La comunidad global de la industria del bunker se reunirá en Nueva York entre el 10 y el 12 de noviembre para participar en la IBIA Annual Convention 2026, que se desarrollará en el New York Marriott Downtown. MundoMaritimo estará presente como Media Partner del evento organizado por la Asociación Internacional de la Industria del Bunker (IBIA).
Considerado el principal encuentro internacional de la IBIA, la Convención reunirá a autoridades, armadores, compradores de combustible marino, proveedores de bunkering, traders, puertos, empresas tecnológicas y altos ejecutivos vinculados con la cadena de valor del sector.
Durante tres jornadas de capacitación, discusión y networking, los participantes analizarán los principales acontecimientos que están configurando las industrias del bunker y del transporte marítimo, incluyendo normativas, dinámica de los mercados, desafíos operacionales, calidad de los combustibles, digitalización y los aspectos prácticos de la transición energética del sector marítimo.
Uno de los principales componentes del programa será la participación de altos representantes vinculados con las políticas marítimas, las estrategias comerciales y el desarrollo de la industria. Laura DiBella, presidenta de la Comisión Marítima Federal de Estados Unidos (FMC), estará a cargo de la presentación inaugural, en el que entregará la perspectiva estadounidense sobre política marítima, dinámica de los mercados y la importancia estratégica del transporte marítimo y los combustibles marinos en un escenario global cambiante.
A su vez, Sydney Plante, administradora asociada interina para Compromiso Estratégico de la Administración Marítima (MARAD), dependiente del Departamento de Transporte de Estados Unidos, ofrecerá una presentación sobre políticas marítimas, donde aportará una mirada sobre las prioridades normativas, comerciales y gubernamentales que están influyendo en el transporte marítimo internacional.
El programa también contempla un encuentro especial con la ejecutiva líder de la industria Houda Dabboussi, presidenta de Shell Marine, quien aportará una perspectiva de alto nivel en un momento marcado por cambios en las opciones de combustibles, mayores exigencias normativas y los desafíos comerciales asociados a la descarbonización.
El director ejecutivo de IBIA, Alexander Prokopakis, encabezará además un panel con representantes de asociaciones marítimas regionales y globales, mientras que Stephen Gordon, director general de Clarksons, estará a cargo de la presentación principal sobre mercados, titulada “El estado de la industria”.
La agenda de expositores incluye también al Capt. Christopher Roberts, de Minerva Bunkering (USA) LLC; Jonas Bentsen, de Peninsula; Georgia Kounalakis, de Bunker One; Anders Grønborg, de Bunker Holding; Lory Urdaneta, de Norwegian Cruise Line; y Mark Tamsitt, de World Fuel Services.
Los combustibles alternativos y la descarbonización tendrán igualmente un papel destacado, con intervenciones de Nick de Haan, de Burando; Paula Nava, de Marquis Energy Global; y Lawrence Navin, de The Methanol Institute.
En conjunto, los participantes abordarán la evolución del escenario multifuels, la calidad y cantidad de los combustibles, la adquisición de bunkers, infraestructura, seguridad y los nuevos requerimientos que enfrentan armadores y operadores.
La Convención también contempla instancias de networking mediante la Recepción de Bienvenida y la Cena de la Convención, espacios destinados a fortalecer relaciones existentes y establecer nuevas conexiones internacionales entre los participantes.
Las inscripciones para delegados ya se encuentran abiertas, al igual que las oportunidades de patrocinio para organizaciones interesadas en reforzar su presencia, mostrar sus capacidades y establecer contacto directo con potenciales clientes y socios.
Información y contactos en los siguientes enlaces: Agenda de la Convención; Registro; Oportunidades de Sponsors; Para consultas sobre patrocinio, contactar a Alex Corboude, responsable de Ventas de Patrocinio de IBIA, en [email protected].
Por MundoMaritimo
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