando una preferencia por combustibles tradicionales que cuentan con mecanismos de suministro establecidos”, señala el documento.

En particular, el GNL mantiene una posición relevante debido a la disponibilidad de infraestructura y su capacidad para integrarse en las operaciones actuales, aunque la ICS advierte que su rol futuro está condicionado por factores como la volatilidad geopolítica, la seguridad energética y las exigencias relacionadas con sus emisiones durante el ciclo de vida.

Los biocombustibles, en tanto, ganan relevancia debido a su compatibilidad con motores e infraestructura de abastecimiento existentes, permitiendo avanzar en reducción de emisiones sin requerir necesariamente una renovación completa de la flota.

El informe también aborda la digitalización del sector y el aumento de la exposición a riesgos cibernéticos. Los ciberataques ocupan el segundo lugar entre las principales amenazas identificadas, en un contexto donde la adopción de tecnologías digitales, inteligencia artificial y sistemas conectados incrementan la necesidad de fortalecer la resiliencia operacional.

En sus conclusiones, la ICS plantea que la industria marítima enfrenta un período prolongado de incertidumbre, donde las compañías están priorizando la continuidad operacional y soluciones prácticas. “El progreso constante se define cada vez más por la necesidad de gestionar la incertidumbre, alinear presiones contrapuestas y garantizar que la transición energética siga siendo operacionalmente viable y comercialmente sostenible”, concluye el informe.

Por MundoMarítimo