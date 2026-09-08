El Terminal Logístico de Santiago de HGT Inland Services, en la comuna de Renca, opera como una plataforma multipropósito que reúne servicios para la carga y los contenedores en un mismo recinto. Desde este año es depósito oficial de Hapag-Lloyd, incorporando la mantención y entrega de contenedores vacíos para exportación y la recepción de unidades devueltas tras operaciones de importación.
Este servicio refuerza una operación que integra almacenamiento, consolidación y desconsolidación, distribución y transporte. Para las empresas que movilizan carga desde o hacia la Región Metropolitana, la combinación permite coordinar distintas etapas de su cadena logística en Santiago, con alternativas de conexión con los puertos de la zona central.
Contenedores y carga en un mismo terminal
La operación del depósito comprende almacenamiento, inspección, lavado y reparación de contenedores vacíos. Su integración con los servicios del terminal permite vincular la disponibilidad de equipos aptos para exportación con la preparación y consolidación de la carga, así como coordinar la devolución de contenedores de importación, de acuerdo con las instrucciones de la naviera.
Pilar Laurel es la Key Account Manager (KAM) de HGT Inland Services dedicada exclusivamente a atender a los clientes actuales y potenciales del terminal de Santiago. Su rol permite ofrecer un contacto comercial directo y una atención personalizada, orientada a comprender los requerimientos de cada empresa y acompañar la evaluación de soluciones logísticas. Según explica la ejecutiva, el terminal conecta las operaciones portuarias, ferroviarias y terrestres y permite centralizar procesos mediante un punto de coordinación.
El fortalecimiento operacional también se refleja en la incorporación de nuevas grúas para contenedores vacíos para este nuevo depósito Santiago. La inversión apunta a reforzar la seguridad, la velocidad de atención a los transportistas y clientes generadores de carga.
Infraestructura para distintas necesidades de carga
Ubicado en Camino Lo Ruiz 3200, el terminal cuenta con una superficie de 110.000 m², de los cuales 20.000 m² corresponden a bodegas. Su infraestructura comprende siete bodegas y más de 2.000 posiciones de rack, almacenamiento a piso y patios para carga industrial y sobredimensionada. Dispone, además, de sistemas de gestión de inventario (WMS), integración de sistemas y seguridad 24/7.
Su oferta incluye picking, etiquetado, palletizado, acondicionamiento y preparación de pedidos, además de consolidación y desconsolidación. Estas capacidades permiten atender carga general, productos de consumo, materias primas, insumos industriales y mercancías palletizadas, tanto para el comercio exterior como para la distribución nacional.
Conexión ferroviaria y terrestre desde Santiago
Uno de sus atributos diferenciadores es el desvío ferroviario al interior del recinto, que conecta el terminal con el puerto de San Antonio para el traslado de carga de importación y exportación no peligrosa ni refrigerada. Esta alternativa complementa el transporte por carretera y permite configurar combinaciones de camión y tren según los requerimientos de cada cliente.
La ubicación en Renca también facilita el acceso a Autopista Central, General Velásquez y Costanera Norte, favoreciendo la conexión con centros productivos y de consumo de la Región Metropolitana y con los puertos de San Antonio y Valparaíso.
Con esta combinación de infraestructura, servicios y conectividad, HGT Inland Services pone a disposición de los responsables de logística una operación activa en Santiago para gestionar carga, contenedores y transporte de manera integrada. El depósito oficial de Hapag-Lloyd refuerza esa propuesta durante 2026, junto con la experiencia de los equipos que atienden las necesidades de importadores y exportadores.
Para recibir atención personalizada, evaluar una solución logística o coordinar una visita a las instalaciones, contactar a Pilar Laurel, KAM exclusiva del terminal de Santiago, en [email protected].
Por MundoMaritimo
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