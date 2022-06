HMM presentó su solución digital denominada Hi Quote (HMM Instant Quote), herramienta que de acuerdo con la línea naviera surcoreana ofrecerá una experiencia de ventas integral sin contacto, con cotización instantánea, confirmación de reserva y garantía de espacio como un servicio continuo.

Más específicamente:

Cotización instantánea de tarifas spot: Hi Quote otorgará una cotización de tarifas en tiempo real con las fechas deseadas.

Confirmación automática de la reserva: la confirmación de la reserva se completará en minutos.

Espacio asegurado: las reservas confirmadas a través de Hi Quote se beneficiarán de un espacio de carga garantizado. La garantía es aplicable sólo para cargas con recaladas directas entre puertos.

En la etapa inicial, Hi Quote está actualmente disponible para cargas de exportación consolidadas en contenedores dry desde Corea del Sur a Europa, Sudeste de Asia, Sudoeste de Asia, Sudamérica y Australia. EE.UU. y Canadá se incluirán en el servicio a fines de 2022.

Desde HMM señalaron que "Hi Quote se ha diseñado sobre la base de nuestras capacidades tecnológicas. Continuaremos ampliando la cobertura del servicio de Hi Quote a nivel mundial para brindar a nuestros clientes más visibilidad y eficiencia de una manera mucho más simple".

"A mediano y largo plazo, consideraremos la integración de la red de logística interna en Hi Quote, al mismo tiempo que aplicamos soluciones de tarifas de flete impulsadas por Inteligencia Artificial", concluyeron.

Por MundoMarítimo