La Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA, por sus siglas en inglés) ha destacado cuatro prioridades para abordar las deficiencias persistentes en la cadena de suministro aeroespacial durante el primer Simposio Mundial de Mantenimiento e Ingeniería de IATA, celebrado en Madrid: mejorar la visibilidad de la cadena de suministro; liberar el mercado posventa; desbloquear el potencial de los datos, la digitalización y la inteligencia artificial (IA); y potenciar los recursos humanos.

“Las órdenes de construcción de aviones supera las 18.000 unidades. Además, la antigüedad media de la flota alcanza un máximo histórico de 15,2 años. Por otra parte, la falta de más de 5.000 aeronaves más ecoeficientes para sustituir a los aviones actuales —con las que contaban las aerolíneas— supone una pérdida de eficiencia, por no hablar del aumento de las tarifas de arrendamiento y de los costos de mantenimiento. En total, las deficiencias en la cadena de suministro costarán a las aerolíneas unos US$11.000 millones en 2025. Y el actual aumento de los precios del jet fuel no hará más que agravar la situación”, afirmó Willie Walsh, director general de IATA, en su informe sobre la industria del transporte aéreo.

“Además de los retrasos en la entrega de aeronaves, los problemas de durabilidad de los motores, la escasez de materiales y piezas de recambio, y las limitaciones en la capacidad de mantenimiento están afectando a las operaciones de las aerolíneas. Para hacer frente a estos retos se necesitarán medidas prácticas y cooperación a lo largo de toda la cadena de valor de la aviación”, afirmó Stuart Fox, director de Operaciones Técnicas y de Vuelo de IATA.

Medidas para mejorar la situación

Mayor visibilidad de la cadena de suministro: IATA instó a los fabricantes a facilitar a las aerolíneas información más rápida y fiable sobre los retrasos en las entregas, los plazos de reparación, la disponibilidad de piezas y los cuellos de botella previstos, con el fin de que las aerolíneas puedan planificar mejor las operaciones de sus redes globales.

Liberar el mercado posventa: IATA instó a que más fabricantes se comprometan con los principios clave incluidos en el pacto IATA-CFM con el fin de respaldar una mayor competencia en el mercado posventa y facilitar el acceso a servicios de mantenimiento, reparación y revisión (MRO) de terceros, piezas de recambio compatibles y reparaciones certificadas. Las restricciones comerciales que existen desde siempre en materia de procedimientos de reparación, herramientas, talleres de reparación homologados y distribución de recambios pueden limitar la capacidad de las aerolíneas para utilizar alternativas seguras y certificadas. Esto reduce las opciones y la competencia, contribuye a alargar los tiempos de espera y aumenta los costos.

Desbloquear el potencial de los datos, la digitalización y la (IA): IATA ha pedido una mejor integración entre los sistemas de mantenimiento de las aerolíneas y la información del mercado externo para mejorar la gestión de inventarios, identificar la disponibilidad y la escasez de materiales, respaldar las decisiones de reparación o sustitución y reforzar las reclamaciones de garantía. La IA puede apoyar aún más estos procesos prediciendo la demanda, identificando la escasez y reduciendo el trabajo manual. La colaboración de IATA con el International Airlines Technical Pool (IATP) para ayudar a las aerolíneas a mejorar la visibilidad y el acceso a las piezas de aeronaves, así como la puesta a disposición de las aerolíneas del MRO SmartHub de forma gratuita a través de un programa de participación compartida de datos, son dos ejemplos de iniciativas que respaldan esta prioridad.

Potenciar los recursos humanos: IATA instó a revisar los procesos de contratación, formación y concesión de licencias de los técnicos de mantenimiento para reducir los plazos, ampliar el alcance y mejorar la estabilidad laboral. Se prevé que la demanda de técnicos de mantenimiento crezca, tal y como pone de manifiesto la estimación de Boeing —710.000 técnicos nuevos en los próximos 20 años—. Aumentar la capacidad de formación, reducir los cuellos de botella innecesarios en la obtención de cualificaciones y lograr un mayor reconocimiento de las competencias a nivel transfronterizo contribuirán a cubrir esta carencia

Por MundoMaritimo